Вінниччина

На Вінниччині проведуть перший в Україні оперний фестиваль під відкритим небом

4–5 червня у легендарному «подільському Версалі» – палаці Потоцьких у Тульчині – вперше в Україні пройде Міжнародний оперний фестиваль у форматі open air’у. Завдяки фестивалю, організатори та представники влади планують повернути колишньої славу палацу Потоцьких, який у XVIII столітті був епіцентром оперних вистав, і безпосередньо Тульчину – містечку, у котрому мріяв побувати Пушкін, і яке стало колискою натхнення для видатних митців таких, як Микола Леонтович, Кирило Стеценко, Павло Пестель, Станіслав Потоцький та інших. «Ми щиро сподіваємося, що така непересічна подія, як Міжнародний оперний фестиваль, приверне увагу максимальної кількості людей і завдяки цьому стане можливою реконструкція Палацу Потоцьких, яка розпочалася ще 42 роки тому, у 1975 році, але донині так і не завершена, – коментує арт-директор «OPERAFEST-TULCHYN», радник міністра культури України Ірина Френкель. – На гостей фесту чекає два дні грандіозних концертів і постановок під відкритим небом. Виступатимуть 3 симфонічні оркестри з Києва, Львова та Вінниці, два хорові колективи з Львова та академічний камерний хор «Вінниця», солісти оперної сцени України, Італії, Німеччини, Польщі та Чехії, маестро-диригенти з Німеччини, США, Польщі та України. І вперше в Україні буде показана концертна версія всесвітньовідомого мюзиклу Джима Стеймана «Танець вампірів» – наш фестиваль вже отримав ексклюзивне право на єдине виконання постановки цього мюзиклу в Україні».

Відкриватиме фестиваль опера-феєрія «На русалчин Великдень», якою особисто буде диригувати 78-річний український класик, композитор Мирослав Скорик. Постановка приурочена до 140-річчя від дня народження Миколи Леонтовича. Друге відділення першого дня продовжить проект «Гала опера» з кращими оперними аріями Джузеппе Верді, Ріхарда Вагнера та інших європейських композиторів. Також буде презентовано прем’єру року – епатажну, сміливу і мегасучасну українсько-італійську постановку найвеселішої опери Джоаккіно Россіні «Пробний камінь», яка після світової прем’єри 205 років тому спричинила справжній фурор у «Ла Скала». А завершиться перший день концертною версію одного з найкасовіших мюзиклів світу – «Привид опери» Ендрю Ллойда-Веббера.

Другий день розпочнеться з допрем’єрного показу окремих номерів опери «Алкід» Дмитра Бортнянського, звучатимуть арії Жоржа Бізе з «Кармен». А фінальним акордом стане концертна версія мюзиклу Джима Стеймана «Танець Вампірів». Під час концертів на території фестивалю на всіх гостей чекатимуть додаткові сюрпризи: виставка, присвячена історії світової та української опери, майстер-класи, костюмерні та різноманітні фото-зони. Глядачі зможуть сфотографуватися з відомими обличчями оперної сцени і відчути себе «учасником» «Весілля Фігаро» та інших оперних хітів.

Міжнародний оперний фестиваль «OPERAFEST-TULCHYN» проходитиме за підтримки голови Вінницької обласної державної адміністрації Валерія Коровія, Міністерства культури України та Італійського культурного інституту в Україні. Фестиваль проводитиметься в основному за рахунок спонсорський коштів, 400 тисяч виділяє обласний бюджет, місцеві видатки будують витрачанні на організаторські заходи.

За словами Валерія Коровія, оперний фестиваль має стати інструментом для відродження туристичного потенціалу Тульчина і палацу Потоцьких, зокрема. Подібні успішні приклади вже є у Європі. Багато років у Східній Німеччині щороку проходить оперний open air фестиваль у Райнсберзькому палаці. Місто фактично було банкрутом, але оперний фестиваль допоміг Райнсбергу не просто ожити, а прийти до процвітання. За 10 років проведення фестивалю у місті збудували 16 готелів і понад 18 ресторанів. Тобто культура стала поштовхом не тільки для розвитку бізнесу, а й дотичних туристичних напрямків. Досвід німецького фестивалю прагнуть посіяти й у вінницький ґрунт, щоб відродити славу і зберегти тульчинський палац Потоцьких.

