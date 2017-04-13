Меж самооборони не перевищив

Пізно ввечері 29 березня у селі Сухолуччя Вишгородського р-ну Київщини п’ятеро осіб, маючи при собі ломи, ножі та пістолет, вдерлися в будинок місцевого жителя. Господиня поралась на кухні, її чоловік спав на другому поверсі. Грабіжники схопили жінку, почали бити, вимагаючи віддати гроші та коштовності.

11-річна донька спромоглась непомітною пробратись у спальню та розбудити батька. Чоловік, узявши зареєстрований карабін, кинувся на допомогу дружині. Одного нападника господар будинку застрелив, інші втекли. Трьох затримала по гарячих слідах поліція, четвертого оголошено у розшук. Усі грабіжники виявилися вихідцями з Дагестану.

Слідчі Вишгородського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за ч.3-ю ст.187-ї (розбій) та ст.118-ю (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця) Кримінального кодексу України.

Водночас речник МВС Артем Шевченко офіційно заявив, що зброю у господаря будинку вилучили, але поліція його не затримала, підозру не висунула, а запис за статтею 118-ю КК був внесений лише для виконання певних слідчих дій. Згодом А. Шевченко повідомив, що «після погодження з прокуратурою кримінальне провадження за ст.118-ю КК було закрите». Більше того, керівництво відомства розглядає питання про заохочення чоловіка, який «не тільки захистив родину, а й допоміг знешкодити особливо небезпечну розбійну банду, що складалась із громадян РФ».

Суспільство переважно схвально поставилося до такого розв’язку цієї кримінальної історії. А чільник «Української асоціації власників зброї» Георгій Учайкін на своїй сторінці у соціальній мережі написав: «Всіх нас можна привітати з перемогою. Адже цей прецедент потенційно допоможе з правовою практикою у справах про самозахист». Він також наголосив, що нинішнє українське законодавство у визначенні меж необхідної оборони «не відповідає вимогам сьогодення, а його норми мають різні варіанти трактування та часто спотворюються судовою практикою з подачі слідства». За словами Г. Учайкіна, у Верховній Раді зареєстровано кілька законопроектів щодо зброї. «Українська асоціація власників зброї» неодноразово спілкувалася з народними депутатами з приводу необхідності ухвалення закону «Про цивільну зброю і боєприпаси».

Влітку запрацюють нові авіарейси в країни Середземномор’я

Влітку цього року МАУ відкриє нові та збільшить кількість вже існуючих рейсів у країни Середземного моря. Про це йдеться в повідомленні авіаперевізника на сторінці в Facebook.

«Влітку 2017-го МАУ збільшить частотність повітряного сполучення Києва з європейськими столицями. Так, щотижня авіакомпанія виконуватиме 21 рейс до Вільнюса, по 14 рейсів до Лондона, Амстердама, Стокгольма і Парижа, 10 рейсів до Брюсселя, а також по 7 рейсів до Афін та Барселони», — йдеться в повідомленні.

На карті маршрутів МАУ з’явилася й Угорщина. В середині червня 2017 року авіакомпанія розпочне виконувати щоденні рейси до Будапешта. Також перевізник продовжив переліт на Схід — до Шанхаю, Гуанчжоу, Гонконгу, Саньї, Гуйліню, Лхаси, Уханю, Нагої, Осаки, Бусану та Сеулу.

«У літньому сезоні МАУ розширює географію польотів в Україні й відкриває пряме регулярне повітряне сполучення між Києвом і Херсоном», — додали в МАУ.

Найбільше туристів-іноземців цікавить Чорнобиль

Найбільше туристів-іноземців в Україні у процентному співвідношенні має наразі Чорнобильська зона, закрита після аварії на ЧАЕС.

Про це розповіла у розмові з кореспондентом Укрінформу народний депутат України, голова підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, член правління ГО «Асоціація індустрії гостинності України» Анна Романова.

«Парадоксально, але туризм може розвиватися у такій області, у якій цього навіть ніхто не очікував. Якщо брати зараз за туристичними іноземними потоками, то більше всього приїжджають, у відносному співвідношенні, у Чорнобильську зону. У Чорнобиль приїжджають щороку 20—25 тис. туристів, з них 80% — іноземці. Таким співвідношенням не може похвалитися жодна дестинація (туристична місцевість. — Ред.)», — розповіла пані Романова.

І це до того, зазначила вона, що Чорнобильська зона є закритою, а щоб офіційно потрапити туди, потрібно отримувати спеціальні дозволи. Та й ціна для туристів є тут досить немалою. «Одноденний тур у Чорнобильську зону коштує 300 євро. Здавалося б, хто поїде у закриту зону, яка відлякує?! Це яскравий приклад того, коли виявляє ініціативу місцевий туристичний актив», — наголосила голова підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності.

Спорт доповнили милосердям

У Броварах, що на Київщині, благодійний фонд «Інна» за підтримки міської ради заснував спортивну лігу милосердя. Цей унікальний проект, мета якого — об’єднати спортсменів для допомоги людям з онкологічними захворюваннями, може стати прикладом для всієї України.

У межах проекту в Броварах уже відбулися змагання зі стритболу, плавання та волейболу. А наприкінці минулого місяця пройшов дитячий благодійний турнір з футболу, в якому взяли участь 9 футбольних команд із Броварів та району. Вони змагалися у двох вікових категоріях: 2004—2005 та 2006—2007 років народження.

Фаворитами турніру стали футбольні клуби «Каскад», дитячої юнацької спортивної школи Броварського міського управління освіти, «Юніон», «Тарасівка» та ДЮСШ Броварського району. Зіграно 11 ігор, після яких абсолютним чемпіоном турніру став дитячо-юнацький футбольний клуб «Каскад» міста Бровари. Його команди вибороли перші місця в обох вікових категоріях. Визначено також найкращих юних футболістів цього турніру. Благодійні внески від команд-переможниць «Каскад» та «Юніон», що брали участь у цьому спортивному заході, в сумі 8 тисяч гривень перераховано у благодійний фонд, який допомагає коштами онкохворим людям.