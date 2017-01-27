У Національному музеї історії України розповіли, де зберігатимуть «скіфське золото»

У Національному музеї історії України в Києві готові виділити дві зали на четвертому поверсі, а також створити додатковий виставковий простір на п'ятому поверсі для експозиції «скіфського золота» після його повернення з Нідерландів до України. Однак для розміщення артефактів у музеї необхідно зробити ремонт. Про це в коментарі Крим.Реалії повідомила 24 січня генеральний директор музею Тетяна Сосновська.

«Це повинен бути дуже бюджетний, косметичний ремонт, що підкреслить вишуканість залів, їхній мінімалізм. Найбільша проблема в ремонті – це аварійний стан нашої даху, про який треба подбати, бо це і безпеку експонатів, і безпека музею... Для дослідження будови і створення проектно-кошторисної документації потрібно десь 600-700 тисяч (гривень – ред.). Сума, потрібна для ремонту четвертого поверху й даху, орієнтовно, приблизно 3-3,5 мільйона гривень», – зазначила Тетяна Сосновська.

За її словами, в установі сподіваються отримати своєчасне державне фінансування і прийняти «скіфське золото» одразу після завершення судових розглядів в Амстердамі.

«Ідея – показати всі ті артефакти, що повернуться до України, повторити Амстердамську виставку. Можливо, в іншій композиції, але в нашому музеї. Скільки ця виставка може тривати? Я вважаю, що вона повинна тривати кілька років, два-три роки. До тих пір, поки буде ажіотаж і поки розмови навколо цієї виставки та її експонування тут підігріватимуть бажання і киян, і гостей столиці, а також іноземних туристів відвідати цю виставку», – додала директор музею.

Після цього установа буде готова передати окремі артефакти для експозиції в інших музеях, а також повезти їх до Криму, коли «він знову буде українським».

Міністр культури України Євген Нищук 18 січня заявив, що «скіфське золото» повернеться до України й буде представлене в одному з музеїв Києва вже до кінця 2017 року.

Раніше директор Центрального музею Тавриди анексованого Криму Андрій Мальгін заявив, що кримські музеї подали заяву на оскарження рішення Амстердамського суду щодо «скіфського золота».

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року постановив повернути експонати виставки «Крим: золото й таємниці Чорного моря», привезені на виставку до музею Алларда Пірсона з музеїв Криму ще до окупації півострова, українській державі. Представники кримських музеїв дали знати, що оскаржать це рішення. У Києві очікують, що експонати повернуться до України до кінця наступного року, після завершення всіх розглядів. Як заявляли раніше в Києві, ці експонати в майбутньому повернуть до Криму після деокупації півострова.

Після анексії Криму українська влада заявила, що артефакти не є власністю музеїв, а належать державі Україна. У свою чергу кримські музеї наполягали на тому, щоб цінності повернули їм. При цьому музей у Нідерландах вирішив не передавати експонати ні Україні, ні Криму до рішення компетентного судді чи угоди між сторонами.

Чотири кримських музеї подали до суду Амстердама колективний позов до музею Алларда Пірсона, в якому зажадали повернути колекцію до Криму.

Прокуратура Криму повідомила про незаконну вирубку дерев у Судацькому лісництві

Фахівці підконтрольної Кремлю Керченської міжрайонної природоохоронної прокуратури під час перевірки виявили факти незаконних вирубок на території Комсомольського дільничного лісництва Судацького лісництва. Експерти оцінили збиток на суму понад дев'ять мільйонів рублів, повідомляють у відомстві 24 січня.

«Згідно з розрахунками фахівців, у результаті протиправних дій невстановлених осіб незаконно знищено 53 дерева, здійснено зняття родючого шару грунтів на ділянках загальною площею 0,13 гектара», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Згідно з інформацією, матеріали перевірки направлені до органу попереднього розслідування для організації кримінального переслідування.

Згідно із законодавством Росії, за вирубку дерева передбачений штраф у розмірі від чотирьох до п'яти тисяч рублів відповідно до статті 8.28 КоАП Росії. А за вирубку «в значному й великому розмірі» за статтею 260 КК Росії – позбавлення волі до семи років і штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У підконтрольному Кремлю міністерстві екології Криму повідомили, що збиток від незаконної вирубки ялівцю 2016 року склав більш ніж 3,5 мільйона рублів.