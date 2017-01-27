Полтавщина

Перші завжди у виграші

Така технічна й організаційна допомога передбачена у межах три?стороннього проекту, який стартував за участю Світового банку, Швейцарського бюро співробітництва та Міністерства охорони здоров’я.

Проект «Підтримка реформ і ефективного урядування у сфері охорони здоров’я в Україні» триватиме три роки. На його реалізацію передбачено два мільйони 600 тисяч швейцарських франків. Як наголосила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, його головна мета — допомога впровадженню реформ на регіональному рівні та протидія корупції під час закупівель медпрепаратів та виробів медичного призначення.

— Цей проект буде реалізовано у Львівській, Полтавській областях, і, сподіваємось, його позитивний досвід поширюватимуть по всій Україні. Співпраця з регіонами — це частина програми з децентралізації, яку ми підтримуємо, тож треба заохотити області-лідери та ті, що найбільше роблять щодо реформування. Є два компоненти проекту: технічна допомога для імплементації реформ у регіонах та протидія корупції, — наголосила вона.

У свою чергу заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк нагадав, що Міністерство охорони здоров’я працює з міжнародними організаціями у багатьох напрямах, і нинішній проект важливий у контексті реалізації проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», який передбачає використання позики в розмірі 214,73 мільйона доларів. «Цього року відбуватиметься активна фаза реалізації проекту Світового банку в регіонах, де заплановано багато закупівель. Дуже важливий запит суспільства — відсутність корупції і прозорість тендерів. Ми попросили колег реалізувати сучасну систему запобігання корупції і забезпечення прозорості під час закупівель», — розповів заступник міністра.

Павло Ковтонюк додав, що відтепер контроль здійснюватимуть не на етапі перевірок після проведення закупівель, як це було досі. Буде здійснено заходи, які унеможливлять корупцію.

Фермерство стає небезпечною професією

Про це свідчать численні повідомлення про злодійські напади на фермерські господарства та домоволодіння. «Сільські вісті» розповідали про зухвалі пограбування аграріїв на Дніпропетровщині. На жаль, те саме коїться і у Полтавському регіоні.

Наприкінці минулого року стався жорстокий наскок на фермера у Кременчуцькому районі. Пізно увечері троє зловмисників у балаклавах розбили вікно й увірвалися до будинку на околиці села Вільна Терешківка. Катували чоловіка, дружину й дитину розпеченою праскою, доки не змусили віддати заощадження.

Злочинці досі не знайдені. Звісно, у сільській місцевості набагато «сприятливіші» умови для розбійних нальотів, ніж у місті, де в багатоквартирних будинках і сусіди можуть почути шум та крики, й поліція прибуде на виклик швидше, а не тоді, коли злочинців уже і слід простиг.

На початку цього року у селі Дрижина Гребля Кобеляцького району бандити вчинили напад на сім’ю 59-річної жінки-фермера. Близько 21.30 раптом перестали працювати стільникові телефони. Затим у будинку зникло світло. А коли чоловік вийшов надвір з’ясувати, чому немає електрики, отримав удар по голові чимсь важким.

У будинку нападники зв’язали подружжя, били, викручували пальці, погрожували пістолетом, вимагаючи гроші. Врешті забрали з автомобіля 25 тисяч гривень. До речі, перед тим, як зникнути, «гуманні» розбійники перебинтували закривавлену голову господаря обійстя.

Мобільні телефони запрацювали тільки близько півночі. Певно, злочинці зуміли знеструмити трасформаторну, що також живила вежу мобільного зв’язку.

Нападники були одягнені у білі маскхалати і бахіли, рукавиці, а обличчя закривали шапки-балаклави. Машину залишили далеко від місця злочину. Тобто діяли надто професійно, не залишивши відбитків ані пальців, ані підошв взуття.

Усе це наводить на думку, що «працювали» не аматори, а, ймовірно, особи, пов’язані із правоохоронними органами.

У світлі цього варто згадати про ще один випадок пограбування фермера. Свого часу проти нього поліція порушила кримінальне провадження. Під час обшуку в будинку аграрія в селі Бережнівка Кобеляцького району правоохоронці побачили, де в потаємному місці розташований сейф. Цього не знав ніхто, навіть родичі потерпілого. Провадження невдовзі закрили. А через кілька тижнів, коли господар святкував у кафе день народження товариша, будинок пограбували: сейф ломами видерли зі стіни й вигребли з нього все до копійки. Ось такий «прикрий збіг»...