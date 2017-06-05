Івано-Франківщина

На Прикарпатті збудували унікальний вольєр для ведмедів

У Центрі реабілітації диких тварин Галицького НПП завершили облаштування вольєра для ведмедів. Про це повідомляється на сторінці Eco-Halych: Wildlife Rehab Реабілітація дикої природи.

"Завершено один з найважливіших та найбільших проектів у науковому природоохоронному закладі Центрі реабілітації диких тварин Галицького НПП! Залишилось зовсім трошки: перевезти ведмедів, за підтримки Мінприроди та громадськості".

Представники Центру дякують усім донорам з-за кордону та в Україні, а також волонтерам за неймовірний внесок у цей соціальний, повністю благодійний проект.

До «Карпатського трамваю» додали СВ-вагон

ТОВ "Уніплит" поповнило рухомий склад Карпатського трамваю СВ-вагоном: автобус, який їде по вузькоколійці. Про це на своїй сторінці у соцмережі розповів директор ТОВ “Карпатський трамвай” Любомир Яцків.

Нагадаємо, звазвичай подорожі Карпатським трамваєм проходять за класичним чотиригодинним маршрутом. Початок маршруту об 11:00 з смт. Вигода, Долинського р-ну Івано-Франківської обл. Він пролягає повз знамениту гору Церковище, болото-заповідник Ширковець. Перша зупинка біля води "Горянка" в селі Новий Мізунь. Далі Карпатський трамвай заїжджає в Дубовий кут на маневри та повертається до Мізунських водоспадів. Після невеликої зупинки, маршрут продовжується повз джерело "Дзюркач" до санаторію "Джерело Прикарпаття", де колись проходили реабілітацію космонавти. Тут туристи можуть відвідати підвісні мости через річку Мізунка, придбати сувеніри із символікою "Карпатський трамвай", а також, перекусити. Далі трамвай відправляється до смт. Вигода куди прибуває о 15:00.

Аналогічна поїздка може відбуватись з 15:00 до 19:00.

Комунальники труять борщівник

На Прикарпатті, у містечку Коломия, комунальники взялися за знищення отруйної рослини – борщівника. Вона окупувала територію біля місцевого озера. Аби побороти небезпечне зілля, працівники комунального підприємства «Коломийська ритуальна служба» обприскали територію гербіцидом. Кажуть, під його дією через два тижні борщівник пожовтіє і припинить ріст.

Продавав липові каструлі

26-річний мешканець Чинадієва, що на Мукачівщині, створив у Фейсбуці сторінку, на якій продавав каструлі. Однак товару насправді не було. Про це повідомляє ГУ НП у Закарпатській області.

На гачок шахрая потрапила мешканка Івано-Франківська, яка перерахувала за каструлі 1150 гривень, однак потім побачила, що сторінка торговця у Фейсбук видалена. Закарпатським кіберполіцейським вдалося затримати злочинця. Йому загрожує від 3 до 8 років тюрми.

Витягала зі склепів людські останки, щоб «звільнити» померлих

Неординарний випадок стався на Прикарпатті. У Калуші люди повідомили у поліцію, що невідома жінка залазить у склепи на місцевому кладовищі й витягує звідти людські останки. Коли її затримали правоохоронці, та розповіла, що бачила незвичайний віщий сон. Начебто їй приснилася мама і попросила «звільнити людей», що покояться у склепах. До жінки викликали медиків, адже запідозрили, що вона має психічні розлади. Її госпіталізували.