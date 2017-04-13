Івано-Франківщина

Ремонтуватимуть іноземці

Прикарпатські автошляхи відновлюватимуть інженери-технологи турецької фірми. Іноземні фахівці вже зустрілися з керівниками служби автомобільних доріг в області й обговорили обсяги робіт і потреби в залученні інвестицій.

На Івано-Франківщині торік відремонтували 212 кілометрів автошляхів. Більшість із них — це магістральні, державного значення. Однак ще залишилося чимало невпорядкованих доріг, особливо у сільській місцевості.

Практика для майбутніх лікарів

У Лисецькій центральній районній лікарні відкрили навчальну кімнату для майбутніх сімейних лікарів. Тут здобуватимуть навички практичної роботи студенти Івано-Франківського національного медичного університету. Разом із працівниками медзакладу, які надають послуги 56 тисячам пацієнтів, вони проводитимуть огляди, профілактичні щеплення, призначатимуть лікувальні процедури.

Лисецька ЦРЛ має хорошу навчальну базу для сімейних лікарів. До її складу входить сім сільських амбулаторій та дві міські лікарні.

Нагадування про війну

108 вибухонебезпечних предметів знайшли у лісовому масиві поблизу села Станківці Долинського району. Серед них — мінометні міни, артилерійські снаряди, підривники, ручна міна періоду Другої світової війни. Всі застарілі боєприпаси знешкоджені піротехніками на місці знахідки.

А у Снятинське відділення поліції місцева жителька доставила 75 боєприпасів різних калібрів. Розповіла, що знайшла їх поблизу міського парку, спочатку зберігала вдома, а пізніше вирішила віддати правоохоронцям. Поліціянти направили боєприпаси на експертизу.

Одні ліс садять, інші — нищать

У Косівському районі школярі висадили понад 2 тисячі саджанців дерев, серед яких ялиця біла і дуб. Робили це з допомогою спеціального інструмента — меча Колесова. За словами лісівників, без такого знаряддя у гірській місцевості не обійтися. Долучилися до акції озеленення громадські активісти, чиновники, працівники лісгоспів.

А тим часом в іншому районі Прикарпаття правоохоронці затримали водія вантажівки, який перевозив деревину без жодних дозвільних документів. За цим фактом порушили кримінальне провадження.

Змагалися у бойовому мистецтві

У Верховинському районі вдруге провели відкритий чемпіонат з українського рукопашного бою. Щоб продемонструвати навички національного бойового мистецтва, у село Красноїлля, де організували захід, приїхали команди зі Львівської, Чернівецької, Волинської та Рівненської областей. Понад вісімдесят спортсменів змагались у різних вікових і вагових категоріях. Вихованці Верховинської дитячо-юнацької спортивної школи посіли на чемпіонаті відразу дев’ять призових місць.

Відновлять пам’ятник Кобзареві

З обласного бюджету виділять кошти на відновлення одного з найстаріших пам’ятників Тарасові Шевченку, що у селі Тюдів Косівського району. Його витесали із суцільного каменю гуцульські майстри в 60-х роках XIX століття. Пам’ятник Кобзареві пережив Першу світову війну, але був знищений у 1930 році.

Руйнуються унікальні об’єкти

Понад 150 унікальних об’єктів культурної спадщини на Прикарпатті як місцевого, так і національного значення потребують негайного ремонту і реставрації, повідомляють в облдержадміністрації. Переважно це дерев’яні церкви. Їх деревина прогнила і уражена шкідниками. За підрахунками чиновників, для порятунку цих архітектурних споруд потрібно 12 мільйонів гривень. Поки що з обласної скарбниці виділили мільйон гривень. Ще стільки ж обіцяють знайти для ремонту тих об’єктів, які мають паспорти.

Соціальний холодильник

У спальних районах Івано-Франківська незабаром з’являться соціальні холодильники, у яких кожен охочий зможе залишити їжу для нужденних. Перший із них встановлять поблизу реабілітаційного центру «Гармонія». Пожертвувати продукти для тих, хто цього потребує, закликають жителів міста, а також керівництво закладів громадського харчування та бізнесменів.