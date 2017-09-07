Посуд на віки

На Пастирському городищі в Черкаській області веде розкопки археологічна експедиція інституту археології НАН України. Археологи працюють тут уперше після тривалої перерви.

«Півтора місяця на городищі дослі¬джуємо об’єкт — ділянку рову і оборонної стіни. Це була каркасна дерев’яна конструкція, обмазана глиною, яка йшла поверх валу і під час пожежі впала в рів», — розповідає кандидат історичних наук, науковий співробітник інституту археології НАН України і керівник археологічної експедиції Андрій Скиба.

За словами археолога, древня контрукція добре збереглася. Уже дослідили дванадцятиметрову ділянку цього рову і завалів стіни та простір перед ровом.

Під час розкопок було знайдено кілька керамічних посудин, дерев’яні конструкції стіни, частини обвуглених жердин.

«Загалом цьогорічну експедицію можна назвати вдалою, адже маємо цікаві знахідки. Разом з археологами-професіоналами Ярославом Володарем-Урбановичем, В’ячеславом Барановвим, Євгеном Синицею, Сергієм Чернишом, Сергієм Хваном, Валерієм Маньком працювали студенти з Таврійського, Ніжинського університетів та Національного університету імені Драгоманова», — наголошує Андрій Скиба.

Пастирське городище, пояснює, є унікальною археологічною пам’яткою, аналогів якій немає. Вона вирізняється серед слов’янських пам’яток.

Адже, уточнює співрозмовник, Пастирське городище було потужним ремісничим центром, у якому працювали кваліфіковані майстри, що володіли складною технологією виготовлення посуду.

Дослідники припускають, що був хтось, хто його організував, хто виступив замовником такого центру.

«Ми не можемо точно знати про етнічний склад населення, яке тут жило. Але можна сказати напевно, що тут мешкали слов’яни, про що свідчить знайдений характерний посуд, посуд пастирського типу», — підсумовує керівник археологічної експедиції.

Нагадаємо, Пастирське городище має площу приблизно 25 гектарів із шарами скіфського (VII—III ст. до н. е.) та ранньосередньовічного (остання чв. VII — серед. VIII ст.) часу.

Розташоване на берегах річки Сухий Ташлик у Смілянському районі Черкащини.

Поблизу городища є кургани, де поховано представників скіфської родової знаті. Розкопки Пастирського городища велися у 1898, 1900, 1930, 1940 та 1990 роках.

Було досліджено 50 ранньосередньовічних житлових чотирикутних напівземлянок, господарські споруди та ями.

Виявлено обвуглене просо, ячмінь, сочевицю, горох, коноплі, жито, пшеницю, овес.

Розкопками відкрито залишки жител наземного та напівземлянкового типу, що постраждали від пожежі.

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Звільнили суддю, який арештовував майданівців

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила Валерія Чепурного з посади судді Соснівського районного суду міста Черкаси. Суддя звільнений за дисциплінарну провину.

«Згідно з рішенням Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 17 березня 2017 року № 528 / 1дп / 15-17 суддю Соснівського районного суду міста Черкаси Чепурного Валерія Петровича притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення судді з посади», - йдеться у повідомленні.

Так, справа була відкрита за заявами коаліції молодіжних громадських організацій Черкаської області «Молода Черкащина» від 25 листопада 2014 року і заступника прокурора Черкаської області від 12 грудня 2014 року.

У заявах зазначалося, що суддя затримував учасників масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня набуття чинності Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» у зв’язку з їх участю в таких заходах.

За результатами розгляду дисциплінарної справи Перша Дисциплінарна палата ВСП дійшла висновку, що суддя не встановив наявності доказів на підтвердження ризиків, на які посилався слідчий, для застосування до підозрюваних осіб виняткової міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зазначені дії судді Чепурного свідчать про його недбале ставлення до виконання обов’язків судді.

Вища рада правосуддя на засіданні 1 серпня 2017 року погодилася з правовою позицією Першої Дисциплінарної палати і звільнила Чепурного з посади судді Соснівського районного суду міста Черкаси на підставі п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституції України (за вчинення серйозної дисциплінарної провини).