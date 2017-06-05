Громадськість висловила недовіру владі міста

27 травня у Севастополі відбулася масова акція протесту проти проекту генплану міста.

В акції на площі Свободи взяли участь приблизно тисяча осіб. Вони тримали плакати з написами: «Відстоїмо право на землю», «Генеральний план не геніальний», «Припиніть суддівське свавілля на землі», «Путін В. В., захисти севастопольців!».

На трибуні організатори акції розмістили плакат з цитатою російського президента Володимира Путіна: «Російська людина, якщо відчуває правду, завжди перемагає».

Мітингувальники ухвалили резолюцію, у якій висловили недовіру підконтрольним Росії законодавчим зборам міста, а також місцевим суддям, які «не виконують функції відповідно до закону».

Учасники мітингу також вимагали відкликати проект генплану міста й повернути в бюджет витрачені на нього 50 мільйонів рублів, а також розробити новий проект генплану спільно з місцевими архітекторами.

Ще одна вимога учасників мітингу – зобов'язати підконтрольний Росії уряд Севастополя відкликати позови, подані для вилучення земельних ділянок у містян.

Як заявили севастопольські садівники, у суди міста подані 1,5 тисячі позовів про вилучення земельних ділянок у містян і визнання українських документів про право власності на них недійсними. «Корумповані судді в місті за 5 хвилин ухвалюють рішення за ксерокопіями незрозумілих документів», – стверджують вони.

Представники садового товариства селища Кача, землі якого в проекті генплану передаються у користування Міноборони Росії, запропонували послати делегацію до Володимира Путіна.

У севастопольському мітингу також взяли участь представники громадськості з російського Ростова-на Дону. Вони заявили, що дивляться на Севастополь з надією, як на «форпост у боротьбі проти свавілля російської влади».

Після того, як голова підконтрольного уряду Росії міста Дмитро Овсянников вніс на розгляд проект генплану, Севастополем прокотилася хвиля протестів.

Місцеві жителі протестують проти документу, оскільки він переводить землі приватного сектора до зони малоповерхової багатоквартирної забудови і формально дозволяє знесення індивідуальних будинків на цих територіях.

Окрім того, численні земельні ділянки, які перебувають у приватній власності громадян, у проекті генплану передаються в користування Міноборони Росії.

Дмитро Овсянников, у свою чергу, обіцяє внести зміни в генплан, згідно зауважень, які надійшли від громадськості .

«Піщаний», але без піску: в Севастополі до курортного сезону готовий один пляж

1 червня в Севастополі стартує курортний сезон. Таким чином, через тиждень місцеві пляжі, згідно із законодавством та попередніми заявами чиновників підконтрольного Росії уряду міста, мають бути офіційно введені в сезонну експлуатацію.

Російська влада Севастополя повідомила, що до початку курортного сезону в місті планують запустити приблизно 40 пляжів. Однак сьогодні, за інформацією управління МНС Росії у місті Севастополі, до запуску в експлуатацію готовий лише один пляж – «Піщаний», який розташований у районі Стрілецької бухти й Нахімовського училища.

Як повідомили в МНС, стан пляжу «Піщаний» відповідає нормам російського законодавства, відповідно, містяни можуть повноцінно користуватися цим місцем.

Незважаючи на «промовисту» назву пляжу, пісок на ньому привезений, а «автентичне» узбережжя вкрите досить великими каменями. Площа пляжу невелика, частину пісочного покриття займають батути й нестаціонарні об'єкти, де здійснюється торгівля.

На пляжі розташований рятувальний пост, з необхідного за російським законодавством обладнання на сьогодні встановлені лише кілька роздягалень і стаціонарний санвузол.

«Пляж «Піщаний» спочатку вважався дитячим пляжем, – говорить голова Громадської екологічної ради Севастополя Маргарита Литвиненко. – Це єдиний пляж, який за нормативами більш-менш відповідає параметрам дитячого. Там пологий спуск у воду й піщане покриття узбережжя. Проте, з часом, внаслідок регулярного порушення екологічних норм при будівництві, піщане покриття постраждало і тепер пісок доводиться туди завозити».

За словами Литвиненко, пісок на севастопольських пляжах довго не затримується, оскільки мінімальне хвилювання моря вимиває його й на березі залишаються лише гладкі кам'яні брили.

«Перший збиток Піщаній бухті було завдано ще під час будівництва молу – стулок в Севастопольську бухту. Потім при будівництві санаторію «Будівельник» завозилася велика кількість каменів, які з водою переносяться на Піщаний пляж, і так далі. У результаті цього екологічний баланс був порушений і піщане покриття пляжу тепер завжди буде штучним, змінити це вже навряд вдасться», – додає Литвиненко.

