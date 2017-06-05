Житомирщина

Співробітник внутрішньої безпеки Нацполіції погорів на «кришуванні» проституції

Співробітники СБ України спільно з військовою прокуратурою викрили оперуповноваженого внутрішньої безпеки Нацполіції Житомирщини на «кришуванні» проституції. Правоохоронці встановили, що капітан поліції «виходив» на житомирських повій та пропонував їм захист від кримінальної та адміністративної відповідальності. Зловмисник гарантував жінкам «спокійну роботу під його дахом» за щотижневу винагороду у півтори-дві тисячі гривень. Для отримання грошей він залучив посередника.

Оперативники спецслужби задокументували п’ять фактів отримання спільниками грошей. Правоохоронці затримали обох зловмисників згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у центрі Житомира після передачі їм чергової щотижневої «данини».

Прикривалися губернатором, щоб видурити гроші

До окремих підприємців Житомирщини почали звертатися з проханням пожертвувати кошти на лікування дітей, на волонтерські потреби тощо «представники» губернатора. Як згодом виявилося, це діяли невідомі аферисти. Голова Житомирської облдержадміні¬страції Ігор Гундич через соцмережу «Фейсбук» повідомив бізнесменів, що з такими проханнями від його імені ніхто не звертався і не слід «купуватися» на такі обманні звернення.

З підвалу витягли молодика, який півроку переховувався від слідства

22-річний житель Андрушівського району наніс своєму товаришу тілесні ушкодження, які врешті призвели до його смерті. Потому винуватець утік, а поліція розпочала його пошук. Затримали молодика у його будинку, де той заховався від поліцейських у підвалі.

Подія, через яку 22-річного жителя с. Лебединців було оголошено у розшук, мала місце восени 2016 року. Тоді до поліції звернулася жителька с. Бровок із повідомленням про смерть свого 30-річного сина. Під час огляду на тілі чоловіка поліцейські зафіксували тілесні ушкодження. Судово-медична експертиза засвідчила, що смерть настала через отримані тяжкі травми.

У результаті вжитих заходів поліцейським швидко вдалося з’ясувати обставини, які врешті виявилися фатальними для загиблого, та встановити особу, причетну до події.

– За зібраною нами інформацією, загиблий за кілька днів до своєї смерті поїхав у сусіднє село до свого знайомого. У його оселі почаркували, а потім у розпалі раптової суперечки господар накинувся на гостя з кулаками. Побитого не відпускав потім ще кілька днів додому. Коли ж той таки потрапив до своєї оселі, до ранку наступного дня не дожив. Дізнавшись про його смерть, винуватець виїхав із села, - розповів начальник Андрушівського відділення поліції Ігор Власюк.

Підозрюваного було оголошено у розшук. Днями поліцейські отримали інформацію про те, що молодик з’явився у своєму селі. Знайшли його у підвалі будинку, куди той сховався від правоохоронців.

Заборонять продаж алкоголю військовим

У Новограді-Волинському вирішили заборонити продаж алкоголю військовим і всім, хто має «ознаки належності до будь-якого військового формування на період проведення АТО». Відповідний проект рішення розміщено на офіційному сайті міської ркади. Контроль за виконанням цього рішення мають здійснювати командири військових частин Новоград-Волинського гарнізону та місцевий відділ поліції.