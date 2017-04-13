Не чекаючи манни «владної»

Люди вже давно перестали вірити обіцянкам владців і за першої можливості намагаються розв’язувати свої проблеми самотужки. Зокрема, це стосується ремонту доріг.

Так, минулої осені жителі Великої Доброні Ужгородського району Закарпаття самостійно відремонтували асфальтне покриття на вулицях свого села. Воно чудово перезимувало і в підсумку обійшлося в кілька разів дешевше «державного». «Ми відремонтували близько 700 метрів дороги завширшки 4,5 метра. Квадратний метр обійшовсь у 130—150 гривень, якщо з бордюром, і менш як 90 — без нього. Наскільки це дешевше, ніж робить держава? Три роки тому ремонтували місцеву дорогу по 500 гривень за квадрат, і зараз асфальту там... нема. Ми укладали 5-сантиметровим шаром, зробили тротуари та дренажні канали. І дорога чудово витримала зиму, хоча по ній їздять вантажівки з камінням по 50 тонн», — розповів депутат місцевої сільради Федір Надь.

І це не єдиний випадок в Україні. Дороги своїми силами ремонтують у селах Одеської, Тернопільської, Черкаської, Київської областей і задоволені результатом. Людям дешевше скинутися на відновлення шляхів, ніж лікувати травми, спричинені ямами, або постійно ремонтувати розбиту ходову автомобіля.

Як не дивно, в деяких подібних випадках людей за ініціативу карали. Так, у Полтавській області ряд сільрад профінансував будівництво дороги між селами, і відразу до них виникли питання з боку прокуратури за нецільове використання коштів. Щоправда, такі історії поодинокі, але спонукають до висновку, що уряд не в захваті від народних ініціатив.

По будинку екс-прокурора — з гранатомета

У Виноградові Закарпатської області будинок екс-прокурора обстріляли з гранатомета. Подія сталась у понеділок на світанку. Ціллю зловмисників став будинок колишнього люстрованого прокурора Хустської прокуратури та першого заступника прокурора Закарпаття Івана Кайла. У результаті було пошкоджено дах і одну зі стін будівлі. Постраждалих немає, оскільки вдома нікого не було.

Продали пам’ятник Леніну за 250 тисяч гривень

В Україні вперше продано пам’ятник Леніну. Аукціон провели у місті Чоп Закарпатської області. Скульптуру комуністичного вождя вагою 3 тонни 700 кілограмів, виготовлений з бронзи, купив один з учасників торгів за початковою вартістю.

Як повідомляє офіційний сайт Чопської міської ради, скульптуру передано у право користування, а бюджет міста поповнився на 253 931 гривню. Ім’я покупця не розголошують.

Як пишуть місцеві ЗМІ, за радянських часів пам’ятник Леніну стояв у центрі міста, однак після референдуму 1991 року його перенесли до Будинку ветеранів, а після набуття чинності закону про декомунізацію – демонтували і відвезли на територію місцевого «Водоканалу».

Одним махом затримали 14 контрабандистів-водолазів

На Закарпатті прикордонниками відділу «Ділове» Мукачівського загону в координації з румунськими колегами не допустили переміщення через державний кордон 28 пакунків контрабандних тютюнових виробів та затримали на березі річки Тиса, по якій проходить кордон з Румунією, громадянина України у гідрокостюмі. В подальшому, продовжуючи пошукові заходи, співробітники Держприкордонслужби затримати ще 13 чоловіків у гідрокостюмах, які повертались з Румунії після невдалої спроби заробити на контрабанді сигарет.

За незаконне перетинання державного кордону на правопорушників складено документи про адміністративне правопорушення. Справу скеровано до суду. Гідрокостюми, як знаряддя правопорушення, вилучені до рішення суду.

Варто зазначити, що всього з початку року в 9 випадках затримано 25 правопорушників у гідрокостюмах, з них 1 особа неповнолітня.