СБУ затримала торгівців зброєю з району АТО

Торговців зброєю з району проведення антитерористичної операції затримала у місті Українка Обухівського району Київщини Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Оперативники спецслужби затримали двох зловмисників під час спроби продати пістолет Макарова з глушником та двома магазинами до нього.

Під час обшуку в помешканнях затриманих правоохоронці вилучили також автомат Калашникова, понад триста набоїв до нього та гладкоствольну рушницю.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення торгівцям зброєю про підозру та обрання їм міри запобіжного заходу.

СБУ затримала на хабарі посадовця управління Держагентства водних ресурсів…

Посадовця управління водних ресурсів у місті Києві та Київській області затримала за хабарництво Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Здирник вимагав 1200 доларів США від громадянина України за погодження проектів землеустрою для передачі у приватну власність двох земельних ділянок в Обухівському районі Київської області.

Правоохоронці затримали зловмисника у його робочому кабінеті після отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

… та начальника однієї з клінік Головного військово-медичного госпіталю Міністерства оборони

Начальника однієї з клінік Головного військово-медичного госпіталю Міністерства оборони України затримала за хабарництво Служба безпеки України спільно з прокуратурою Києва.

За посередництва командира роти однієї з військових частин Київщини посадовець систематично здирав гроші з військовослужбовців за визнання їх непридатними для подальшої служби.

Співробітники СБУ затримали хабарника «на гарячому» у робочому кабінеті після передачі йому 52 тисяч гривень чергового хабара.

Його спільника – командира роти – правоохоронці затримали того ж дня на території військової частини після отримання десяти тисяч гривень винагороди за «послуги посередника».

Зловмисникам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Ліквідували канал контрабанди психотропів

Канал контрабанди психотропів ліквідувала на Київщині Служба безпеки України спільно з працівниками Державної фіскальної служби.

Зловмисники – сімейна пара – замовляли за кордоном оптові партії наркотиків, які переправлялися в Україну поштою.

Психотропи продавалися у Києві та Київській області за допомоги спеціальних «закладок». Гроші за наркотики покупці перераховували розповсюджувачам на карткові рахунки одного з банків.

Оперативники спецслужби затримали наркоторгівців у Білій Церкві під час отримання чергової партії товару – 200 пігулок «екстазі».

У ході проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у затриманих ще приблизно два кілограма контрабандно ввезених наркотиків, електронні ваги, платіжні картки та полімерні пакети.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України.