Вхід на фестиваль безкоштовний. Окрім цього, для усіх охочих буде організований трансфер з Вінниці до Тульчина і назад. Вичерпну інформацію про фестиваль, кожну виставу та «чартерні програми» глядачі можуть отримати в інформаційному центрі «OPERAFEST-TULCHYN» (вул. Соборна, 73) або за телефоном: (0432) 690-025 з 9.00 до 21.00 (без вихідних). Забронювати «чартерні» квитки на переїзд з Вінниці до Тульчина, або навпаки, можна на сайті bilet.vn.ua. А ознайомитися з детальною інформацією про програму, локації, артистів і гостей – на сайті фестивалю operafest-tulchyn.blogspot.com.

«Бізнесова» пара заготовляла худобу… крадіжками

Вінницька поліція затримала «бізнесову» пару, яку підозрюють у 28 крадіжках худоби з домогосподарств на території трьох областей. За словами начальника Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Юрія Педоса, злочинну групу затримали на гарячому в селі Печера Тульчинського району.

Від червня минулого року до поліції із заявами про викрадення корів зверталися жителі п’яти районів області. За повідомленнями потерпілих, худобу забирали вночі із сараїв та інших підсобних приміщень. За почерком злочини були однакові, і оперативники карного розшуку вийшли на слід зловмисників і з’ясували, що крадіжки скоювали 44-річна жителька Жмеринського району Вінницької області, яка займалася заготівлею худоби, та 56-річний житель Київської області. Вони використовували легковий автомобіль.

Як повідомили у відділі комунікації поліції області, кримінальна пара причетна до аналогічних злочинів, скоєних на території сусідніх областей. Зокрема обґрунтовано підозрюють у скоєнні 20 крадіжок у Вінницькій, 7 — у Хмельницькій та 1 — в Житомирській областях. Нині зловмисники перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. За правопорушення їм світить до 6 років позбавлення волі.

Урок для «еліти»

Що б хто не казав, а нині матеріальне забезпечення українських військовослужбовців, які тримають оборону на передовій, значно покращилось. Ситуацію не порівняти з тяжким 2014-м, коли, як кажуть хлопці, «воювали у шльопанцях». Але, на жаль, демобілізувавшись, бійці залишаються один на один зі своїми проблемами. А ще ж є особлива категорія бійців — поранені. Надто важко тим, хто потребує довго-тривалих лікування та реабілітації після поранення. На це держава зазвичай грошей не надає, допомагають волонтери, небайдужі українці. На цьому тлі особливо цинічними видаються задекларовані статки представників влади. І поки так звана українська «еліта» ховає в офшорах та скляних банках усе зароблене «непосильною працею», проста бабуся з невеличкого села вчить їх патріотизму й демонструє своїм прикладом, що таке справжня еліта.

Олександрі Гордіївні Баланюк з невеличкого села Сільниця, що в Тульчинському районі, виповнилося 88 років. Жінка пережила Велику Вітчизняну війну, втратила двох рідних людей, має статус удови учасника бойових дій. Її дуже поважають у рідному селі за працьовитість і порядність.

Олександра Баланюк виховала двох прекрасних дітей. Сільський голова Сергій Ясинецький розповідає, що все життя вона важко пропрацювала у колгоспі, допомагала в будівництві місцевого храму й навіть була обрана церковним касиром, бо в її порядності не сумнівався ніхто. Сьогодні сили у бабусі вже не ті, особливо скрутно взимку. Тому донька Євгенія забирає її восени до Києва, а навесні жінка повертається в рідне село.

Нещодавно Олександра Гордіївна зробила те, що їй серце наказувало: передала тисячу гривень на лікування тяжкопоранених військових. І хоч у самої здоров’я слабке, старенька переконана: воїнам ці гроші потрібніші. Що для цієї простої бабусі із Сільниці тисяча гривень? Майже вся пенсія.

— Матуся попросила мене передати ці гроші, побачивши в новинах сюжет про тяжкопоранених фронтовиків, які завдяки новітнім біотехнологіям уникають ампутації та інвалідності, — розповідає донька Євгенія Миколаївна. — Мама пережила Другу світову і не з чуток знає, що таке втратити дорогих людей. Війна на Сході України триває ось уже три роки, ненька не може спокійно спостерігати, за цими подіями, душа в неї болить, тому неодноразово передавала на фронт речі, продукти й гроші.

Волонтери проекту «Біотехреабілітація поранених» кажуть, що це вже не перший випадок, коли небагаті люди на потреби армії віддають останнє... Тим часом деякі багатії шкодують і сотню гривень пожертвувати.

Мабуть, питання, кого називати в Україні елітою, є риторичним. Звісно, бабуся з Сільниці має більше право так іменуватися, ніж слуга народу з мільйонними статками, який з телеекрана нахабно запевняє, як побивається він за хлопців на фронті й уболіває за збіднілий народ.