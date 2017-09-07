Чернігівщина

У Батурині можна стати "помічником" гетьмана

У Цитаделі Батуринської фортеці Національного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця" оселилися воскові фігури гетьманів Дем’яна Ігнатовича, Івана Мазепи та Пилипа Орлика.

Реконструйовані інтер’єри робочого приміщення гетьманської канцелярії в Гетьманському будинку – єдині в Україні та світі. Саме в таких умовах вершили державні справи керівники Української козацької держави. Відтепер же опинитися в них можуть всі охочі.

Гетьманський будинок на Цитаделі був політичним центром гетьманської столиці України. Тут концентрувалися сили Війська Запорозького. А гетьмани, господарі будинку, були уособленням і цементуючим елементом всієї української нації, силою і волею українського народу. Тож реалістичні воскові фігури гетьманів Дем’яна Ігнатовича, Івана Мазепи та Пилипа Орлика стали центром експозиції, що оживляє її.

Перша у всеукраїнській практиці наукова реконструкція зовнішності українських гетьманів стала результатом роботи колективу заповідника у тісній співпраці з науковцями Сергієм Павленком, Ольгою Ковалевською, Тетяною Таїровою-Яковлевою. Воскові фігури за меценатські кошти виготовила група митців під керівництвом Олексія Сажина.

У планах розвитку експозиції Гетьманського будинку – відкриття до цьогорічного Дня Незалежності України ще однієї кімнати, присвяченої гетьманам Івану Самойловичу та Петру Дорошенку.

У приватному секторі вже працює 19 сонячних енергоустановок

За рахунок коштів урядової програми з енергонезалежності, на Чернігівщині встановлено 19 сонячних батарей. Про це повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації.

"За рахунок коштів урядової програми, у приватному секторі Чернігівської області упродовж 2016-2017 років встановлено 19 генеруючих установок, які використовують сонячне випромінювання (сонячні батареї) загальною потужністю 211,8 кВт. За І квартал 2017 року загальний обсяг виробництва електричної енергії установками споживачів становив майже 20 тисяч кВт/год", - ідеться у повідомленні.

Крім того на Чернігівщині розпочато реалізацію двох інвестиційних проектів у сфері відновлювальної енергетики: будівництво теплової електростанції потужністю 7500 кВт, що працюватиме на біопаливі у Козелецькому районі, та комплексу з переробки органічних відходів (цукрового жому) у біогаз для виробництва електричної та теплової енергії в селищі Линовиця на Прилуччині.

Активно працюють в області і над реалізацією проектів з переведення котелень бюджетної сфери на альтернативні види палива.

Як повідомлялося раніше, у 2016 році в Корюківці ТОВ "Кліар Енерджі" ввело в експлуатацію І чергу теплової електростанції потужністю 3,5 МВт на біомасі.