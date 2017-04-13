Кіровоградщина

Стрілянина у Кропивницькому

У Кропивницькому троє уродженців іншої держави завдали вогнепального поранення 36-річному місцевому мешканцю.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області.

"На Кіровоградщині поліцейські встановили особи трьох громадян, які влаштували стрілянину в обласному центрі. Усі вони уродженці іншої держави, віком від 37 до 39 років. За попередніми даними, зловмисники поконфліктували з 36-річним місцевим жителем, завдали йому вогнепальних поранень. Місцезнаходження двох підозрюваних поліцейським вдалося встановити за кілька годин, пошуки третього тривають", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували в поліції, пригода сталася в одному зі спальних мікрорайонів Кропивницького 10 квітня після 19.00. Перехожі та місцеві жителі побачили, як біля під’їзду багатоповерхівки зупинився автомобіль. Його пасажири зайшли в приміщення, а на зворотному шляху попрямували до іншої іномарки. Гучну сварку між трьома невідомими та їх опонентом завершили звуки, схожі на постріли. За хвилину учасники пригоди роз’їхалися. "Стрілки" втекли, а товариш потерпілого, який був за кермом машини, доправив пораненого до лікарні.

Наразі двох зловмисників знайдено. Їх дочекалися біля квартири, яку вони винаймали. У результаті вдалої спецоперації, проведеної працівниками роти поліції особливого призначення, ніхто зі сторонніх осіб не постраждав.

Як речовий доказ вилучено також автомобіль марки BMW, що використовувався для втечі після скоєння злочину.

Подію кваліфіковано як замах на вбивство. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 15 та ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. За такі дії особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

На чисту воду

У ряді населених пунктів кількох областей викрито розтрату державних коштів.

Виявлено факти зловживання посадовими особами виконавчого комітету Світловодської міської ради Кіровоградської області при проведенні тендерних закупівель для укладання асфальту. Процесуальне керівництво здійснюється Світловодським відділом місцевої прокуратури.

На Запоріжжі в селі Воскресенка Приазовського району працівників сільради спіймано на тому, що вони уклали договір щодо реконструкції водогонів та мережі водоводів в осінньо-зимовий період, а акти виконаних робіт були підписані на п’ятий день після виникнення договірних відносин, що свідчить про неповноту та недоброякісне їх виконання. Розпочато досудове розслідування за фактом розтрати майже 1,5 млн гривень.

Встановлено також факт привласнення бюджетних коштів посадовими особами управління водних ресурсів столиці та Київської області під час процедури закупівлі товарів, робіт та послуг на таку ж суму. Держслужбовці під час встановлення очікуваної вартості робіт вийшли за визначені законодавством рамки. Проводиться досудове розслідування.

Хочеться зазначити, що чиновників вивели на чисту воду значною мірою завдяки зусиллям громадських організацій, які інформували прокуратуру і спонукали її до дій. Висновок — лише всі разом зможемо знищити гідру і щупальця корупції.