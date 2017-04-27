Найкоротша вулиця Києва має всього 83 метри

Найкоротшою вулицею Києва є Інженерний провулок у Печерському районі міста неподалік станції метро Арсенальної. Пролягає від Московської вулиці до вулиці Івана Мазепи.

Провулок офіційно вважається найкоротшою вулицею Києва. Його довжина становить 83 м. Його також можна в прямому сенсі вважати «вулицею з трьох будинків», хоча лише один з трьох будинків відноситься до провулку, решта будинків відносяться до вулиці Івана Мазепи: будинок, що займає весь непарний бік провулку (№ 2 по вул. Івана Мазепи) і будинок, що розташований в кінці провулку з парного боку (№ 4/6 по вул. Івана Мазепи).

Провулок виник наприкінці ХІХ — на початку XX століття під сучасною назвою, відтоді існує під цією назвою незмінно.

У 2004-му році існували плани знесення будинку № 2 по вулиці Івана Мазепи і, як результат, ліквідації провулку, однак ці плани не було реалізовано.

Цікаво, що в найменшому провулку немає жодного дерева, він має одну арку у двір будинку №4 та одні двері, що виходять на провулок.

За офіційним довідником «Вулиці міста Києва» станом на кінець листопада 2016 року в Києві налічується: 1962 вулиці, 524 провулки, 77 ліній, 55 площ і майданів, 32 проспекти, 20 бульварів, 15 узвозів, 12 проїздів, 11 шосе, 5 доріг, 3 алеї, 3 набережних, 2 тупики.

Фестиваль безпілотників потішить глядачів у Києві

У Києві 29 квітня відбудеться Перший фестиваль безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє організатор заходу.

«Компанія ТОВ «Сервіс центр «Навігація», спільно та за підтримки Асоціації національної авіації та безпілотних систем України, Української асоціації гоночних дронів, Всеукраїнської авіаційної асоціації «АОПА — Україна» організовує 29 квітня 2017 року проведення унікального для України заходу, а саме — Першого фестивалю безпілотних літальних апаратів (дронів, квадрокоптерів), на якому відбудеться як виставковий показ, так і спортивне змагання учасників», — зазначається у повідомленні.

Фестиваль проходитиме на стадіоні «Старт» по вул. Шолуденка 26-28/4. Усі бажаючі зможуть ознайомитися з технічними можливостями і оснащенням безпілотних літальних апаратів, подивитися показові польоти і змагання.

У медзакладах столиці до кінця року не буде черг

До кінця 2017 року в медичних закладах первинної ланки всіх столичних районів працюватиме електронна система запису до лікарів. Про це під час прес-сніданку повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Сьогодні ми вже маємо результати роботи системи HELSI у Подільському районі, де записалися до лікарів більше 23 000 разів, а 18 000 пацієнтів заведені в систему, користуючись якою, пацієнти можуть знайти на сайті свого дільничного лікаря за адресою проживання. Користувачі системи можуть записатися на прийом до терапевта, педіатра, профільного лікаря на конкретний час через інтернет, колл-центр, у реєстратурі та не витрачати час у черзі», — розповів заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, розробники врахували всі тонкощі роботи з пацієнтом, розробивши можливість гнучкого пошуку лікаря за спеціальністю, прізвищем, місцем роботи та адресою проживання пацієнта. У систему занесені адреси всіх дільниць, закріплені за ними терапевти й педіатри, що дозволяє пацієнтам знайти лікаря на сайті за адресою проживання. Також кияни можуть онлайн на Порталі пацієнта переглядати свої візити до лікаря і результати прийомів (консультаційні листи). Для ведення медичної картки дитини передбачена можливість зв’язку її медкартки з профілем батьків.

«На цьому робота з удосконалення системи не завершена. Наразі розробники працюють над повноцінним кабінетом лікаря та електронною медичною карткою пацієнта з даними, що вносяться не тільки сімейним лікарем, але й вузькопрофільними спеціалістами, а також результатами діагностичних і лабораторних досліджень. Також в системі передбачать формування електронних направлень, на підставі яких здійснюватиметься запис до вузькопрофільного лікаря та на діагностичні дослідження. Окрім того, буде передбачено можливість використання електронного направлення в інших поліклініках і єдиній міській системі запису на діагностичні дослідження МРТ та КТ, над якою також працюють розробники», — зауважив Микола Поворозник.

