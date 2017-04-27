Дніпропетровщина

Головний критерій — участь у воєнних діях

Коли розпочалася війна на Донбасі, захищати Україну на передову вирушило добровольцями багато патріотично налаштованих людей. Серед них і бійці добровольчих підрозділів, і медичні працівники. Не всі вони воювали у складі офіційних підрозділів Збройних сил та Національної гвардії. На жаль, на державному рівні досі не визначено юридичної процедури визнання таких добровольців учасниками бойових дій. Відповідні законопроекти є, але у народних депутатів до них черга ніяк не дійде.

На Дніпропетровщині вирішили усунути цю несправедливість та ініціювали визнання добровольців на регіональному рівні. Для цього у Дніпропетровській обласній раді створили спеціальну комісію, яка приймає заявки від тих, хто захищав територіальну цілісність і державний суверенітет на сході України, і ретельно вивчає їхню участь у бойових діях. Комісія вже затвердила перші 30 прізвищ добровольців. «Ці люди фактично не перебували на службі у Збройних силах України або в інших офіційних структурах, співробітники яких виконували обов’язок, вирушаючи на передову в зоні проведення антитерористичної операції. Проте саме добровольці, не очікуючи нагород, ризикуючи життям, стали на захист цілісності нашої держави. На жаль, нині юридично їхньої участі у воєнних діях не визнано», — зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов.

Головний критерій, який бере до уваги спеціальна комісія під час визнання статусу бійця-добровольця, — перебування в зоні воєнних дій та участь у них. Згідно з положенням, яке розробила комісія, кандидати повинні надати певні документи, що підтверджують це. Тепер визнані комісією статуси 30 людей мають затвердити депутати на найближчій сесії обласної ради. Регіональне визнання добровольців у подальшому надасть їм змогу на рівні з іншими бійцями АТО користуватися пільгами та послугами, що надають (надаватимуть) в області. Як пояснили «УК» у прес-службі обласної ради, їх перелік розробляють (це може бути безкоштовний проїзд, безкоштовна реабілітація тощо), і відповідні кошти згодом буде закладено в обласний бюджет.

Робота з визнання добровольців 30 прізвищами не завершується. Комісія прийматиме заявки від усіх, хто добровільно брав або бере участь в АТО. Охочі можуть звертатися до відділу моніторингу питань адаптації учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб Дніпропетровської обласної ради або зателефонувати за номером (056) 742-80-47. Там повідомлять, які саме документи потрібні для подання заявки.

Відновили справедливість

Дніпропетровському гарнізону Південного регіону України повернуто будівлі колишніх військових містечок, які були незаконно виведені з державної власності та передані у власність комерційної структури. Ринкова вартість майна — 8,7 млн грн.

Крах літописної легенди

Мальовнича річка Оріль невелика, однак прославлена. На її берегах розкинулися сотні сіл чотирьох районів Харківської, двох Полтавської і п’яти Дніпропетровської областей. Її ще називають літописною, оскільки згадується як диво природи у Київському літописі. Оріль оповита такою кількістю легенд, переказів та міфів, що їх набереться на кілька томів.

Півстоліття тому, як оцінювали вітчизняні та іноземні експерти, орільська вода за смаковими якостями і вмістом корисних мінералів була однією з найкращих у Європі. Її навіть вважали еталоном якості. А що ж сьогодні?

Нещодавно на околиці двох великих міст — Кам’янського і Дніпра — у селі Єлизаветівка Петриківського району провів прес-конференцію відомий вчений-еколог Григорій Шматков, відгомін якої струсонув усю область. Григорій Григорович доповів, що концентрація шкідливих та не бажаних органічних речовин і домішок у річці Оріль перевищує допустиму більш ніж у тисячу разів (!). Окремо взятих важких металів — у 918 разів, уміст кишкової палички — у 48 разів.

Знущатися над Оріллю почали під час будівництва біля тоді ще Дніпродзержинська чергової дніпровської гідроелектростанції і водосховища при ній. Тоді природне русло річки перенесли на майже півсотню кілометрів нижче за течією Дніпра. У сімдесятих роках минулого століття під лозунгом «напоїти Донецький край дніпровською водою» почали прокладати канал Дніпро — Донбас, який перетнув Оріль аж у 22 місцях, а у двох ще й витіснив — вона мала поступитися рукотворному диву. Кінець кінцем річка втратила змогу щовесни розливатись і чистити себе бурхливими повенями. І тут свою нищівну лепту додало безвідповідальне господарювання. Розташування на берегах потужних тваринницьких комплексів і зрошення полів за рахунок річки лише недовгий час здавалося благом. Адже навіть незначне забруднення води органічними речовинами сприяло розвитку у ній шкідливої мікрофлори. Річка почала хворіти.

Тепер, як свідчить доктор наук Григорій Шматков, на благодатних і розкішних луках Орелі заходилися зводити шкідливі виробництва. Одне з них — птахокомбінат «Орель-Лідер», який належить до агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт». Єлизаветівська сільська рада, що у Петриківському районі, землі якої межують із птахівниками, замовила та профінансувала екологічний аудит стосовно стану річки. Прикметно, що ні її представників, ні науковців-дослідників керівництво комбінату на свою територію не пустило. Але, за словами Шматкова, вистачило й обстеження довкола птахофабрики. За кількасот метрів од підприємства експерти Центру екологічного аудиту і чистих технологій натрапили на озеро нечистот, несумісних зі здоровим довкіллям. Уже це є приводом для негайного закриття фабрики. До речі, на території птахофабрики працюють найбільші в Європі потужності з виробництва біогазу, обстежити які екологам також не дозволили. Та й без цього їхній висновок однозначний: вода в Орелі поблизу комплексу небезпечна і для купання, і для поливу.

Якою ж була реакція керівництва комбінату на результати дослідження фахівців? А ніякою... Припиняти скидання брудних стоків комбінат не буде і не збирається. Оскільки тут, за межами населеного пункту, він цар і Бог. Отож сільська рада зі своїми перевірками їм не указ.

Тим часом нещодавній переможець Всеукраїнського конкурсу «Екологічна якість і безпека» в номінації «Кращий екологічний аудитор» Григорій Шматков б’є на сполох: якщо негайно не припинити забруднення Орелі і не зайнятися її оздоровленням, то вже через чверть століття вона зникне остаточно. Така ж доля чекатиме й населені пункти, розташовані на її берегах. А затим, десь у середині нинішнього століття, сконає й прадавній Дніпро...