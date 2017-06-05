Дніпропетровщина

СБУ затримала торгівців зброєю з району АТО

Організоване злочинне угруповання, що займалося перепродажем зброї з району проведення антитерористичної операції у різних регіонах країни, викрила Служба безпеки України спільно з поліцією та військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону.

Оперативники спецслужби затримали у чотирьох областях України девʼять зловмисників, які продавали зброю з району АТО через поштових операторів. Також торгівці зброєю займалися і переробкою травматичної зброї на

Під час обшуків правоохоронці вилучили у затриманих два гранатомети РПГ-26, 18 пістолетів різних модифікацій, три рушниці, 12 гранат із запалами, майже тисячу набоїв різного калібру, 600 грамів тротилу у шашках, два глушники, а також 80 тисяч гривень, 6200 доларів США та одну тисячу євро готівки.

Викрили механізм розтрати понад двох мільйонів бюджетних коштів

Співробітники СБ України спільно з прокуратурою та фіскальною службою викрили механізм розкрадання чиновниками державних коштів, виділених на проведення та реалізацію землевпорядних проектів у Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Правоохоронці встановили, що протягом 2015-2016 років з міського бюджету було виділено приватним підрядникам майже чотири мільйони гривень на проведення цих робіт. Під час перевірки документації співробітники спецслужби встановили, що реальний обсяг наданих послуг не відповідає звітним даним більше ніж у два рази. Понад два мільйони гривень комерсанти привласнили за змовою з керівником одного з управлінь Криворізької міської ради. Оперативники СБ України задокументували, що гроші перераховувалися на рахунки фіктивних фірм та виводились у «тінь».

Під час слідчих дій правоохоронці затримали посадовця, який організував оборудку з бюджетними коштами.

Чиновнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Котяться, котяться вагони

Від початку нинішнього року в краю пожвавилася діяльність підприємств гірничорудної галузі, чорної металургії та будівельних матеріалів. Зростають обсяги виробництва і в аграрному секторі. За перші чотири місяці Придніпровська залізниця перевезла майже 31,5 мільйона тонн вантажів. Причому попит на українську продукцію за рубежем майже не відстає від вітчизняного. Зокрема, у квітні майже чотири мільйони тонн вантажів доставлено за межі держави і трохи більше — вітчизняним споживачам.

Як серед експорту, так і у внутрішньому сполученні домінує марганцева руда (у квітні загалом перевезено чотири мільйони 560 тисяч тонн) і металопродукція — 802 тисячі тонн. На третій позиції будівельні матеріали — у квітні їх доставлено замовникам 358 тисяч тонн. Також першого місяця весни Придніпровською магістраллю доправлено понад 30 тисяч тонн мінеральних добрив і більш як 100 тисяч тонн зерна.

«Iталійські» страйки у Кривому Розі

Почавшись 1 травня, досі не припинилися страйки на шахтах ПАТ «Євраз Суха Балка» та «Криворізький залізорудний комбінат». Гірники страйкують за так званим італійським варіантом: опускаються у підземні виробки і, працюючи впівсили, днями відмовляються підніматися звідти. Продуктивність знизилася мало не на половину.

За що ж борються працівники шахт «Фрунзе», «Ювілейна», «Батьківщина», «Гвардійська», «Тернівська» і «Жовтнева»? Вони домагаються підвищення оплати їхньої праці до рівня 2012 року, коли вона сягала еквіваленту тисяча доларів США. Адже нинішня майже в п’ять-шість разів нижча. З іншого боку — криворіжці страйкують в інтересах усіх українців. Бо поки уряд Володимира Гройсмана вихваляється мінімальними трьома тисячами двісті гривень, шахтарі Кривбасу вважають, що насправді забезпечити мінімальні потреби тих, хто працює в сучасному бізнесі, зможе зарплата в перерахунку на долари тисяча на місяць.

До колективів залізорудних копалень приєдналися і металурги колишньої «Криворіжсталі», але ще з радикальнішою умовою: заробітна плата має бути не менша еквіваленту тисяча євро.

Узялися капітально

Чільники області оголосили 2017-й роком капремонтів комунальних вулиць у містах і селищах. Причому йдеться не про ямковий чи косметичний ремонт, а про кардинальну заміну асфальтного покриття з використанням сучасних технологій. Уже відновлено 22 вулиці із запланованих 160. Не впізнати нині вулицю Єдності у Марганці, яка роками перебувала у жахливому стані. Зараз дорога тут рівна, як злітна смуга, з новенькими бордюрами і тротуарами обабіч. Аналогічно змінилася вулиця Успенська у Павлограді, центральні — в Синельниковому та Солоному.

За доступними цінами

Як і по всій Україні, найпоширенішими захворюваннями у регіоні є серцево-судинні, діабет ІІ типу та бронхіальна астма. Тож область однією із перших долучилася до програми «Доступні ліки». На її потреби з обласного бюджету вже надано 41 мільйон гривень. 167 центрів первинної медичної допомоги у містах, райцентрах і селах уклали договори співпраці з аптеками, які своєю чергою підписали угоди з розпорядниками бюджетних коштів. Перші пацієнти одержали тут препарати 23 найменувань безплатно, ще 157 — за зниженими цінами.

Бурхливі потоки приборкали

Село Мишурин Ріг, що у Верхньодніпровському районі, знане на весь світ. Тут свого часу вирощував рекордні врожаї кукурудзи Марко Озерний. Але мало кому відомо, що село постійно потерпає від підтоплень талими і дощовими водами, адже розташоване на березі Дніпра в пониззі-балці.

У 60-ті роки минулого століття побудували захисні водовідвідні канали, та відтоді їх жодного разу не чистили й не ремонтували. І останні 20 років жителі зазнавали великих збитків від підтоплень. Нещодавно було відновлено п’ять кілометрів давніх водовідводів та прокладено кілька нових. Тож тепер небажані дощові та весняні талі потоки прямуватимуть у Дніпро в обхід села.

Квартири для нужденних

У рамках затвердженої нещодавно програми «Муніципальне житло» міська влада Дніпра оновила призабуте поняття — квартирна черга. У місті майже дев’ять тисяч городян украй потребують житла, але без сторонньої допомоги вони навряд чи його матимуть. На допомогу їм мерія і започаткувала програму «Муніципальне житло», у рамках якої планується протягом п’яти років викупити на вторинному ринку житла не менш як сто помешкань. Загалом на купівлю «квадратних метрів» для городян за цю п’ятирічку передбачено понад 300 мільйонів гривень.

У шахту спустилися жінки

Шахта «Дніпровська» влаштувала незвичайну акцію. Тут запросили на екскурсію в підземні виробки гірників… їхніх дружин, щоб вони на власні очі побачили, в яких важких, небезпечних умовах доводиться працювати чоловікам. Відтепер, на думку організаторів акції, проводжаючи своїх суджених на роботу, дружини постійно нагадуватимуть їм, наскільки важливо дотримуватися правил безпеки праці, берегти себе для сімей.

Охочих спуститися під землю виявилося чимало, тож відбувся навіть конкурс із відбору. Жінки пройшли весь шлях до забою і прохідницької дільниці на горизонті мінус 265 метрів, побачили, як у разі необхідності потрібно користуватися засобами порятунку та захисту. За словами заступника директора з охорони праці Дніпровської паливно-енергетичної компанії Дмитра Лисиціна, «ми тепер отримали спільниць в агітації шахтарів трудитися під землею без порушень техніки безпеки».