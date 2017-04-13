Підрядники виправлятимуть дефекти за власний кошт

Пошкоджене асфальтове покриття на дорогах, відремонтованих торік, відновлять до 9 квітня. Проведення відновлювальних робіт контролюватимуть не тільки фахівці департаменту інфраструктури та благоустрою міськради, рай¬адміністрацій, а й Запорізький міський голова особисто.

Протягом двох тижнів у Запоріжжі за дорученням міського голови перевіряли стан дорожнього покриття після зими. Головну увагу приділяли ділянкам, відремонтованим торік. За даними начальника КП «ЕЛУАШ» Дмитра Пархоменка, інспекція виявила до 10% недоліків загального обсягу ремонту. Дефекти допустили всі підрядники, та вони незначні: невеликі тріщини, кілька ям тощо. І це попри те, що площа відремонтованих торік доріг порівняно з попередніми роками збільшилася в кілька разів.

— На КП «ЕЛУАШ» працюю п’ять років, — зазначив він, — однак тільки торік почали приділяти особливу увагу середньому ремонту доріг, з’явилося фінансування. У попередні роки зосереджувалися на ямковому ремонті, що не могло не позначитися на якості доріг. Це виявилося цієї весни, коли дороги, відремонтовані 2—4 роки тому, знову вкриті ямами.

Міський голова Володимир Буряк нагадав керівникам підрядних організацій, що, підписуючи договір на проведення ремонтів, вони обіцяли якісно виконати роботи, дотримуючись необхідних технологій. Це означає, що відремонтовані ділянки мали протриматися кілька років, попри погодні умови, велике транспортне навантаження тощо. А всі дефекти на ділянках доріг, відремонтованих торік, ремонтники-бракороби виправлять за власний кошт. Це стосується і підрядників, і КП «ЕЛУАШ». Він підкреслив, що треба усунути недоліки і якнайшвидше переходити до масштабного ремонту доріг.

Та початок масового ремонту доріг у Запоріжжі залежить від строків проведення тендерів. Слід сказати й про такий недолік законодавчої бази, як те, що головним критерієм визначення переможця торгів є ціна проведення робіт без урахування якісного та термінового виконання ремонту підрядником. Міський голова пообіцяв особисто провести нараду з директорами асфальтових заводів, щоб вони розпочали роботу якомога раніше. Це потрібно, щоб мати чітке розуміння, коли ж розпочнеться активний ремонт міських магістралей. Поки що темпи ремонтних робіт, на думку голови, незадовільні, латання ям на окремих ділянках міста недостатньо.

Володимир Буряк зазначив, що аварійні ділянки доріг треба ремонтувати вже зараз. І приклад цього — вулиця Каліброва, куди слід терміново виводити техніку в сприятливі погожі дні. Він поставив завдання КП «ЕЛУАШ»: відремонтувати найбільш проблемні ділянки. Контроль за якістю робіт залишається зоною особистої відповідальності фахівців міськради, голів райадміністрацій та самих ремонтників.

Очільник міста вважає, що міські магістралі не вдасться відремонтувати в 2017 році, попри збільшення фінансування. Адже дуже великі обсяги робіт накопичилися за минулі роки. Та в запорізької влади є чіткий план ремонту доріг, розрахований на кілька років. Почали виконувати його торік і далі продовжать. У 2017-му, за його словами, відремонтують утричі більше доріг. Та головне — навіть не обсяги, а якість. Адже й 10% неякісних ремонтів — забагато. Тож контроль за якістю робіт стає жорсткішим.

В Україні з’явиться перше хімічне інноваційне виробництво

Вагому роль у господарській діяльності Запорізької області займає приватна виробничо-комерційна фірма «Полімер», заснована у 1991 році Василем Завгороднім. У її структурі п’ять сучасних виробничих підрозділів: електротехнічний, механічний, столярний, хімічний, переробки і лиття пластмас. Уся продукція відповідає сучасним європейським стандартам.

Як розповів директор підприємства Анатолій Васильєв, електротехнічний підрозділ пропонує вироби гарантованого електропостачання, агрегатів машин, авіаційних двигунів, верстатів та військової техніки різного призначення. Значну увагу тут приділяють модернізації виробництва.

«Полімер» пропонує продукти переробки та лиття пластмас із вторинної сировини. Це виробництво найсучасніше та найпотужніше у Запорізькій області, має обладнання з очищення і дроблення сировини. Працюють три такі лінії.

