У Луцьку визначили переможців конкурсу соціальних проектів туристичного спрямування

Загалом Луцьк туристи відвідують заради середньовічного замку, музею волинської ікони, унікальних підземель під католицьким костелом і, мабуть, це все. Хоча місто насправді має значно більший туристичний потенціал, що підтвердив і фінал конкурсу соціальних проектів туристичного спрямування. Було подано понад 70 пропозицій, до фіналу дійшли сорок, і переможцями стали тільки 9. Кожному з авторів цікавої ідеї виділять по 30 тисяч гривень. Конкурс провели управління туризму та промоції Луцької міської ради спільно із програмою Британської Ради в Україні та організацією «Молодіжна платформа. Отож, невдовзі лучан та гостей міста чекають такі туристичні атракції як нічні екскурсії старим Луцьком (з акторами у середньовічних костюмах, легендами, під світло факелів), будуть створені сім відеороликів «Імена Луцька» та світло-тіньова мапа Луцька. Проведуть новий фестиваль, лицарський, під назвою «Середньовічний Лучеськ». Цікавою визнана ідея про створення дошки «Тут був я». Кожна людина прагне залишити свій слід, а тому і шкрябає навіть стіни древніх замків. Так, у Луцькому замку такі найдавніші записи належать до 1144 року, є навіть запис Ольги Косач, сестри Лесі Українки. Тому має з’явитися місце, де кожен бажаючий зробить свій запис про перебування у Луцьку.

Завдяки конкурсу у місті з’являться фестиваль документального кіно, рекреаційна зона на березі річки Стир з креативною набережною, розроблять і унікальний шрифт Луцька та облаштують велодоріжки.

Затримали адвоката-«рішалу»

Прокуратура Волинської області спільно з УСБУ в області сьогодні у місті Любомль затримали адвоката. Чоловік намагався обдурити свого клієнта, вимагаючи 1000 доларів США для того, аби «залагодити» з прокурором і суддею питання про ухвалення позитивного рішення у кримінальному провадженні. Адвоката затримали із отриманими грошима.