Також, за його словами, заплановано підключення районних диспетчерських невідкладної допомоги, що дозволить приймати виклики з використанням єдиної бази пацієнтів поліклінік, ефективно управляти бригадами невідкладної допомоги. Окрім того, до системи будуть підключені стоматологічні поліклініки ТМО «Київська стоматологія», що передбачає створення стоматологічної карти із зубною формулою для пацієнтів стоматологій міста.

Київрада запланувала перевести ресторани на обов'язкову українську мову

Київська міська рада у четвер, 20 квітня, прийняла за основу проект рішення «Про подолання наслідків совєцької окупації в мовній царині». Про це повідомляє прес-служба Київради.

Документ пропонує встановити, що в Києві мовою роботи, діловодства і документації органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій комунальної форми власності є державна мова — українська. Також прописано, що всі рекламні оголошення, вивіски, плакати, афіші, повідомлення та інші форми аудіо- та візуальної рекламної продукції мають бути написані українською або іншою мовою з обов'язковим зазначенням їх перекладу чи транслітерації.

«Також відповідний проект рішення покликаний чітко окреслити, що всі послуги в сфері обслуговування в столиці — спілкування з клієнтами, меню в закладах громадського харчування тощо, першочергово повинно здійснюватися українською мовою. Переходити на іноземну мову варто лише тоді, коли клієнт сам про це попросить. Це рішення носитиме рекомендаційний характер і покликане відновити історичну справедливість щодо нашої мови, яка століттями пригнічувалася», — сказав депутат Київради Юрій Сиротюк, який є ініціатором проекту.

«Я вважаю, що це абсолютно правильна ініціатива, і як громадянин, я хочу щоб до мене зверталися українською мовою і пропонували меню рідною мовою. Але якщо ми вже взялися за цю проблему, то треба вирішувати її системно, у відповідності з усіма юридичними нормами. Необхідно також прописати конкретні механізми його реалізації», – зазначив заступник міського голови — секретар Київради Володимир Прокопів.

Нагадаємо, 16 квітня Верховна Рада України Рада прийняла в першому читанні законопроект №5313 про запровадження 75% квоти на використання державної мови на телебаченні.

Смикають за корупційні нитки

Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури та наклав арешт на 92,79% акцій «Укртелекому» та «ТриМоб» (належать олігархові Р. Ахметову). Очільник ГП Ю. Луценко розповів, що сьогодні розслідується кримінальне провадження щодо незаконного надання за вказівкою екс-президента В. Януковича 220 млн грн із держбюджету на будівництво окремої лінії спецзв’язку та заниження на 1,6 млрд грн приватизаційної вартості найбільшого в країні оператора фіксованого зв’язку.

За сина мати відповість?

Національне антикорупційне бюро направило до Генпрокуратури документи, необхідні для початку екстрадиції з Іспанії Інеси Кадирової — матері народного депутата Олександра Онищенка, яка, за версією слідства, є співорганізатором так званої газової схеми. Після отримання оригіналів необхідних документів іспанський суд ухвалюватиме рішення про застосування так званого екстрадиційного арешту або іншого запобіжного заходу до розгляду питання про екстрадицію Кадирової в Україну.

Нагадаємо, що Олександра Онищенка й ще 20 осіб підозрюють у махінаціях із паливом держкомпанії «Укгазвидобування». З січня 2013-го по січень 2016 року компанії, підконтрольні Онищенку, перепродували куплений у держкомпаній газ своїм же фірмам за заниженими цінами, а після цього реалізовували його кінцевим споживачам за ринковою вартістю. Цим завдали шкоди державі на суму 1 млрд 613 млн гривень. Серед фігурантів справи, крім Онищенка — його мати, 75-річна Інеса Кадирова, й адвокат Валерій Постний — у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського. Жінку було оголошено в міжнародний розшук за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу України. 30 березня іспанська поліція затримала Кадирову за орієнтуванням Інтерполу та Європолу.