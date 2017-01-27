Миколаївщина

П’ять мільйонів кишеню не обтяжують

За результатами 2016 року виконавчі органи міських рад Миколаєва, Вознесенська, Первомайська, Очакова та Южноукраїнська, а також райдержадміністрації за надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав та бізнесу отримали до місцевих бюджетів доходи в розмірі п’яти мільйонів гривень. Із них до бюджетів міст обласного значення надійшло два мільйони 130 тисяч, решта — до районних бюджетів.

Лідери за обсягами надходжень коштів до місцевого бюджету серед міст обласного значення — Миколаїв, Вознесенськ та Первомайськ. Серед райдержадміністрацій — Вітовська, Березнегуватська та Снігурівська. Загальна кількість реєстраційних справ, прийнятих у 2016 році державними реєстраторами виконавчих органів міських рад та районних держадміністрацій, становить 77 579. Зокрема, з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців — 30 418 справ, з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно — 47 161.

Це результат того, що в межах децентралізації у 2016 році виконавчі органи міських рад та райдержадміністрації отримали право надавати адміністративні послуги з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та бізнесу. Разом із повноваженнями на місця було передано кошти, які громадяни сплачували, реєструючи майно або бізнес. Відсоток від надання послуг надходить безпосередньо до міських/районних бюджетів, що дає можливість громаді використовувати їх на власні потреби.

СБУ викрила канал контрабанди кокаїну до РФ

Канал контрабанди кокаїну з однієї із країн Південної Америки ліквідувала у Миколаєві Служба безпеки України спільно з правоохоронцями Федеративної Республіки Німеччини.

Троє мешканців обласного центру отримували наркотики через міжнародні поштові відправлення, перепаковували «посилки» та переправляли їх своїм подільникам до Російської Федерації. Оперативники спецслужби затримали наркоконтрабандистів під час одержання ними поштового відправлення із 420 грамами кокаїну з Південної Америки. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

Енергія майбутнього

Вже шоста черга вітряного парку «Причорноморський» стала до ладу в селі Дмитрівка Очаківського району. Це перша вітроелектрична установка в Україні, яка отримала від держави десятивідсотковий бонус до «зеленого тарифу» за використання обладнання вітчизняних підприємств. Сьогодні у процесі виробництва вітротурбін задіяно шість найбільших у країні машинобудівних заводів, зокрема й розташовані у прифронтовій зоні Краматорський завод важкого верстатобудування, ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ПАТ «Енергомашспецсталь» та інші.

Позитивне сальдо, та з гірчинкою

Торік область експортувала товарів на майже 1,5 мільярда доларів, із яких близько 60 відсотків становила продукція рослинного походження, а також хімічної промисловості, яку продавали здебільшого у Росію, Єгипет, Індію, Індонезію та Іспанію. При цьому Миколаївщина імпортувала товарів на 600,3 мільйона доларів. В основному це мінеральні речовини, електротехнічне обладнання, літальні апарати, катери, автотранспорт та харчові продукти, що надходили з країн ЄС, Гвінеї, Білорусі, США, Росії та Гаяни. Ці економічні показники здаються оптимістичними, адже навіч позитивне сальдо. Проте в зазначений період за кордон усе ж було продано на 1% миколаївських товарів менше, ніж іще позаторік. Натомість імпорт зріс на цілих 15,2%.

Генеральне прибирання

Вочевидь, запуск чотири місяці тому Міністерством екології і природних ресурсів електронної інтерактивної карти сміттєзвалищ у країні посилив почуття відповідальності у місцевої влади за утилізацію стихійних звалищ. Зокрема, за підсумками кварталу Миколаївщина ввійшла до п’ятірки областей, які найактивніше порозчищали свої «авгієві стайні» просто неба. Тут спромоглися прибрати 40% звалищ, дані про наявність яких значилися на карті. Тим часом Мінекології пообіцяло найближчим часом розробити національну програму-стратегію поводження з відходами.

Пощастило хірургам і стоматологам

Хірурги Баштанської центральної райлікарні тепер мають змогу працювати в оновленій операційній кімнаті. На її ремонт витрачено 49 тисяч гривень, ще на 210 тисяч закуплено обладнання. З’явились і дві нові сучасні стоматологічні установки вартістю 238 тис. грн. І все це коштом місцевого бюджету. «Хоч устаткування у нашій лікарні і було, однак воно застаріло й потребувало оновлення. Тепер умови для роботи лікарів і зцілення пацієнтів значно поліпшились», — зазначила головний лікар Баштанської ЦРЛ Алла Барсегян.

Повернули табір громаді

Дитячий оздоровчий табір імені лейтенанта Петра Шмідта, що на узбережжі Чорного моря в місті Очаків, повернуто у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївщини. Обласний господарський суд за позовом прокурора скасував незаконне рішення Миколаївської облради, яким дитячу оздоровницю було включено до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, і у подальшому її було приватизовано лише за 1 млн грн, при тому що бюджети платять десятки мільйонів гривень за відпочинок дітей у приватних таборах. Відтак понад 700 юних мешканців краю зможуть тут щороку відпочивати на пільгових умовах.

Лісосмуги рубають, а захисників катма

За одну ніч браконьєри вирубали півтисячі дерев у Первомайському районі біля залізничного перегону «Кам’яний Міст — Кінецьпіль». Заявили про неподобство залізничники. Відкрито кримінальне провадження за статтею 246-ю Кримінального кодексу України («незаконна порубка лісу»). Шукають злодіїв, проте, кажуть, проблема зі свідками. Невже можна було так прорідити лісосмугу і лишитись непоміченими? Певно, свідки були, але сповідують принцип «моя хата скраю».

У вогні броду немає

Пожеж на Миколаївщині стало менше, але загиблих у них побільшало. Так, від початку року тут зареєстровано 77 випадків хазяйнування червоного півня, загинуло дванадцятеро людей, що на 67% більше за аналогічний торішній період. Як повідомило головне управління Державної служби з питань надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, основними причинами займань, унаслідок яких гинуть люди, залишаються такі: необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальних приладів, коротке замикання в електромережі, а також куріння у ліжку в нетверезому стані.

Перша соляна кімната в регіоні

Перша у нашій країні соляна кімната на базі місцевої амбулаторії відкрилась у селі Галицинове Вітовського району. Ідея її спорудження у місцевих жителів зародилася давно, але втілити її в життя вдалося завдяки спонсорській допомозі колективу Миколаївського глиноземного заводу аж тепер. Відтак діти і дорослі Галицинівської сільської територіальної громади, котрі страждають на захворювання верхніх дихальних шляхів, зможуть тут подихати корисним «морським повітрям», не виїжджаючи за межі села. Усі послуги для них безоплатні.

Навчання з оцінки боєготовності

На півдні країни стартують навчання Військово-Морських сил ЗСУ. Жителів Миколаївщини та Одещини попереджено, що територією областей упродовж тижня пересуватимуться колони військової техніки, а на дорогах оперативно розгортатимуться блокпости. Метою вишколу морпіхів є оцінка їхньої боєготовності та злагодження між військовими частинами.