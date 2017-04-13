Кримінальний смерч

Оболонський райсуд Києва виніс вирок колишнім бійцям спецроти МВС «Торнадо», звинувачених у незаконному утримуванні й катуванні людей. Командир роти Руслан Онищенко засуджений до 11 років в’язниці, його заступник Микола Цукур — до дев’яти, ще шістьох екс-міліціонерів позбавлено волі на строк від восьми до 10 років. Чотирьох інших фігурантів справи суд засудив на умовний термін до 5 років із відстрочкою на 2-3 роки. На них покладено додаткові зобов’язання: прибувати в уповноважені органи, інформувати про зміну місця реєстрації, перебувати за місцем проживання у вечірній і нічний час доби й носити «електронний браслет». З таким вироком не погодилися ні сторона захисту, ні сторона обвинувачення — одні вважають покарання занадто суворим, інші — дуже м’яким. Тому і адвокати засуджених, і представник прокуратури заявили, що подаватимуть апеляцію.

Нагадаємо: позаторік 17 червня в Луганській області було затримано й заарештовано судом вісьмох осіб, у тому числі сімох бійців роти «Торнадо» разом із їхнім командиром Русланом Онищенком. Вже наступного дня глава МВС Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти. Замкомбата Миколу Цукура і бійця Іллю Холода затримали торік 10 березня. До речі, кримінальне провадження щодо «торнадівців» розглядалося в

Сквер Слави захисників України закладено у Сєвєродонецьку

На території Свято-Христо-Різдвяного кафедрального собору у м.Сєвєродонецьку закладено Сквер Слави захисників України.

Учасники акції хвилиною мовчання вшанували пам’ять Героїв — Олександра Радієвського, Тимура Юлдашева, Юрія Гуртяка та багатьох інших, хто назавжди залишився у луганській землі, віддавши своє життя за незалежність нашої держави.

15 березня розпочалися підготовчі роботи на території еко-скверу, а 26 березня в урочистій обстановці були висаджені дерева, кошти на які зібрали сєвєродонецькі активісти.

Обласна влада організаційно підтримала ініціативу громадськості щодо увічнення пам’яті героїв-захисників Луганщини та долучилась до збору коштів на будівництво скверу.

Нагадаємо, працівники облдержадміністрації передали 10000 грн. на придбання саджанців.

Як перемогти сміття

На Луганщині щороку утворюється до 365 тисяч тонн відходів. Але третину з них не збирають і не утилізують цивілізовано, а просто звалюють у посадках і лісосмугах. Та і з полігонами для твердих побутових відходів, які існують на підконтрольній Україні території, біда: 95% з них в незадовільному стані, не відповідають нормам санітарної та екологічної безпеки. Початок розв’язанню цієї проблеми має покласти недавно ухвалена регіональна програма.

Адже, як зазначає директор обласного департаменту житлово-комунального господарства Віталій Сурай, поодинці такі завдання не вирішити. В місцевих органів влади різні можливості. Є проекти в Сєверодонецьку, Лисичанську. Але до реалізації справа не доходить. Передовсім це пов’язано з відведенням земельних ділянок для полігонів, і якщо такі робити кожному окремо, то обсяги фінансування доведеться множити принаймні на 10.

Передбачається, що до регіональної програми поводження з відходами входитиме будівництво центрального полігона, а також п’яти сортувальних станцій. До того ж на центральному об’єкті працюватиме комплекс інженерних споруд, які вироблятимуть електричну енергію з органічних відходів. Вартість програми остаточно не визначено. За попередніми розрахунками, на це знадобиться понад 570 мільйонів гривень.

Де брати такі гроші? «Треба об’єднати зусилля не лише місцевих та обласного бюджетів, а й просити допомоги держбюджету і міжнародних донорів», — каже Віталій Сурай.

«Пульс» чують на півночі Луганщини

На частоті 102.1 FM у Троїцьку розпочало мовлення радіо «Пульс» філії ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України». «Жителі найвіддаленішого в нашій області Троїцького району за всі роки незалежності були позбавлені державного радіо. Чому так? На мою думку, тривалий час була стратегія не чіпати прикордонні з Росією території, щоб люди, мовляв, могли вільно почуватися й говорити мовою, яка їм нібито близька. Це не офіційна версія, але тривалий час спостерігав таку тенденцію. Тепер завершився черговий етап розбудови мережі Суспільного телебачення і радіо, і ситуація змінюється на краще», — розповів керівник Луганської обласної державної телерадіокомпанії Андрій Шаповалов. На цьому етапі встановили сім FM-передавачів на півночі області. У другому кварталі 2017 року компанія розраховує отримати ліцензію на супутникове мовлення.

Луганщині лікують зелені легені

Лісовідновлення та лісорозведення на території області цього року заплановано на площі понад 1000 гектарів. Це передовсім відновлення зрубів, що виникли внаслідок пожеж, спричинених обстрілами під час проведення антитерористичної операції. Для виконання цих завдань, за повідомленням прес-служби обласного управління лісового та мисливського господарства, знадобиться майже 5 мільйонів гривень.

Стан справ на підприємствах заступник начальника відділу лісового та мисливського господарства Ольга Семиборода охарактеризувала як дуже складний: через брак фінансування галузі обігових коштів місцевих підприємств на проведення таких робіт недостатньо. Попри це, лісівники вже почали висаджувати лісові культури і спільно зі службами ДСНС і представниками райдержадміністрацій складають мобілізаційно-оперативні плани й налагоджують взаємодію з військовими підрозділами, розташованими на території області.