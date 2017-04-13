До контролю долучилась поліція

На сесії Львівської обласної ради, що відбулася нещодавно, одним з головних питань було обговорення та прийняття рішення щодо ремонту доріг в області. У підсумку депутати схвалили Програму розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, на 2017 рік. Для її виконання обласна рада передбачила відповідні кошти.

Ідеться про загальну суму 172 мільйони гривень, яку витратять на ремонт 72 кілометрів внутрішньообласних доріг. Служба автомобільних доріг Львівщини, райдержадміністрації, обласні депутати мають 15 днів, щоб після ухвалення програми подати департаменту ЖКГ, транспорту і зв’язку Львівської ОДА пропозиції щодо формування переліку об’єктів доріг загального користування.

Насамперед візьмуться доводити до належного експлуатаційного стану дороги міжрайонного сполучення і сполучення в межах району, тих, якими доїжджають до шкіл і закладів охорони здоров’я. Враховуватимуть такі критерії, як логістична доцільність транспортного сполучення територій області та доступність до рекреаційних об’єктів. Облрада зобов’язала обласну держадміністрацію щопівроку подавати звіт про виконання робіт на території області.

Свою частку в безпеку руху на шляхах внесла патрульна поліція. Спільно зі Службою автомобільних доріг області поліцейські обстежили автодороги Львів — Червоноград, Стрий — Нижні Ворота. З’ясували, що майже 100 км до межі із Закарпатською областю перебувають у незадовільному стані: майже всі вибоїни перевищують граничні норми, а напливи простягаються на кілька кілометрів.

«Такі вибоїни небезпечні, оскільки можуть призвести до ДТП та інших негативних наслідків. Ми виявили такий собі антирекорд — вибоїну завглибшки 23 сантиметри, завширшки 2 метри на мосту, де водій не має змоги її об’їхати. Поряд із ямою — уламки автомобілів. Вживатимемо заходів, щоб усі недоліки усунути якомога швидше», — розповів інспектор відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Львова Андрій Харчун. Як зазначають поліцейські, стан автодоріг Львів — Рава-Руська та Львів — Червоноград не кращий, тому вони інспектуватимуть й інші дороги області.

Інженер відділу якості, технічного контролю та нових технологій служби автомобільних доріг Львівщини Микола Котловий упевнений, що дорожники ліквідують аварійну ямковість на автошляхах державного значення до Великодніх свят.

В області триває ремонт п’яти доріг місцевого значення, який розпочали ще торік. Зокрема, фрезування зношеного дорожнього покриття, відновлення основи з додаванням щебенево-піщаної суміші, ліквідація аварійної ямковості, укріплення узбіч та укладання верхнього шару асфальтобетонного покриття.

Експонати Львівського історичного музею — в арт-проекті Google

На платформі Google Arts & Culture з’явилась віртуальна виставка «Колекція орденів Львівського історичного музею».

Музей став четвертою українською інституцією, якій вдалося домовитися про співпрацю із Google. Також на платфорі можна побачити фрески Софійського собору, стріт-арт у Кам'янці-Подільському та експонати з музею Івана Гончара (Київ).

Як повідомляє видання Prostir.Museum, перемовини між менеджментом міжнародної компанії та українським музеєм тривали 10 місяців. Угоду було підписано восени минулого року.

Крім створення таких проектів співпраця передбачатиме також виготовлення 3D моделей та цифрових копій найцікавіших музейних експонатів. Також у планах віртуальна екскурсія музеєм.

Усе це буде створено коштом та з використанням обладнання Google.