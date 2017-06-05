Старшокласники Донеччини побули міжнародними парламентарями

Школярі Донеччини провели імітацію пленарного засідання Парламентської асамблеї Ради Європи, під час якої ближче познайомилися з особливостями роботи цієї міжнародної структури і заодно навчалися основ демократії. Для участі у цікавому заході, що відбувся у Краматорську, приїхали майже півсотні учнів старших класів із Слов’янська, Покровська, Бахмута, Лиману. Під час засідання кожен із його учасників представляв одну з 47 країн – членів ПАРЄ, тобто школярі змогли сповна відчути відповідальність за рішення, які вони приймали. У ході дискусії юні донеччани спільно шукали варіанти виходу із складних сучасних проблем – анексія Росією Криму та тривалі бойові дії на Сході України. Як переконана організатор, в.о. завідувача кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького Національного університету ім. Василя Стуса Ірина Бугінська, користь від проведення такого своєрідного заняття для старшокласників важко переоцінити.

«По-перше, старшокласники краще знатимуть про функціонування такої міжнародної організації, як Рада Європи. По-друге, зможуть дізнатися про позицію, яку висуває українська делегація в Раді Європи, про те коло питань, які тут є актуальними для розгляду. І, звичайно, старшокласники отримали нагоду висловити свою позицію, виявити лідерські якості, набути досвіду участі у публічних дискусіях і дебатах, познайомитися з процедурою ухвалення рішень», – каже вона.

Перепоховали невідомих солдатів минулої війни

У селі Тетянівка Слов’янського району на Донеччині відбулося перепоховання останків 86 бійців Червоної армії, які загинули тут у 1941—1943 роках у боях із нацистами. Жалобну церемонію і мітинг приурочили до Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні. У вшануванні загиблих узяли участь місцеві жителі, керівники району та області, бійці Національної гвардії України, а також представники Асоціації дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм». Саме завдяки зусиллям пошуковців, які працюють на місцях жорстоких боїв під час оборони та визволення Слов’янського району, це вже четверте перепоховання загиблих на території Маяцької сільської ради за останні три роки.

Усього вдалося відшукати й поховати 323 воїнів, а на згадані останки 86 бійців (серед них три жінки) 12-ї і 8-ї армій, 3-ї та 8-ї гвардійських армій натрапили ще торік. На жаль, прізвища загиблих встановити поки що не вдалося: як уточнив представник пошукового загону «Плацдарму» Олексій Юков, це через активність так званих чорних археологів і мародерів, які зазвичай забирають не тільки зброю, а й усі особисті речі воїнів.

«Наш обов’язок як пошуковців — знайти кожного і спробувати повернути додому. І нехай навіть без імені, але з честю і по-людському поховати їх», — каже він.

Пошуки загиблих солдатів минулої війни, їх перепоховання та вшанування на території прифронтової Донеччини тривають навіть в умовах нинішньої гібридної війни, розв’язаної сусідами. Вони спільну для всіх народів перемогу в Другій світовій війні віднедавна цинічно привласнили, а Україні тривалий час брехливо закидають скасування Дня Перемоги та відсутність вшанування загиблих воїнів та ще живих ветеранів — учасників тих драматичних подій.

Молодика за гроші плюндрував пам'ятники у Покровську

Мешканця Покровська, який за гроші терористів знищував державну символіку України, затримала на Донеччині Служба безпеки України.

На доручення представників терористичної організації «ДНР» молодик під фотозвіт та за сто доларів розповсюджував логотипи терористів у Покровську, наносив на пам'ятні знаки радянської епохи українську символіку.

Після викриття прихильник бойовиків усвідомив хибність своїх дій та відмовився від виконання будь-яких завдань бойовиків.

СБУ попередила державні збитки на 2,5 мільйона гривень на закупівлі комп’ютерів для учнів

Співробітники Служби безпеки України попередили державні збитки на два з половиною мільйони гривень під час тендеру із закупівлі комп’ютерної техніки для навчальних закладів Лиманського району Донеччини.

Під час перевірки документації комерційних структур для участі у конкурсі співробітники СБ України виявили її невідповідність умовам тендеру в усіх учасників. Підприємці, зокрема, планували поставити до навчальних закладів комп’ютери із застарілим програмним забезпеченням та вживану техніку.

СБ України поінформувало відділ освіти Лиманської об’єднаної територіальної громади про виявлені порушення. За матеріалами СБУ тендерний комітет громади відмінив проведення тендеру.

Затримали військовослужбовця-контрактника, який раніше воював на боці терористів

Військовослужбовця-контрактника одного з підрозділів ЗСУ, який раніше воював на боці терористів, затримала на Донеччині Служба безпеки України.

Зловмисник, який мав бойовий досвід, отриманий під час служби в Афганістані, приєднався до терористичної організації «ДНР» у липні 2014 року під впливом проросійської пропаганди. Як артилерист брав участь у бойових діях поблизу населених пунктів Сніжне, Дмитрівка та Іловайськ. У серпні 2014 року був поранений. Після виходу з лікарні бойовик повернувся до свого угруповання. Пройшов навчання під керівництвом російських військових представників на прізвиська «Терек» та «Урал». Воював під Дебальцевим.

Навесні 2015 року терорист нібито розчарувався в ідеях «новороссии» та виїхав до Росії, де проживає його сестра. Щоб потрапити до РФ, скористався посвідченням учасника так званого «ополчення ДНР» за підписом терориста Стрєлкова.

Через скрутне фінансове становище навесні 2016 року бойовик вирішив повернутися в Україну та вступити до лав ЗСУ. Його було направлено до одного з підрозділів, що бере участь у проведенні антитерористичної операції, та затримано співробітниками Служби безпеки України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру.

Слідчі дії тривають.