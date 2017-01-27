У Трускавці презентували першу сучасну URBAN-бібліотеку

Учора мешканцям Трускавця, що на Львівщині, урочисто презентували нову URBAN-бібліотеку. Послугами переобладнаної на сучасний манер читальні зможуть користуватися майже 2000 відвідувачів. Оновлені зали, комфортні умови, новітнє обладнання, передові технології – відтепер це все у вільному доступі трускавчан та гостей міста, інформує сайт облдержадміністрації.

URBAN-читальню відкрили за кошти Державного фонду регіонального розвитку – 980 тисяч гривень та співфінансування Трускавецької міської ради – 110 тисяч гривень. Згідно з проектом традиційну бібліотеку пострадянського зразка тут перетворили на сучасну «урбаністичну». Завдяки цьому громада міста отримала простір для втілення цікавих, соціально-корисних, культурно-освітніх, інформаційних, пізнавальних та інших заходів. Також тут можна значно розширити комплекс бібліотечно-інформаційних послуг – організовувати круглі столи, конференції, семінари, майстер-класи, зустрічі з цікавими, видатними людьми, що приїжджають до Трускавця, а також значно зекономити бюджетні кошти на комунальних послугах.

Зазначимо, у рамках проекту замінили вікна та вхідні двері на металопластикові, утеплили фасад. Крім того, реконструювали й відремонтували внутрішні стіни, підлогу та стелю; замінили існуючі внутрішні електромережі й електроопалення; облаштували санвузол і технічно-господарське приміщення; створили майданчик для літньої тераси; відремонтували сходи та облаштували пандус; придбали техніку, обладнання, меблі.

Посадовці погоріли на хабарах

Співробітники департаменту захисту економіки Нацполіції України у 2017 році розпочали роботу з протидії корупції із затримання посадовців-хабарників у Львові та Дніпрі. Нещодавно на гарячому під час отримання неправомірної винагороди поліція затримала чотирьох посадовців.

Так, оперативники управління захисту економіки в Дніпропетровській області спільно зі слідчими Нікопольського відділення Нацполіції та Нікопольської міжрайонної прокуратури затримали заступника начальника одного з відділів Державної екологічної інспекції Дніпропетровської області під час отримання ним 10 тисяч гривень хабара. Посадовець вимагав гроші від приватного підприємця за непритягнення до відповідальності за порушення правил реалізації ялинок. Еколог виявив, що на 30% ялинок, які продавав підприємець, немає клейм (бирок), протоколу радіаційних вимірів та карантинного сертифіката (акта фітоконтролю). Зловмисника затримали на гарячому під час передачі коштів. Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України. Тривають слідчі дії.

Крім того, поліція затримала помічника народного депутата України за підозрою в отриманні ним неправомірної вигоди в розмірі 140 тисяч гривень. Гроші зловмисник вимагав за лобіювання інтересів комерційних структур, а також невтручання в господарську діяльність будівельної компанії Львова.

Було затримано працівника Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, який вимагав 13 тисяч гривень за невтручання в господарську діяльність автосервісу, що діяв на території Миколаївського району. Також за вимагання 6 тисяч гривень в обмін на прискорення видачі біометричних паспортів затримали головного спеціаліста Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області.

Як повідомляє департамент комунікації Нацполіції, затримані посадовці вимагали від громадян неправомірну вигоду на загальну суму майже 170 тисяч гривень. За такі дії їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі. Остаточний термін покарання визначить суд.

Для збереження унікальних торфово-болотних комплексів

Заказник «Торфовище Білогорща» площею 119,6 гектара хочуть створити для збереження унікальних торфово-болотних комплексів на Головному європейському вододілі з найглибшим у регіоні заляганням покладів торфу (понад сім метрів).

Це нагальне питання обговорювали на нараді в департаменті екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації. Участь в обговоренні взяли науковці, керівники профільних владних структур та представники громад Рясне-Руської, Зимноводівської сільрад і міста Львова, на території яких буде розташовано заказник. «Територія, яка може стати заповідною, вирізняється високим біотичним різноманіттям, — вважає директор обласного департаменту екології та природних ресурсів ЛОДА Руслан Гречаник. — За даними наукових досліджень фахівців, у цій місцевості зростають 42 види рідкісних рослин і зафіксовано 25 видів тварин, які тут водяться».

Керівник департаменту додає, що ініціативу створення ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Торфовище Білогорща» виявили мешканці Львова. На їхню пропозицію пристало Міністерство екології та природних ресурсів України.

Під час наради її учасники розглянули питання особливості створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду, адже процедура вимагає узгодження їхньої організації з власниками та користувачами земельних ділянок, органами місцевого самоврядування і зацікавленими організаціями. На думку Руслана Гречаника, процес є досить кропітким та відповідальним, який у багатьох випадках залежить від конструктивізму органів місцевого самоврядування. Тому першочерговим на даному етапі буде узгодження позицій місцевих рад, на території яких буде створено заповідник, а також підготовка якісного картографічного матеріалу.