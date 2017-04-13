Житомирщина

Добровільно-примусове об’єднання

Селяни з Іванківців та Семенівки на Житомирщині вимагають скасуванння рішення про створення Семенівської громади, вибори в якій відбулися цієї зими. Люди заявляють: їх силоміць зігнали в «резервацію». Процедура об’єднання, стверджують, відбулася з численними порушеннями, не було проведено громадських слухань, а рішення про надання згоди громади на об’єднання деякі сільські голови писали просто «на коліні», аби під час виборів проштовхнути «потрібного» кандидата. Вони впевнені: їхні два села були б самодостатніми й без об’єднання, а зараз гроші, які вони відраховують до бюджету, йдуть на потреби інших населених пунктів.

Селяни стукали в усі двері — звертались і до обласної прокуратури, і до постійної комісії законності депутатів Житомирської обласної ради. Дійшли до суду, але призначене засідання несподівано перенесли. Зрештою близько сотні селян пікетували приміщення Бердичівського міськрайонного суду. Крапку в цій історії ставити зарано. Поки що зрозуміло одне: нашвидкуруч видана на-гора реформа децентралізації виявить ще не один недолік.

Крадій намагався пограбувати... слідчого

Працівниця поліції в Любарському районі, старший слідчий Олеся Миколаєнко, після роботи прямувала додому. На одній з вулиць містечка на жінку напав незнайомець і почав видирати сумку. Слідча швидко зорієнтувалася й схопила зловмисника за комір. Молодик вирвався й почав утікати. Жінка викликала поліцію, а тим часом таки наздогнала зловмисника й затримала його. Грабіжника її колеги доставили у відділення поліції. Виявилося, що на злочин зважився 24-літній чоловік, якого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності.

Сполохані коні вбили дитину

Нещасний випадок стався на Житомирщині у селі Троянів Житомирського району. Дядько їхав підводою разом з племінниками – трьома хлопчаками 9, 10 та 11 років. Біля мосту коні злякалися вантажівки, яка виїхала назустріч, і помчали геть. Зупинилися, лише коли підвода перекинулася. Наймолодший школяр, на жаль, помер до приїзду «швидкої» від черепно-мозкової травми. Двоє старших теж отримали ушкодження, проте не смертельні. Правоохоронці запевнили, що їздовий був тверезим. Однак чоловік порушив правила керування гужовим транспортом.