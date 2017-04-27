Севастополь

У Севастополі попрощалися з найманцем, що загинув у Сирії

У Севастополі 22 квітня відбулася церемонія прощання з кримчанином Сергієм Бордовим, який загинув у Сирії. Про це повідомляє прес-служба підконтрольної Кремлю адміністрації Сімферополя.

«Сергій Бордов, який перебував у Сирії в статусі військового радника, загинув 18 квітня в бою з терористами забороненої в Російській Федерації організації «Ісламська держава» (ІД). На церемонії прощання, яка відбувалася біля Матроського клубу, були присутні сотні людей, командувач Чорноморським флотом адмірал Олександр Вітко й ветерани спеціального підрозділу «Беркут», – сказано в повідомленні.

У прес-службі додали, що Сергій Бордов прослужив у морській піхоті понад двадцять років.

Раніше в Міноборони Росії підтвердили інформацію про загибель в Сирії військового радника майора Сергія Бордова.

20 квітня агентство Reuters повідомило про загибель Сергія Бордова, назвавши його майором російської морської піхоти з Сімферополя. Агентство послалося на його колишнього товариша за службою В'ячеслава Павлюченка і джерело, наближене до Чорноморського флоту Росії. За словами Павлюченка, разом із майором під час обстрілу загинули один російський солдат і двоє сирійських.

За даними Міноборони Росії, всього з початку операції в Сирії, з вересня 2015 року там загинули 30 російських військових.

Згідно із зібраними Reuters матеріалами, втрати російської сторони, включно з найманцями приватних військових компаній, набагато вищі.

Мисливцям Севастополя мають намір дозволити відстрелити 105 оленів і козуль

У Севастополі мисливцям мають намір дозволити відстрелити 105 оленів та козуль як об'єктів полювання. Про це говорили на міських громадських слуханнях з приводу квот добування мисливських ресурсів.

За інформацією ЦКУ «Севастопольське лісництво», на території Севастополя мешкає 491 олень і 651 козуля. Порівняно з минулими роками чисельність тварин скоротилася. 2017 року севастопольські лісівники запропонували дозволити відстрелити 9,2% від загальної чисельності оленів – це 45 особин і 9,3% козуль – це 60 тварин. При цьому 20 запланованих до відстрілу тварин, віком до 1 року. Найбільше полювання на оленя й козулю заплановане на околицях Орлиного.

Дозвіл полювати отримали три приватних мисливських об'єднання – «Кордон Мекензі», «Орлинівське мисливське господарство» і «Червоний камінь». Їм надали переважну кількість квот на відстріл тварин. При цьому «Орлинівське мисливське господарство» перебуває на стадії судового розгляду. Підконтрольна Кремлю прокуратура Севастополя заперечує його право користування мисливськими угіддями, які мають площу понад 12 тисяч гектарів. Незалежним мисливцям на загальнодоступних мисливських угіддях запропонували найменше квот.

Представники громадських екологічних організацій не згодні з даними, наданими в інформації «Севастопольського лісництва». На їхню думку, надані дані про чисельність особин на 1000 га завищені.

Присутні на слуханнях представники мисливських організацій проти проекту квот не заперечували. Запропоновані лісниками ліміти повинні пройти експертизу в Севприроднадзорі.