Щодо виготовлення меблів із натуральної деревини будь-якої складності, то досвід майстрів та сучасні технології творять справжні дива.

У компанії також переймаються станом навколишнього середовища, тому відкривають технічне виробництво з виготовлення синтетичної трони, яка є основним компонентом для виробництва безпечних безфосфатних мийних засобів. Це перше хімічне інноваційне виробництво в Україні, аналогів якого поки що немає. Розчини із застосуванням трони не піняться, оберігаючи нагрівальні елементи від накипу. Це дає змогу широко застосовувати їх у пральних машинах в умовах підвищених температур.

Україна починає відмовлятися від фосфату, забороненого в Європі. Його й замінить трона синтетична, якісніша, екологічно чиста, яку виготовлятимуть на «Полімері». Уже в березні-квітні тут відкриють фабрику з її виробництва.

— Наш власник вклав усі свої кошти в цю фабрику, — продовжує Анатолій Васильєв. — Ми співпрацюємо із закордонними партнерами, зокрема Чехією та Польщею. У час, коли в Україні багато підприємств закриваються, Василь Завгородній, навпаки, створює робочі місця, розширює виробництво. Нині в нас 77 робітників. Триває набір операторів, слюсарів, електриків та фахівців інших робочих професій на нову фабрику.

У планах компанії — розширення та модернізація виробничих засобів, що дасть змогу забезпечити і подальший розвиток фірми, і українців високоякісною екологічно чистою продукцією.

Допомога міжнародних партнерів у оснащенні медзакладів

У Запоріжжі федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH передала від німецького уряду «сумки сімейного лікаря» місцевим медзакладам — діагностичне обладнання на 900 тис. грн. Були також оголошені деталі надання Урядом Німеччини експертної та матеріально-технічної допомоги у сфері охорони здоров’я Запорізькій області.

За оцінками експертів, прямо чи опосередковано скористатися допомогою зможуть до 100 тисяч місцевих жителів та вимушених переселенців, які проживають на території області. Протягом 2016 і на початку 2017 років у медзаклади області німецька федеральна компанія GIZ передала медобладнання, меблі, ІТ-техніку, предмети побутового вжитку. На сьогодні медичні муніципальні установи вже почали використовувати отриману медичну техніку.

Так, Запорізький пологовий будинок №1 та лікарня №7 отримали портативних апаратів ультразвукової діагностики на мільйон гривень. Вони значно розширили діагностичні можливості медичних установ і забезпечують своєчасне лікування до 37 тисяч місцевих жителів та близько 12 тисяч вимушених переселенців.

Спеціалізована медико-санітарна частина Енергодара поповнилася бальнеологічними ваннами та фізіотерапевтичним обладнанням, що дозволяє проводити фізіореабілітацію ВПО та учасників АТО.

У Мелітополі дві лікарні отримали сучасні багатофункціональні ліжка на понад 1,1 млн грн, які забезпечать комфортніші умови перебування в лікарських закладах.

Юні запорізькі митці показали клас

Днями в Запоріжжі відбувся Всеукраїнський дитячий фестиваль мистецтв «Калинова гронка». У складі журі були провідні викладачі вищих навчальних закладів та відомі діячі мистецтв. Зразковий художній колектив-студія сучасної хореографії «Модерн данс Стиль» (керівник Любов Щербина) виявив високий професіоналізм, виборовши перше місце та Гран-прі в номінації «Хореографія». Цей художній колектив був нагороджений дипломом фестивалю та подарунками.

Водночас, за даними департаменту освіти і науки Запорізької міськради, вихованці позашкільного навчального закладу Комунарського райцентру молоді та школярів Запоріжжя успішно виступили на інших творчих змаганнях і фестивалях. Так, на Всеукраїнському фестивалі зі спортивних бальних танців у Полтаві «Poltava Dance Festival 2017» танцювальна пара центру Іван Попелюк та Дарина Муризіна, вихованці бально-спортивного клубу «Браво» (керівник Наталія Еременко), стали переможцями та володарями кубків у номінації «Ювенали 1+2 Д клас» у стандартній і латиноамериканській програмі. А в фестивалі FLL Jr. «Robofirst-більше ніж роботи» (м. Київ) команда «Дружній вулик» (керівник Ганна Руда) перемогла в номінації «Найграндіозніше дослідження». Дітей нагородили медалями, сертифікатами і подарунками. У складі команди юні дослідники: Владислав Рогожа, Поліна Руда, Аліна Кучеренко, Матвій Дитюк, Аліна Пасько та Денис Лоцман.