Закарпаття

Обікрав рідну бабусю

Нещодавно до поліцейських звернулася 67-річна жінка, мешканка села Лохово Мукачівського району. Пенсіонерка повідомила, що з її будинку зникли 2500 гривень. У ході розслідування справи слідчий встановив, що до крадіжки причетний онук заявниці. Той, скориставшись відсутністю бабусі, проник в середину будинку, звідки викрав гроші та в подальшому витратив їх на власні потреби. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Електрострумом убило 17-річного хлопця

У селі під Мукачевом електрострумом убило 17-річного хлопця. Про це інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області.

«Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що 17-річний юнак, мешканець села Кленовець, під час ремонту електродрилі отримав ураження електричним струмом. Від отриманих травм підліток помер на місці», - йдеться у повідомленні.

Тріо закарпатських баяністів поїде на конкурс в Італію

Успішним початок травня став для тріо баяністів Павла Павлюка, Ростислава Чворсюка та Івана Ангели. Вони стали лауреатами І премії Х Міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів «Перпетуммобіле», який традиційно проходить у м. Дрогобич на Львівщині. Юні музиканти Великобичківської ДМШ зачарували своєю гуцульською музикою і вправною грою поважне конкурсне журі (а це – переважно представники з-за кордону: Сербії, Білорусі, Литви та інших країн). Крім диплома переможця, тріо отримало запрошення для участі в Міжнародному конкурсі баянного мистецтва «Ланчіано» в Італії.

В Ужгороді СБУ викрила на хабарі слідчого поліції

Співробітники СБ України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції викрили на хабарі слідчого одного з районних підрозділів Нацполіції Закарпатської області.

Правоохоронці встановили, що зловмисник вимагав триста доларів США з місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.

Оперативники спецслужби затримали поліцейського та посередника в Ужгороді після отримання хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Слідчому оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.