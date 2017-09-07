Хмельниччина

Фермерам Хмельниччини дадуть 2,6 мільйона

Регіональна комісія Хмельницького відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств (Укрдержфонд) повідомляє, що оголошено про початок проведення конкурсу на отримання державної фінансової підтримки на поворотній основі за бюджетною програмою "Надання кредитів фермерським господарствам".

Сума коштів, що буде розподілена між фермерськими господарствами Хмельницької області становить 2600,0 тис. грн.

Заявки та документи для участі в конкурсі приймаються регіональною комісією хмельницького відділення.

Депутати віддали школі відходи від свого ремонту, аби зігріти дітей

Депутати Шепетівської райради вирішили безкоштовно передати управлінню освіти, культури, молоді, спорту та туризму Шепетівської райдержадміністрації матеріальні цінності, що залишились після ремонту. Йдеться про передачу демонтованих дерев’яних віконних блоків, дерев’яних відкосів, дверних полотен та дверних коробок, при проведенні робіт із капітального ремонту коридору 1-го поверху та сходової клітки адмінбудинку Шепетівської районної ради. Їх використають як паливо для твердопаливних котлів.

СБУ викрила координатора сепаратистської групи в соціальній мережі

На Хмельниччині співробітники Служби безпеки України викрили протиправну діяльність прихильника «руського міра», який створив у соціальній мережі «ВКонтакте» групу «Хмельницька народна республіка».

Мешканець Хмельницької області, раніше неодноразово засуджений, мав намір приєднатися до бойовиків на території ОРДЛО. Аби привернути до себе увагу ватажків незаконних збройних формувань, він створив віртуальний сепаратистський проект у соціальній мережі.

Діяльність зловмисника та функціонування сепаратистської групи в мережі Інтернет припинено.