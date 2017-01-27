На Водохреща одесити встановили рекорд України

В Одесі встановили національний рекорд по купання на Хрещення.

Близько 200 одеських моржів одночасно поринули в крижану воду на пляжі Ланжерон. Таке масове купання стало рекордним в Україні в номінації «Одночасне масове занурення у воду».

Його зафіксував представник Національного реєстру.

На березі чергували рятувальники та медики, щоб у разі необхідності надати негайну допомогу учасникам заходу.

До речі, купання організували волонтери міста з метою збору коштів на лікування для одесита.

На Одещині відновлюють бойову техніку

На Одещині колектив 28-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Південь» після повернення із зони проведення АТО розгорнув інтенсивну діяльність у парку бойових машин військової частини. Щодня військовослужбовці бригади ремонтують та відновлюють пошкоджену під час проведення АТО штатну бойову техніку та озброєння.

До робіт долучається максимальна кількість особового складу, проте найбільше навантаження на фахівців ремонтних підрозділів, автомобільної та бронетанкової служб бригади, повідомляють у Міноборони. На завершальному етапі військові фарбують техніку у захисний темно-зелений колір та наносять на корпус камуфляжний піксельний малюнок.

В Одеському порту почали будувати новий зерновий термінал

В Одеському морському торговельному порту почалося будівництво нового зернового терміналу.

Про це повідомляє прес-служба банку "Південний", який бере участь у фінансуванні проекту.

"В Одеському морському торговому порту почалося будівництво нового зернового терміналу ТОВ "НОВОТЕХ-ТЕРМІНАЛ" проектною потужністю близько 3 млн тонн на рік, що стало можливим завдяки фінансовій підтримці Банку ПІВДЕННИЙ спільно з лізинговим партнером компанії ТОВ "НОВОТЕХ-ТЕРМІНАЛ" компанією "ТЕКОМ-ЛІЗИНГ", - йдеться в повідомленні.

Новий зерновий термінал розташовуватиметься на 25 і 26 причалах порту, здатних приймати судна осадкою до 11 м і завдовжки до 250 м. Термінал включатиме портовий елеватор потужністю одноразового зберігання 110 000 тонн. Будівництво заплановано в 4 етапи з терміном закінчення в 2019 році.

Проект будівництва пройшов усі необхідні експертизи і технічні узгодження, а земельну ділянку, на якій планується здійснити будівництво, було передано в довгострокову оренду Одеською обласною державною адміністрацією. Проект будівництва зернового терміналу є одним із кроків з розширення української портової та виробничої інфраструктури, спрямованих на збільшення експортних можливостей нашої країни в аграрній сфері. Введення в експлуатацію зернового терміналу потужністю перевалки вантажів близько 3 млн тонн на рік значно розширює можливості України з експорту зернових на світовий ринок.