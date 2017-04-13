Миколаївщина

Ветерани АТО проводять навчання для миколаївських школярів

У Миколаєві відкрилася дитяча стрілецька школа «Захисник». У проект входять теоретичні заняття з правил поводження зі зброєю, зустрічі з учасниками АТО і уроки патріотичного виховання. Паралельно школярів навчатимуть стріляти по мішенях у приміщенні й на відкритій місцевості з електроприводної зброї (аналоги бойової зброї, що стріляють пластиковими кульками). На літніх канікулах організатори планують відкрити виїзний тренувальний табір для проведення тактичних занять.

Ідея створення школи з’явилася торік. Її реалізують спільними зусиллями учасників АТО з національного корпусу «Азов», представників Офісу розвитку Миколаївщини і руху Waltzmann’s Marauders. Пілотний проект стартував на базі Миколаївської обласної школи-інтернату №7 для учнів 6—11 класів. Заняття безкоштовні. Умови участі у школі — бажання учнів та письмовий дозвіл батьків.

— Головна мета ініціативи — не просто навчити дітей стріляти. Передовсім хочемо зростити покоління справжніх патріотів, які любитимуть свою землю і зможуть захистити її за будь-яких обставин, — розповів один з авторів проекту, викладач школи «Захисник» Дмитро Душенко. — Попри бойові дії на Донбасі, хочеться сподіватися, що вміння користуватися зброєю стане для хлопців корисним, але не знадобиться в реальному житті.

Проекту передувало розроблення річного плану занять, закупівля електроприводної зброї та захисного спорядження. Також слід було домовитися з керівництвом навчальних закладів. Першою на ініціативу бійців АТО відгукнулася школа-інтернат №7. Директор школи Галина Макарова відвела окреме приміщення і сприяє роботі.

— Це сучасно і своєчасно, — зазначає директор. — Треба повертатися до того принципу, що захист своєї країни — почесний обов’язок кожного громадянина.

На перше ознайомлювальне заняття прийшли понад 20 учнів інтернату №7. На макеті школярам показали, як розібрати й зібрати автомат Калашникова. Після цього хлопці ознайомилися з основами техніки безпеки під час поводження зі зброєю та планами наступних занять. Уроки і тренування в стрілецькій школі «Захисник» проходитимуть щотижня.

Дороги чекають на свою твердість

У Миколаєві на спеціальній нараді керівництва області з головами міст та районів розглянули питання стану автомобільних доріг області, першочергові заходи щодо їх ремонту та порядок організації роботи на території області вагових комплексів. Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко закликав голів райдержадміністрацій та міських голів не зволікати з початком ремонтних робіт на дорогах місцевого значення, а використовувати для цього всі можливості — і фінансові, і ресурсні.

Також рекомендовано залучати до спільної справи промислові й сільськогосподарські підприємства, розташовані на території районів. «Можна нескінченно ремонтувати дороги, якщо не буде вжито заходів для їх збереження, — зазначив О. Савченко. — Йдеться про встановлення на території області вагових комплексів, щоб контролювати весь потік автомобілів на в’їзді в Миколаївську область і на в’їзді до обласного центру. Таких комплексів на сьогодні потрібно як мінімум п’ять. Кожен коштує до мільйона гривень». Тож чиновник запропонував головам райдержадміністрацій та міським головам не чекати фінансування з Міністерства інфраструктури і знайти кошти на придбання вагових комплексів.

Служба автодоріг в Миколаївській області протягом п’яти днів надасть типовий проект вагового комплексу всім головам районних адміністрацій і міст, щоб вони в межах своїх бюджетів прорахували і знайшли можливість його придбання.

Керівник Служби автомобільних доріг в Миколаївській області Сергій Ткаченко описав ситуацію, зазначивши, що більшість доріг на Миколаївщині побудовано в післявоєнні роки, деякі з них реконструйовано в 1970-ті за старими будівельними нормами. Більше серйозних робіт не проводили, і на сьогодні майже всі дороги потребують ремонту. «На 2017 рік нам передбачили з обласного бюджету 97 мільйонів на утримання доріг, — повідомив керівник. — Київ пообіцяв у червні надати ще кошти. На жаль, у 2016-му проводили тільки роботи, спрямовані на ліквідацію ямковості. Поточного ремонту, не кажу вже про капітальний, не проводили зовсім. За нашими підрахунками, з огляду на протяжність доріг області (майже 4800 км), потрібно 17 мільярдів гривень лише на їх утримання. Сподіваємося отримати з держбюджету хоч 7 мільярдів».

На нараді обговорили пріоритетні напрями роботи з відновлення трас у 2017 році. На поточний ремонт ділянки траси Н-11 вже надано 102 мільйони гривень державних коштів. Відбуваються тендерні процедури. Уперше за довгі роки планують капітальний ремонт ділянки Н-11 Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв. Ця дорога потребує чи не нового будівництва, оскільки на ній нема навіть основи. Ділянку робитимуть у межах концепції будівництва траси Львів — Умань — Кропивницький — Миколаїв. Покриття буде покладено згідно з новим технологіями: з бетону, а не асфальтобетону. Ремонт буде зроблено і на інших ділянках Н-11, а також М-14, М-14, Т-1508, Т-1507 (Миколаїв — Очаків), Т-1515 (Миколаїв — Рибаківка — Лугове). За всіма цими напрямками триває проектування ремонтних робіт.

Започаткували новий соціальний проект

Асоціація учасників та інвалідів АТО започатковує в Миколаєві новий соціальний проект «Центр дослідження зайнятості». Центр надаватиме безкоштовні інформаційні послуги зі сприяння працевлаштуванню соціально вразливим категоріям: учасникам АТО, переселенцям, людям з інвалідністю, особам, які повернулися з місць позбавлення волі, матерям-одиначкам тощо.

Ініціатор проекту волонтер, учасник АТО Ілля Шполянський зазначає: «До нашої організації постійно звертаються підприємці з пропозиціями щодо працевлаштування учасників АТО або осіб з інвалідністю. На жаль, в ручному режимі тут допомогти зазвичай важко. Наше завдання — не створювати конкуренцію службі зайнятості, а розробити дієві механізми працевлаштування саме для особливих категорій населення. Важливою складовою діяльності центру буде не лише працевлаштування, а й професійна переорієнтація, перенавчання, визначення реального фаху та здібностей шукачів роботи. Для них можливий курс психологічної корекції (наприклад, людина вважає себе здібним офісним працівником, а насправді це хороший садівник). Центр матиме сучасний офіс у центрі міста, цілодобову гарячу лінію, велику інформаційну кампанію, фаховий колектив.