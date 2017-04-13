За минулий рік до бюджету сплачено рекордну суму туристичного збору

За підсумками 2016 року в Україні було сплачено 54,094 млн гривень туристичного збору, що на 31,4% більше (37,126 млн грн), ніж у 2015 р. Про це Укрінформу повідомили у Державній фіскальній службі України.

Лідерами серед регіонів по сплаті туристичного збору у 2016 році є місто Київ (14,7 млн грн), Одеса (4,6 млн грн), Львівська область (4 млн грн) та місто Львів (3,98 млн грн).

В інтерв’ю Укрінформу, коментуючи ці цифри, директор Департаменту туризму і курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Іван Ліптуга зазначив: «За відсутності адекватної статистики щодо кількості в’їзних та внутрішніх туристів в Україні, туристичний збір є тим реальним показником, який відображає справжню картину щодо збільшення туристів в Україні».

Водночас, зауважив він, «сума туристичного збору була б значно більшою, якби у регіонах контролювались реальні показники заповнюваності засобів розміщення, а туристичний збір сплачували усі суб’єкти господарювання». Туристичний збір — це місцевий податок, кошти від якого надходять до місцевих бюджетів. Сума туристичного збору складає 1% від вартості проживання.

В Одесі розкривають «Таємниці старого парку»

Одеський парк Шевченка незабаром стане центром української національної культури. Одеська міська рада оголосила архітектурний конкурс на кращу проектну пропозицію відповідного благоустрою Центрального парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка. Одеський міський голова Геннадій Труханов зауважив, що це рішення було відгуком на пропозицію громадськості. А саме ім’я парку до певної міри визначило його майбутню тематичну спрямованість. Облаштовуючи парк, збережуть його зонування. Слід також забезпечити можливість проведення тут культурно-масових заходів — фестивалів, виставок, концертів.

Конкурс триватиме з 3 квітня до 8 серпня. Його призовий фонд становить 300 тисяч гривень.

На день народження Великого Кобзаря у парку його імені почали розкривати «Таємниці старого парку». Тут стартував проект із проведення екскурсій, присвячених захопливій двохсотрічній історії цієї мальовничої місцини.

Поза тим, у парку вже розпочали будівництво майданчика для екстремальних видів спорту. Він має з’явитися наприкінці літа за 100 метрів від стадіону «Чорноморець». Тут зможуть продемонструвати свої таланти любителі екстремальної їзди на роликах, скейтах та велосипедах.

Усі ці новації в парку Шевченка проводять у межах загального системного благоустрою місць масового відпочинку, зокрема за рахунок позабюджетних коштів. Як зауважив Геннадій Труханов, Стамбульський парк в Одесі приводить до ладу мерія Стамбула, Грецьким опікується грецька діаспора.

У селищі Доброслав буде японський сад каменів із сакурами

У селищі Доброслав Одеської області створюють японський сад каменів, в якому планують висадити сакури та створити композиції в стилі ікебана. Про це в Facebook повідомила голова селищної ради Доброслава Людмила Прокопечко.

«Впорядковуємо проспект 40-річчя Визволення, прокладаємо нову тротуарну доріжку, а на «Японський сад» завезли камінь для «саду каменів», — написала пані Прокопечко.