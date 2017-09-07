Чернівеччина

Чернівецький костел покаже туристам поховання польських легіонерів

У костелі Найсвятішого Серця Ісуса в Чернівцях відкрито та освячено крипту (гробницю), де поховано польських солдатів часів Першої світової війни. Тепер туди зможуть заходити мандрівники. Про це повідомила Релігійно-інформаційна служба України.

"У Єзуїтському костелі Найсвятішого Серця Ісуса урочисто відкрили та освятили гробницю, де поховані польські легіонери часів Першої світової війни. Історично так склалося, що поховані саме у підземеллі костелу. Поляки відновили крипту, показуючи, як треба шанувати свою історію і своїх героїв", - йдеться в повідомленні.

В заході взяли участь Генконсул Республіки Польща у Вінниці Томаш Олейнічак, голова Чернівецької ОДА Олександр Фищук, гості з Польщі, зокрема пані Вєслава Голік, яка дбає про могили польських солдат в Україні. Прибуло і кілька військових з Польщі, троє з яких були одягнені у форму, в якій воювали полеглі поляки.

Роботи з відновлення крипти профінансувала фундація Міністерства культури і національної спадщини Республіки Польща.

Зазначається, що Єзуїтський костел Найсвятішого Серця Ісуса потроху відновлюється після закриття в ньому Державного архіву, який розміщувався тут ще в радянські часи. Наразі костел не діє, на його реставрацію потрібні великі кошти. Однак завдяки зусиллям парафіян та небайдужих чернівчан у храмі вже розібрано всі перегородки, які тут було зведено для потреб архіву. У святині час від часу відбуваються різні мистецькі заходи. А раз на рік, на своє храмове свято, громада костелу та гості моляться тут на Святій месі.

Відомо, що столиця Буковини славиться трьома відомими архітектурними шедеврами: колишньою резиденцією митрополитів Буковини і Далмації, що нині є Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича (архітектор Йосеф Главка із Чехії), Чернівецьким обласним академічним муздрамтеатром ім. О. Кобилянської, зведеним за проектом знаного в Європі бюро архітекторів Фельнера та Гельмера, та найкрасивішим храмом міста – костелом Найсвятішого Серця Ісуса, який збудував видатний зодчий Чернівців Йозеф Ляйцнер. Саме ці споруди можна бачити на всіх старовинних чернівецьких листівках, тут завжди найбільша кількість туристів. Щоправда, якщо театр і резиденція завжди були у гарному стані, то костел зазнав значних руйнувань.

Дмитро Павличко та Іван Малкович на поетичному фестивалі MERIDIAN CZERNOWITZ

З 7 по 10 вересня у Чернівцях відбудеться VIII Міжнародний поетичний фестиваль MERIDIAN CZERNOWITZ.

«Родзинка цьогорічного фестивалю у тому, що його фокусом є молода європейська поезія. Ми проведемо як поетичні читання, так і воркшопи, показ фільму, а також дві музичні події з цієї теми. Відповідно, більша частина учасників MERIDIAN CZERNOWITZ — молоді поети й поетки. Також у фестивалі візьмуть участь дванадцять авторів віком до 30 років з різних поліетнічних регіонів нашої країни та підконтрольних Україні міст Донбасу. Поруч із ними в Чернівцях виступатимуть такі метри поезії, як Ойґен Ґомрінґер, Дмитро Павличко та Іван Малкович», — розповідає директорка фестивалю Євгенія Лопата.

З повною програмою фестивалю можна ознайомитись на офіційному сайті MERIDIAN CZERNOWITZ.