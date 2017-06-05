Незабаром почнеться перекидання до Луцька винищувачів з Криму

До Луцька перебазують 204-ту бригаду тактичної авіації, яка до окупації Криму базувалася на аеродромі Бельбек. Пізніше бригаду перевели у Миколаїв. На момент захоплення частини у Бельбеку на її балансі нараховувалося 46 винищувачів МіГ-29, один МіГ-29УБ та три модернізовані учбові Л-39М1 чехословацького виробництва. Після анексії півострова росіяни дозволили забирати техніку. На спеціальних вантажних машинах з квітня по червень 2014 року з Бельбека на аеродром Кульбакіно у Миколаїв було вивезено 37 МіГ- 29 і Міг-29УБ, а також один Л-39М1. Усі вони були у несправному стані. Потім російська сторона припинила передачу літаків. Вивезену техніку відновлювали бригади одеського та львівського авіаремонтних заводів, а також техніки з інших винищувальних авіачастин. Повернути до бойового стану вдалося лише частину МіГів.

Нещодавно у Луцьку побував колишній командир 204-ї бригади, а нині народний депутат Юлій Мамчур. Він взяв участь у нараді під головуванням волинського губернатора Володимира Гунчика. Також у Луцьку побували представники Міністерства оборони України, Генштабу ЗСУ і командування Повітряних сил ЗСУ. На нараді головним чином говорили про соціальний аспект перебазування 204 бригади до Луцька. Необхідно подбати про працевлаштування членів родин військовослужбовців, а їхнім дітям надати можливість продовжити навчання у дошкільних, шкільних або вищих освітніх закладах. Проте чи не найскладніше питання – забезпечення житлом. Його планують вирішити за рахунок місцевих бізнесменів, котрі займаються житловим будівництвом на території колишніх військових містечок.

Відзначимо, що про переведення до Луцька 204-ї бригади тактичної авіації повідомили й миколаївські ЗМІ.

У Луцьку обладнають два десятки водяних завіс

Вже цього літа у Луцьку можуть з’явитися стаціонарні зрошувачі або водяні завіси, які у містах багатьох країн Європи рятують людей від спеки.

Ініціатором встановлення відповідного обладнання у Луцьку є депутат міської ради Микола Яручик. Нещодавно він спільно з начальником відділу управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрієм Кирилюком, головним спеціалістом департаменту житлового господарства Любов'ю Грабовською та представником КП «Луцькводоканал» Юрієм Вегою провели виїзну комісію, на якій склали орієнтовний список місць, де будуть встановленні водяні завіси – їх буде близько двадцяти. Ціна питання невисока.