Фресками розпишуть трьохсотлітній дерев’яний храм

У селі Мала Ростівка Оратівського району Вінниччини місцевий фермер взявся відновлювати старовинну 300-літню дерев'яну церкву. Зараз храм вже із куполом, а стіни готуються розписувати фресками.

Місцеві мешканці кажуть, що востаннє у храмі служили ще у 1943 році, відтоді церква почала руйнуватися. Ремонтні роботи розпочали ще восени минулого року, на черзі — внутрішні роботи, стіни будуть розписувати фресками. Селяни сподіваються, що відновлений храм стане візитівкою краю та привабить туристів.

Вінниччина пише власну симфонію

В області проходить ХV Міжнародний музичний фестиваль імені Петра Чайковського та Надії фон Мекк, який за традицією розпочався у селищі Браїлові на батьківщині баронеси, а затим перебрався до Вінниці. Під час урочистого відкриття фестивалю в приміщенні обласної філармонії відбулася важлива подія в мистецькому житті краю — презентація вінницького симфонічного оркестру під керівництвом Георгія Куркова.

«Ми ретельно готувалися до ювілейного ХV Міжнародного фестивалю класичної музики та до 80-річчя вінницької філармонії, яке святкуватимемо цього року. Хотілося показати, що у такий непростий час ми спроможні творити добро, рухатися», — зазначив у вітальному слові голова облдержадміністрації Валерій Коровій. Створення симфонічного оркестру — один з етапів виконання обласної програми культурного розвитку та духовного відродження. Народився колектив, поява якого є черговим кроком набуття Вінницею статусу європейського міста. Протягом останніх років фестиваль традиційно відбувається під гаслом «Мистецтво заради миру» та є благодійним.

Вінницькі учні отримали премії

Обласне свято «Таланти Поділля» відбулося в приміщенні Вінницького обласного академічного українського музично-драматичного театру імені М. Садовського. Провели його за підсумками всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, фестивалів і турнірів. Талановитих та обдарованих школярів прийшли привітати перші керівники області й міста.

«Для фінансування і підтримки закладів освіти обласна рада робить усе можливе. Освіта завжди буде одним із пріоритетів для депутатського корпусу. Дякую педагогам, що передають учнівській молоді знання і вміння любити Батьківщину», — звернувся до присутніх голова обласної ради Анатолій Олійник. Під час свята отримали винагороду 371 учень та 314 педагогів. Загалом вручено 685 премій на суму 352 тисячі гривень. У ІІІ етапі всеукраїнських учнівських олімпіад, який було проведено взимку цього року, взяли участь 1900 учнів загальноосвітніх навчальних закладів області. З них 952 стали призерами, серед них 29 перемог на завершальному етапі олімпіад, 14 — на захисті наукових робіт Малої академії наук, 137 учнів стали переможцями обласних олімпіад і вибороли диплом І ступеня.

СБУ викрила нарколабораторію з виготовлення амфетаміну

Нарколабораторію з виготовлення амфетаміну викрила у Вінниці Служба безпеки України спільно з поліцією.Підпільну лабораторію двоє наркоділків облаштували у спальному мікрорайоні обласного центру. Виготовлені та розфасовані психотропи вони розповсюджували серед місцевих наркозалежних. Крім того, один із зловмисників вже перебував у розшуку за незаконне поводження зі зброєю та збут наркотиків.

Під час обшуків у затриманих наркоторгівців та у лабораторії оперативники спецслужби вилучили приблизно півкіло готового амфетаміну, велику кількість прекурсорів, а також обладнання для виготовлення та фасування психотропів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 313 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру.

Віддали майже шість тисяч доларів невідомому

Пізно ввечері до вінницьких пенсіонерів на стаціонарний телефон подзвонив невідомий, нібито з поліції, і розповів, що їхній син скоїв аварію, в якій загинула жінка. Але родичі загиблої не хочуть суворо карати чоловіка, вони згідні пробачити його за шість тисяч доларів. Налякані пенсіонери розповіли, що мають лише 25 тисяч гривень і 500 доларів США. Ці кошти їм наказали доставити у районне відділення поліції. Коли вночі батько йшов нести гроші, його перестрів чоловік у кепці полі¬цейського і повідомив, що це з ним домовлялися про звільнення сина з поліції. Гроші заховав у кишеню, а схвильованому пенсіонерові сказав чекати вдома сина з розбитою машиною. Коли ж наступного дня 51-річний вінничанин подзвонив до батьків, то й почув історію про своє «визволення». А найцікавіше те, що він навіть не має водійських прав і машини.