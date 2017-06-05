У Запоріжжі покажуть індустріальне і природне

В конференц-залі Запорізького виставкового комплексу «Козак-палац» фахівці агентства регіональних ініціатив та управління туризму Запорізької міськради організували круглий стіл «Запоріжжя туристичне». В основу обговорення лягла міська програма розвитку туризму «7х7», яку презентували заступник Запорізького міського голови Анатолій Пустоваров і куратори семи її напрямів.

За словами Анатолія Пустоварова, найближчим часом заплановано витратити понад півмільярда гривень на ремонт доріг, понад 100 мільйонів — на реконструкцію аеропорту, майже 35 — на озеленення вулиць і парків, 10 — на підготовку пляжів.

А сім обраних напрямів — це Запоріжжя сакральне, природне, козацьке, історичне, індустріальне, видове та подієве. Так, до першого внесено 26 храмів різних конфесій, місце загибелі князя Святослава, старовинні святилища, кургани і чорний камінь з петрогліфами на острові Хортиця, вікові дуби, що збереглися до наших днів.

— Напрям «Запоріжжя природне» недооцінений, — каже директор ТОВ «Діана-92» Ілля Шлайфер. — До семи основних об’єктів уваги зараховано реліктові балки на острові Хортиця, хортицькі плавні, русло і каньйон старого Дніпра, де скелі сягають 40 м, Великий Луг, парк «Дубовий гай», дендропарк, унікальний ботанічний сад.

Голова Всеукраїнської федерації «Спас» Олександр Притула озвучив сім напрямів «Запоріжжя козацького»: козаки як історичний бренд, музей історії запорозького козацтва, школа «Спас» як спосіб виховання козака-воїна, кінний театр «Запорозькі козаки», 700-річний запорозький дуб, історико-культурний комплекс «Запорозька Січ» та музей судноплавства з піднятою з дніпровського дна козацькою чайкою.

За словами директора Запорізького обласного краєзнавчого музею Михайла Мордовського, екскурсії до Царської Скіфії, відкрите археологами поселення Протовче, острів Байда, де була перша січ, тощо дадуть змогу ознайомити з історією становлення міста. А індустріальний туризм вирішено зосередити на Запоріжсталі, ДніпроГЕСі, «Мотор Січі», феросплавному заводі, ЗАЗі та клубі «Фаетон».

Затримали торгівця зброєю, отриманої з району проведення АТО

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали на Запоріжжі торгівця зброєю та боєприпасами, які отримані з району проведення антитерористичної операції.

Правоохоронці встановили, що мешканець одного з сіл поблизу обласного центру намагався через своїх знайомих налагодити канал постачання зброї та боєприпасів зі сходу України для перепродажу. Оперативники спецслужби затримали зловмисника у сусідньому селі під час спроби продажу представнику кримінальних кіл двох автоматів Калашникова з магазинами за вісімдесят дві тисячі гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України. Торгівця затримано згідно із ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Засуджено диверсантів за спробу теракту на Придніпровській залізниці

Жовтневим районним судом міста Запоріжжя за матеріалами СБ України винесено вирок двом учасникам диверсійної групи, які планували теракт на Придніпровської залізниці.

Правоохоронці встановили, що двоє диверсантів прибули до Запоріжжя за вказівкою російських кураторів. Оперативники спецслужби затримали терористів у лютому 2015 року під час закладання вибухівки на залізничній колії, яка проходить центром Запоріжжя. За висновками експертів наїзд потягу на заряд призвів би до сходження составу з колії.

Під час обшуку тимчасового міста проживання диверсантів співробітники СБ України вилучили три тротилові шашки, дві гранати РГН із запалами, план-схему залізничної колії, на якій планувався теракт, карти автомобільних та залізничних доріг Запоріжжя.

Вироком суду диверсантів визнано винними у скоєнні злочинів, передбачених ст. ст. 258-3, 263, 28, 15, 113 Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 10 та 11 років.