Удома земля буде пухом

Мала батьківщина Олександра Олеся — містечко Білопілля на Сумщині. На вулиці, названій його ім’ям, зберігся будинок, у якому він народився. Майже поряд — величний Покровський собор: тут хрестили майбутнього автора рядків «Сміються, плачуть солов’ї». Є пам’ятний знак, парк, музей, освячені його іменем.

Днями вкотре побував біля хатини, дбайливо обкладеної білою цеглою, затримався поглядом на віконній шибці, в якій, здалося, назавжди збереглося тепло дитячих очей малого Сашка.

І подумалося сакраментально-драматичне: чи міг хто передбачити, що через більш як сім десятиліть після поховання поета матимемо «розриту могилу» на одному з празьких кладовищ? Що прах великого українця і його дружини опиниться в мішках і чекатиме своєї долі в депозитарії? Що українське суспільство здригнеться від страшної наруги над пам’яттю двох небіжчиків і замислиться: чому таке трапилося у зовні цивілізованому світі, який сповідує християнські цінності?

Можна продовжувати запитання і шукати варіанти відповідей, починаючи від тієї, що й серед гарної капусти трапляються гнилі качани, і закінчуючи посиланням на тамтешнє законодавство, інші причини-обставини.

Однак…

Чи могло таке трапитися в Україні — місті, містечку, селищі, селі, хуторі? Навіть із прахом не якогось визначного діяча, а звичайнісінької людини — місцевого чи з чужих країв? Перед Вічністю всі рівні.

Хоч би скільком співрозмовникам ставив запитання, чув єдине: борони Боже.

Але що є, те є, і від цього нікуди не подінешся. Єдине, що залишається, — не тільки замислитися, а й зробити все, щоб таке ніде і ні з ким не повторилося.

Віднедавна з’явилася цифра 250 тисяч — саме стільки могил українців розкидано в білому світі. Не варто вдаватися у перелік прізвищ, оскільки він ніколи не буде повним, хоч у пам’яті відразу зринають щонайменше кілька десятків історичних постатей.

То чи не трапиться щось схоже в якійсь іншій чужині? Ніхто ні від чого не застрахований. Але перестрахуватися можна і вкрай потрібно: про вшанування пам’яті тих, хто, волею долі опинившись далеко від рідних місць, назавжди залишилися на чужині.

Ідеться насамперед про облаштування загальноукраїнського Пантеону Слави, необхідність у якому вже перезріває. Бо хоч би скільки посилалися на набір труднощів — від фінансових до суспільних, — ситуація не зміниться.

Як варіант — скористатися власним досвідом. Наприклад, у колишній гетьманській столиці Глухові височіє Трьох-Анастасіївська церква — пам’ятка архітектури та монументального мистецтва. Споруджена наприкінці позаминулого століття коштом відомих підприємців і меценатів братів Миколи та Федора Терещенків, вона стала і родинною усипальницею представників цієї династії.

Місто шанує пам’ять про Артема Яковича Терещенка, його дружину Єфросинію Григорівну, їхніх дітей Федора та Миколу, до речі, прапрадіда нинішнього Глухівського міського голови Мішеля Терещенка — великого француза з міцним українським корінням.

Чим не приклад високої духовної моралі, коли йдеться про зберігання пам’яті про знаних земляків?

Зрештою, в кожного є маленька батьківщина: там, де людина побачила світ, за потреби приймуть і на вічний спочинок. І це не просто символічно, а насамперед справедливо стосовно тих, хто, завершивши земну дорогу, назавжди знаходить прихисток у себе вдома.

Як і з Олександром Олесем. Нині в Білопіллі та загалом Сумській області збирають підписи під електронною петицією, розміщеною на сайті Президента України із проханням перепоховати поета-земляка та його дружину в рідному місті, поруч із Покровським собором.

Логічно? Вмотивовано? Авжеж. Могила буде завжди доглянута і впорядкована — земляки ніколи не зрадять і турбуватимуться про її стан. До слова, місцева та обласна влада готові перебрати на себе всі турботи, фінансові витрати, а Білопілля і край стануть містом та місцем, куди приїздитимуть тисячі шанувальників письменника.

