Рівненщина

У Києві — Україна, в Рівному — Алівія

З-поміж низки незвичних імен, якими торік називали батьки своїх дітей в Україні, вирізняється власне Україна. Таке ім’я для дівчинки зафіксоване у столиці, й наразі киянка Україна — єдина з таким іменням на теренах нашої держави.

А які ж незвичні та неординарні імена були записані у свідоцтва про народження на Рівненщині? Як повідомила заступник начальника управління державної реєстрації — начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Рівненській області Віта Оводюк, це (серед хлопчиків) Абдула, Авель, Євграф, Ельхан, Камрон, Матіас, Маркел, Мілош, Ральф, Річард, Роял, Султан, Соломон; (серед дівчаток) Агнешка, Алівія, Вірсавія, Девора, Доляна, Кассія, Мальва, Ноема, Орислава, Світозара, Хадаса.

Натомість найуживанішими та найтрадиційнішими з-поміж півтори тисячі новонароджених виявилися Андрій з Артемом та Анастасія з Анною.

Влада —не завада

Початок нинішнього року на Рівненщині подивував суттєвим підвищенням проїзду на міжміських маршрутах. Він зріс у розмірі від 20 до 50 відсотків. Так, приміром, їдучи маршруткою з Дубна до Рівного, потрібно викласти вже 37 гривень, тоді як торік — до 25. Подібна «розкладка» і на маршруті «Млинів — Рівне» та й загалом на всіх напрямках…

За словами перевізників, до такого кроку їх змусили реалії, з яких виокремлюють найбільше дві: підняття планки мінімальної зарплати і здорожчання запчастин та пального, хоч воно, по правді, й не таке суттєве.

Пасажири, звичайно, реагують на нововведення негативно, хоч вони й звикли до подорожчань квитків час од часу. Але ж не на стільки…

А як у цій ситуації поводить себе місцева влада, яка раніше запевняла, що тримає це питання під контролем?

У зв’язку з подорожчанням проїзду Рівненська обласна адміністрація оприлюднила звернення такого змісту: «Відповідно до постанови Кабінету міністрів України приватні перевізники самостійно формують ціну. Керівництво Рівненської облдержадміністрації з повагою ставиться до самостійної політики підприємців щодо тарифів. Однак ми закликаємо перевізників не забувати і про пасажирів, які користуються їхніми послугами. Адже значного зростання доходів люди не мають». Тож обласні можновладці надіються, що бізнесмени з розумінням поставляться до фінансових можливостей жителів Рівненщини та суттєво не підвищуватимуть вартість квитків.

А от у місті Дубно в райдержадміністрації зібрали нараду з метою обговорення вартості квитків з місцевими перевізниками. Останні, зокрема, поінформували, що керуватимуться розцінкою 65 копійок за пасажиро-кілометр на приміських маршрутах, тоді як раніше така вартість становила 50 копійок. Суттєвих заперечень проти цього факту на нараді не пролунало.

Зібрали перевізників і в Демидівській райдержадміністрації заради того, аби дізнатися, чи обґрунтоване підвищення цін на перевезення пасажирів. Тут перевізники назвали ті ж самі аргументи на захист здорожчання квитків, додавши хіба що один — проблему з автогумою через поганий стан доріг. Водночас вони висловили розуміння, що у зв’язку з підняттям цін пасажиропотік зміліє, а це знову ж вдарить по їхніх кишенях. Попри обмін думками ця зустріч завершилася тим, що перевізники зобов’язалися надати адміністрації розрахунки на підтвердження підвищення тарифів.

Хай там як, факт залишається фактом — незважаючи на прохання, наради, розрахунки, підняті розцінки за проїзд вже ніхто скасовувати не буде. А це означає, що простий люд знову став заручником ситуації, адже саме він, користуючись не вишуканим, а звичайним, часто-густо роздовбаним транспортом вигрібатиме зайві гроші зі своїх гаманців. Отак і «багатшаємо»!