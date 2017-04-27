Сакура для Ужгорода як синонім творчості

Помилуватися рожевим цвітом дерев, які примандрували з далекої Японії, до обласного центру Закарпаття приїздять тисячі туристів.

Утім, в Ужгороді тепер милують око й такі екзотичні рослини, як магнолія, гліцинія, райське яблуко, рожевий каштан і навіть... іудине дерево (церціс китайський). Та царицею почувається японська вишня — понад 3 тисячі цих дерев нині ростуть у місті над Ужем. На вулицях, у парках і скверах їх 6 видів, а в ботанічному саду — 14.

Сакури, як і магнолії, почали висаджувати і в інших містах Закарпаття, тож нині вони прикрашають Мукачеве, Берегове, Хуст, Тячів. Нещодавно східну гостю висадили навіть у гірському селищі Воловець із надією, що приживеться.

На період цвітіння японської вишні — близько двох тижнів — розрахований фестиваль «Сакура-фест», у межах якого із 20 квітня пройдуть півтора десятка заходів різного рівня, зокрема всеукраїнські й міжнародні. Уп’ятнадцяте відбудуться міжнародні змагання з танцювального спорту Uzhgorod OPEN 2017. У турнірі під егідою Всесвітньої федерації танцювального спорту візьмуть участь пари, які входять до 25 перших у світовому рейтингу.

Після цього марафону шанувальників танців у спорткомплексі «Юність» потішить міжнародний фестиваль із хіп-хопу GhettoGroove.

На гостей сакурівського марафону очікують і Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва, і другий етап творчого конкурсу студентів мистецьких вишів України «Срібний мольберт». Він пройде через півроку після першого, який викликав зацікавленість творчої генерації з усіх регіонів країни.

Новинкою для міста над Ужем стануть міжнародні екологічні дні EcoDays, в межах яких — спеціалізована виставка UzhgorodEnergyExpo, науково-практична конференція про здоровий спосіб життя.

Ще в двотижневій програмі: ярмарок «Сонячний напій», фестиваль вогню та шоу-програм, засідання клубу веселих і кмітливих, виставка-конкурс аранжування нано-акваріумів.

Місця в готелях Ужгорода, Мукачевого і сусідніх міст замовлено на 100%, тож тепер для організаторів заходів «Сакури-фесту» завдання — виправдати сподівання гостей. А від деревцят японської вишні всі очікують якомога довшого цвітіння.

В Ужгороді висадили сакури, подаровані японцями

З нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Японією посольство цієї країни започаткувало акцію, у рамках якої у багатьох містах нашої країни висадять понад дві тисячі сакур — символу Японії. Серед цих міст — й Ужгород.

Днями на проспекті Свободи Ужгорода заступник глави місії, міністр-радник Посольства Японії в Україні Мічіо Харада, Ужгородський міський голова Богдан Андріїв, заступник міського голови Олександр Білак та керуючий справами виконкому Ужгородської міської ради Олена Макара висадили перші 10 сакур із 30-ти, які Посольство Японії подарувало нашому місту. Ще 20 посадять восени.

Пан Мічіо Харада, який вперше перебуває в Ужгороді, зауважив, що надзвичайно вражений містом і сакурами, що ростуть тут. «Сакури, які ми привезли в Україну, дуже схожі на ті, які ми бачимо в Японії, — поділився враженнями дипломат. — Ужгородці мають бути щасливими, що в них такі чудові сакури. Я тепер відчуваю себе значно ближчим до Ужгорода, хоча вперше тут, хочу приїхати до вашого міста знову. Якщо вийде — наступного року. Хоча приїхав би до Ужгорода і через 10, і через 20 років, щоб із паном мером випити саке під дивовижним цвітом японської сакури, бо саме така традиція є в Японії».

Журналісти сказали пану міністру, що Ужгород називають маленькою Японією. Мічіо Харада зазначив, що повністю згоден із цим твердженням. Й додав, що йому дуже приємно, що наразі висаджують сакури, не тільки подаровані Посольством, а й придбані міською владою.

Крім того, два десятки сакур посадили і на Православній набережній біля пам’ятника загиблим при виконанні своїх обов’язків працівникам внутрішніх справ глава Нацполіції Сергій Князєв, голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс, перший заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Іван Дуран, Ужгородський міський голова Богдан Андріїв, керівник управління СБУ у Закарпатській області Олег Воєводін, начальник головного управління Нацполіції у Закарпатській області Роман Стефанишин, прокурор Закарпатської області Володимир Гаврилюк тощо. І радістю долучилися до висадження дерев і школярі Ужгородської ЗОШ №11, які саме проходили повз алею. На згадку вони сфотографувалися з японським дипломатом.

«Сьогоднішня подія ще раз підкреслює хороші, дружні стосунки України з Японією. Радий, що уряд Японії зробив такий подарунок Україні й Ужгороду зокрема. Учора ми з паном Мічіо Харада мали змогу погуляти нашим містом — вулицями Довженка, Ракоці, Бращайків. Приємно було почути від гостя, що ніде в Україні він такої краси не бачив. Звісно, ми висаджуватимемо сакури в нашому місті, продовжуватимемо цю традицію. Тільки цього року плануємо висадити кілька сотень сакур, але це буде восени. Також я розповів пану Мічіо Харада про партнерські стосунки Ужгорода з 19 містами-побратимами на різних континентах і запропонував допомогти нам знайти таких же друзів у Японії, що сприяло б зближенню наших народів», — сказав міський голова Богдан Андріїв.

Практикуватимуть молитву через Інтернет

Сайт Духовно-просвітницького центру в Перечині, що на Закарпатті, міститиме сторінку, на якій можна буде замовити молитву за здоров’я чи упокій близьких. Про це повідомили під час відкриття центру. Як зазначив голова Перечинського молодіжного братства протоієрей Василій Керецман, прохання будуть спрямовані у храми краю.

Окрім того, у намірах отців – поєднати духовні прохання із благодійною місією. Найближчим часом організатори сайту запровадять систему, яка поєднає «замовлення» із перерахуванням коштів на потреби тих, хто цього потребує, із вказанням конкретної адреси.