Тож нині із журбою обнялася віра насамперед у те, що останки поета знайдуть вічний спочинок у рідній українській землі.

…Вірою звали дружину поета, яка все життя була його супутницею. Пішовши з життя через чотири роки після смерті чоловіка, вона назавжди залишилися біля нього. Тож віритимемо…

Тролейбуси для швидкості і для екскурсії

З перших днів нового року в Сумах запрацювали важливі для міста нові тролейбусні маршрути. Це стало можливим завдяки завершенню електрифікації тролейбусної лінії до вулиці Прокоф’єва, що дало змогу закільцювати один із найбільш протяжних маршрутів обласного центру. Відтепер два тролейбуси, які вирушають у зустрічних напрямках, суттєво поліпшують пасажирські перевезення в густонаселених 9-му та 10-му мікрорайонах, у районах залізничного вокзалу та центрального ринку.

Передбачають, що із часом кількість тролейбусів на цих маршрутах подвоїться, а електрифікована гілка з’єднає вулиці Прокоф’єва та Герасима Кондратьєва, яка є однією з головних у Сумах. Так, транспортна розв’язка дасть змогу зняти з порядку денного одне з гострих питань перевантаження пасажирських перевезень центру міста.

В Сумах у межах соціального проекту Elektro-Lektor відбувся День тролейбуса, ініціатори якого влаштували для всіх охочих екскурсії за трьома маршрутами. Під час поїздок пасажири мали змогу дізнатися багато нового про історію зародження тролейбусного руху в обласному центрі, про місто, його визначні та пам’ятні місця. Вартість екскурсійного квитка становила 50 гривень. Виручені кошти буде спрямовано на здійснення молодіжних урбаністичних проектів.

Здаватися не збираються

Як відомо, із нового року майже в усіх регіонах України підвищилася вартість проїзду в маршрутних таксі. Не оминула ця «напасть» і Сумщину.

Через що у місті Конотоп розпочалася справжня «війна». Спочатку водії маршруток не вийшли на рейси, вимагаючи у такий спосіб затвердити нові тарифи. З цього приводу міський голова Артем Семеніхін заявив, що керівництво приватних перевізників примушує водіїв удаватися до подібних акцій, намагаючись таким чином тиснути на міськраду, яка категорично проти такого рішення. А 23 січня під будівлю міської ради вийшла понад сотня жителів із вимогою заборонити перевізникам підвищувати вартість квитків. На мітинг прийшов директор місцевого автотранспортного підприємства Сергій Нікітов, котрий намагався пояснити людям, що збільшення вартості проїзду — вимушений крок. Утім, учасники акції з викриками «Ганьба!» ледь не побили чоловіка. Кожна зі сторін «тарифного» конфлікту здаватися поки що не збирається. Але сумний досвід підказує, на чиєму боці, швидше за все, буде перемога...

Великі можливості малої сцени

У Сумському академічному театрі драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна перших глядачів прийняла щойно відкрита мала сцена, обладнана сучасною аудіовізуальною технікою, що вміщує до 50 шанувальників сценічного мистецтва. Її вдалося облаштувати завдяки спільним зусиллям обласної влади, управління культури і туризму Сумської ОДА, колективу театру.

А прем’єрною виставою стала трагікомедія на одну дію за повістю сучасного популярного автора Еріка-Еммануеля Шмітта «Оскар і рожева пані» (режисер-постановник художній керівник театру Антон Меженін). Єдину і головну роль у ній блискуче виконала заслужена артистка України Майя Струннікова — представниця творчого колективу Харківського державного академічного українського театру ім. Т. Шевченка. У цій роботі переплелися гумор і смуток, філософічність і безтурботність, кольори і тіні. Саме завдяки такому синтезу вдалося створити виразне театральне полотно, з яким залюбки ознайомилися перші глядачі малої сцени.

Як розповів директор сумського театру заслужений діяч мистецтв Микола Юдін, новий формат сценічного мистецтва потребує особливої роботи не тільки акторів та творчої групи, а й самих глядачів.