Житомирщина

У Житомирі відкрили пам’ятну дошку загиблому в АТО Сергію Ковєшнікову

На фасаді школи №7 м. Житомира відкрили пам’ятну дошку Сергію Ковєшнікову- бійцю батальйону «Донбас», який загинув у серпні 2014 року під час виходу з Іловайського котла. На урочистий мітинг з нагоди відкриття меморіальної дошки колишньому учню закладу зібралися представники учнівського та педагогічного колективу, громадськості міста, друзі й рідні загиблого. Спогадами про Сергія Ковєшнікова ділилися його побратими, син Даниїл. Виступила директор школи Валентина Чубінська, яка розповіла про життєвий шлях Сергія Івановича. Після строкової служби в Збройних Силах він усе своє життя присвятив армії. Вийшовши в запас, працював в одній з охоронних фірм. А коли почалося протистояння на сході держави, 52-річний чоловік у складі батальйону «Донбас» добровольцем іде захищати Україну. За неї і віддав своє життя.

Про обставини загибелі Сергія Ковєшнікова на сайті «Книга загиблих за Україну» повідомляється наступне: ранком 29-го серпня 2014 р., під час виходу так званим зеленим коридором з Іловайського котла, в автоколоні батальйону "Донбас" з с. Многопілля до с. Червоносільське рухалась пожежна машина, яка на околиці с. Червоносільске натрапила на позицію російського танку Т-72 зі складу 6-ї окремої танкової бригади збройних сил РФ. В результаті прямого попадання Сергій і ще п’ятеро воїнів, які були у середині машини, загинули.

Рідні Сергія Івановича довгі місяці займалися його пошуками. 16-го жовтня 2014 р. він був тимчасово похований на Краснопільському цвинтарі м. Дніпропетровська, як невпізнаний герой. Ідентифікували його за тестами ДНК, і 17 березня 2015 р. Сергій Ковєшніков був перепохований у Житомирі.

Двісті вуликів без бджіл

У селі Краснопіль на Житомирщині пасічники у відчаї. Тут за ніч загинули фактично всі бджоли, ними всіяні цілі подвір’я. Люди мали понад двісті вуликів. Селяни нарікають на місцевих аграріїв, які нібито розсипали по полях «хімію» і завчасно їх не попередили. Ті ж запевняють, що землю ще не удобрювали. Від чого загинули комахи, має встановити експертиза.

Згорів біля «пасхального» вогнища

На Житомирщині у селі Нагоряни Овруцького району компанія пішла відпочивати до лісу у Великодню ніч. Розпалили багаття, влаштували застілля. Після розпивання спиртного один чоловік заснув біля вогню. Його обвуглене тіло знайшли зранку. Попередньо, на селянинові спалахнув одяг, що й призвело до трагедії.