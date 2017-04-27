Великодня «веселуха»

Про перебіг подій по той бік лінії розмежування під час Великодніх свят розповів координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук: «На період Пасхальних свят комендантська служба в «1-му АК ДНР» була переведена у посилений режим несення служби. В окремих населених пунктах (Новоазовськ, Докучаєвськ) до патрулювання залучались російські найманці з Кавказу, внаслідок чого траплялися конфлікти з місцевими бойовиками, які перебували у звільненні поза межами своїх підрозділів (переважно після зловживання спиртними напоями).

Рекордна писанка в Слов'янську

У Слов’янську на Донеччині напередодні Великодня тутешні жителі також старанно розмальовували писанки. А результат цієї підготовки тепер можуть оцінити місцеві жителі й гості міста, завітавши до скверу «Мрія», де з’явився новий колоритний арт-об’єкт — величезне великоднє яйце, створене з кількох сотень різнобарвних писанок, над якими попрацювали місцеві жителі.

Цей витвір має цікаву історію з продовженням: торік завдяки спільним зусиллям слов’янців у сквері «Мрія» зафіксували національний рекорд України на найбільшу кількість писанок, які виросли на Великодньому дереві: 2964 штуки! А тепер з ініціативи благодійного фонду «Слов’янська мрія» тут взялися увічнити це досягнення, встановивши арт-об’єкт.

«Це ще один подарунок жителям нашого міста, оскільки хочеться, щоб Слов’янськ жив культурним і веселим життям, а його люди духовно розвивалися. Ми уявляємо, що кожна писанка в арт-об’єкті — це душа тієї людини, яка принесла її сюди», — каже співзасновник БФ «Слов’янська мрія» Ірина Асєєва.

Відкриття диво-писанки у міському сквері, за задумом ініціаторів проекту, має дати початок новим святковим традиціям. А цього разу тут уже вдруге відбувся молодіжний розважально-пізнавальний великодній квест. Кілька команд долали веселу естафету і виконували різноманітні завдання, виборюючи головний приз — солодкий стіл із смачною паскою для всіх учасників.

Він зробив багато добрих справ

У Слов’янську на Донеччині відбулося багатолюдне прощання із 20-річним морським піхотинцем Романом Напряглом, який недавно загинув під час бойового чергування на позиції неподалік Маріуполя. Загиблому бійцеві жителі Слов’янська принесли вінки і квіти, а багато з них проводжали земляка в останній путь, ставши на коліна. Люди різного віку теплими словами зі сльозами на очах вшанували пам’ять не примарного «героя-полковника», яких штампують проросійські ЗМІ по той бік лінії розмежування, а звичайного місцевого юнака, який добровільно пішов захищати своє місто, Донбас і всю Україну від тих, хто свого часу тимчасово окупував Слов’янськ. Тут він народився, виріс і навчався: спершу у школі, а потім у Слов’янському коледжі Національного авіаційного університету. З літа минулого року юнак з активною громадянською позицією перебував на контрактній службі радіотелефоністом взводу зв’язку підрозділу морської піхоти ВМС України. Знайомі та друзі Романа тепер згадують про його неабиякі позитивні людські якості й готовність допомогти людям, оскільки певний час він працював волонтером.

«Ти був одним із перших, — згадує Ївга Біла. — Першим, хто з нашої молоді долучився до боротьби з окупантом, що ступив на наші землі. На свій зовсім юний вік разом ми встигли зробити багато добрих справ». У цьому переконалися й товариші по службі. Адже загинув морпіх, який кілька тижнів тому відзначив 20-річчя, рятуючи бойового побратима. Куля проросійського снайпера влучила в одного з морських піхотинців, а коли Роман, ризикуючи життям, кинувся до пораненого і нахилився над ним, щоб витягти з небезпечної зони, підступний снайперський постріл став для нього фатальним.

Мріють про амністію

На тимчасово не підконтрольній Україні території Донбасу посилюється соціальна напруга. За інформацією української розвідки, там ширяться заклики до колективів непрацюючих шахт та родичів шахтарів узяти участь у мітингу, який має відбутися на площі Леніна в м. Донецьку. На акції планується висунути вимогу главі «ДНР» О. Захарченкові невідкладно щось робити для того, аби підвищився достаток населення. Причиною протестного заходу стало важке економічне становище місцевого населення, скорочення, відправлення у неоплачувані відпустки працівників та бездіяльність керівництва шахт щодо виплати заборгованості із заробітної плати.

Маріонеткова адміністрація продовжує діяти на обмеження прав і свобод цивільного населення. Як повідомили в ГУР Міноборони України, «з метою недопущення відтоку з окупованої території людських мобілізаційних ресурсів введено заборону на виїзд із території «ДНР/ЛНР» на територію, підконтрольну ЗС України, особам чоловічої статі без наявності довідки з військового комісаріату про перебування на військовому обліку».

Щоб кинути тінь колабораціонізму на якомога більшу кількість населення, у так званій «ДНР» чоловіків, які працюють у бюджетній сфері, через керівників підприємств закликають на тритижневі «навчальні військові збори».

«Люди шоковані. Звичайно ж, ніхто з таких призовників не піде добровільно на фронт, але факт залишається фактом — мирних людей вирішили заплямувати, а після грати цим на переговорах. Будуть вимоги: «Амністія для всіх і одразу!». Говоритимуть: «Так у нас велика частина населення тільки навчання проходила, отже, давайте амністію всім», — поділився своєю думкою один із жителів Донецька.