Однією з істотних проблем пляжу є і маленьке «дзеркало води» – територія, де дозволено купатися. У пік курортного сезону кількість людей на ній істотно перевищує допустимі нормативи, у результаті санітарні норми, які застосовуються до рівня чистоти води, регулярно порушуються. Окрім того, тент, який має створювати тінисту територію пляжу, ще не добудований.

«Що стосується безпосередньо території пляжу, то відразу впадає в очі наявність на такій крихітній ділянці великої кількості нестаціонарних торгових об'єктів, – продовжує еколог. – Це, зрозуміло, незаконно, але з року в рік менше цих об'єктів не стає. Що стосується тенту, то тут потрібно буде дивитися, чим вони його покриють. Тому що в законі вимоги стосуються не тільки наявності самої тіні, але і хорошого провітрювання цієї території. Уявіть, якщо це буде штучне покриття, то воно спровокує духоту, і лежати під цим тентом буде неможливо».

Литвиненко підкреслила, що однією з основних вимог, яка мають висувати рятувальники до пляжів і їх обладнання, є наявність вільного й безкоштовного доступу до прісної води.

«На «Піщаному» прибрали старі душові кабіни, але нові поки так і не поставили. Будуть вони чи ні – я не знаю. Фонтанчиків з прісною водою теж немає. А це одна з головних вимог МНС, щодо безпеки пляжу», – підсумувала Литвиненко.

У той же час представник адміністрації пляжу повідомив, що все необхідне обладнання буде встановлене до 1-го червня.

«Ви ж бачите, яка погода останніми днями. Дощі та грози. Це ускладнює роботу, але я можу сказати, що до 1-го числа все, що потрібно за законом, буде дороблене. Це й питна вода, і душові (кабінки – ред.), і пісок ще завезуть, і навіть пандус для інвалідів буде зроблений, не сумнівайтеся», – наголосив представник адміністрації.

Треба зазначити, що поряд з пляжем «Піщаний» розташований санаторій «Піщана бухта», який де-факто розпоряджається великим відрізком берегової лінії. Згідно зі статтею 6 Водного кодексу Росії, в правовому полі якої наразі живе півострів, громадяни мають право безперешкодного доступу до водних ресурсів, перегороджувати шлях до них юридичні особи не мають права.

Однак жителі Севастополя регулярно скаржаться на те, що на умовному КПП санаторію вимагають гроші за відвідування пляжу. У пік торішнього сезону ціна за відвідування досягала 250 рублів з людини.

«Після минулого об'їзду я звернувся в прокуратуру, в слідчі органи, і після цього представники «Піщаної бухти» до мене приходили. Їм вдалося оформити ліцензію на організацію лікувального пляжу, і це дозволяє тримати його територію закритою. Думаю, що платний вхід буде, а ось безкоштовний – ні», –повідомив севастопольському інформаційного ресурсу «ForPost» підконтрольний Росії віце-губернатор міста Володимир Базаров.

Представники санаторію сказали, що гроші беруться лише за відвідування парку, який розташований на території санаторію. Ситуацію з «лікувальним пляжем» в установі коментувати відмовилися.

Російський політик і громадський активіст, керівник організації «Чистий берег. Крим» Володимир Гарначук вважає дії санаторію незаконними.

«Територія пляжу, наскільки мені відомо, перебуває в оренді у санаторію. І ніби як юридично вони мають на це право. Але тут актуальна фраза: «За законом – як годиться, а фактично – демагогія». Тому що той доступ, з боку скверу Ахматової, про який вони минулого літа говорили, закритий», – повідомив Гарначук.

Російський активіст додав, що «завдяки» таким ситуаціям, як в Піщаній бухті, Севастополь ризикує повторити долю деяких країн, де комфортні умови відпочинку дотримуються лише щодо приїжджих туристів.

«Це, знаєте, як в бідних країнах, де основний прибуток припадає на туризм: для іноземців з грошима створені всі умови, а навколо – злидні й своєрідне «гетто» для місцевих. Так і тут виходить. Людина, заплативши 1000 рублів за сім'ю, може потрапити на облагороджений чистий пляж, а поруч через низький паркан видно міський пляж, де нічого не прибирається, де брудні туалети, брудна вода, а діти купаються в лічених сантиметрах один від одного, тому що місця не вистачає», – додав Гарначук.