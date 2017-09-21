Івано-Франківщина



Гуцули покажуть своє весілля й автентичний одяг в Івано-Франківську

В Івано-Франківську гуцули продемонструють традиції власного весілля, вбрання та мистецтво на фестивалі «Верховина в Івано-Франківську», який відбудеться 24 вересня. Про це повідомляє прес-служба Івано-Франківської ОДА.

«У неділю в обласному центрі проведуть святкову програму «Верховина в Івано-Франківську». День Верховинщини в обласному центрі Прикарпаття – це концерт за участю кращих мистецьких колективів Верховинського району, постановка гуцульського весілля та показ автентичної гуцульської убирі, виставка-продаж виробів декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка, живопис, ткацтво, кушнірство, бісероплетіння,писанкарство), майстер-класи з виготовлення гуцульських речей і виробів декоративно-ужиткового мистецтва, виставка-продаж дарів природи Карпат, а також гуцульська кухня», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дійство відбудеться на площі Ринок. Початок заходу – о 13.00.

У класах порожньо

Першого вересня учні Раковецької школи, що у Богородчанському районі, не сіли за парти. До навчального закладу дітей не пустили батьки. Так вони вкотре нагадали чиновникам про потребу завершення будівництва нового шкільного приміщення. Більш ніж двісті дітей ось уже який рік поспіль опановують шкільну науку в семи окремих аварійних будівлях. А тим часом поруч на майданчику довгобуд заростає бур’янами.

Втім, надія, що ситуація зміниться на краще, є. В облдержадміністрації селянам пообіцяли завершити всі будівельні роботи до кінця 2018 року.

Задля безпеки на дорозі

Жителі села Старі Кривотули перекривали ділянку дороги державного значення, бо стурбовані чималою кількістю аварій, які трапляються там. Останнім часом, за словами селян, унаслідок ДТП на небезпечній трасі загинуло дванадцятеро осіб, ще дев’ятеро були травмовані.

Призупинивши рух, учасники акції вимагали встановити на дорозі світлофори та облаштувати пішохідні переходи.

Послуги стали мобільними

Зареєструвати місце проживання чи вклеїти фотографію у документи відтепер жителі Івано-Франківська з особливими потребами можуть удома. До них приїжджає працівник центру надання адміністративних послуг. Достатньо лише зателефонувати в установу, звернутися туди письмово або подати заявку на сайт центру. Послуга вже користується попитом, адже самотнім людям поважного віку важко кудись вибратись із помешкання.

Реабілітація в горах

Десять родин — жителів гірських сіл Татарів і Микуличин прийняли в себе на реабілітацію учасників бойових дій, які повернулися з передової. Бійці відпочинуть в оселях прикарпатців, оглянуть водоспад Бервище, гору Рокита, полонину Штиришора, проїдуться туристичними маршрутами в Карпатах. Реабілітацію організували на волонтерських засадах з метою поліпшення психологічного стану воїнів, сповнення їх позитивними емоціями та враженнями.

Поповнили шкільний автопарк

На початку нового навчального року деякі сільські школи Прикарпаття одержали новий автобус марки «Еталон», загальне їх число — 12. Транспорт, в якому є система обігріву, паски безпеки і багажний відсік, придбали за кошти освітньої субвенції та обласного бюджету. Особливо потрібний він у гористій місцевості, де заклади освіти розташовані за десятки кілометрів од місць проживання дітей. Щоб повністю вирішити питання перевезень школярів, для області треба закупити ще 54 авто, а 41 транспортну одиницю — відремонтувати.

Шукають комунальників

У комунальній сфері обласного центру нікому працювати. Міська влада в соціальній мережі оприлюднила список понад двохсот вакантних робочих місць. Найбільше Івано-Франківськ потребує працівників із благоустрою, слюсарів, водіїв, асфальтобетонників. Охочим працевлаштуватися пропонують зарплату близько семи з половиною тисяч гривень.

Диких тварин теж вакцинують

У п’яти прикарпатських районах, що у межах ста кілометрів од Польщі й Угорщини, розпочали пероральну вакцинацію диких тварин від сказу. Коштом Європейського Союзу закупили 65 тисяч доз вакцини і у вигляді принад розкидали їх у лісових масивах і полях. Зробили це з допомогою авіатранспорту. В управлінні Держпродспоживслужби стверджують, що вакцинація — єдиний спосіб профілактики небезпечної хвороби. З початку року в області зареєстрували 45 спалахів. У більшості випадків вірус поширили лисиці.

Амброзії — стоп!

В області візьмуться за знищення амброзії полинолистої. Щоб боротьба із цим карантинним бур’яном була ефективною, навіть склали п’ятирічну регіональну програму, яку запропонують розглянути депутатам. На заходи зі знищення небезпечної для здоров’я рослини проситимуть надати з обласного бюджету 135 тисяч гривень. Екологи б’ють на сполох: амброзія вже встигла захопити майже 11 тисяч гектарів земельних угідь у Рогатинському, Галицькому, Калуському районах та місті Івано-Франківськ.

Навчатимуть писанкарству

У Коломийському музеї писанкового розпису починають давати уроки писанкарства. Відвідувати їх запрошують школярів віком від шести до шістнадцяти років. Дітей навчатимуть як працівники музею, так і відомі в області майстри-писанкарі. Уроки триватимуть півроку, а завершенням їх стане великодня виставка учнівських робіт, яку зможуть оглянути відвідувачі музейної установи.

Своя «Червона книга»

За сприяння Посольства Фінляндії в області впроваджуватимуть проект «Збереження біологічного різноманіття в умовах ведення лісового господарства Прикарпаття». За його програмою створять охоронні зони в місцях репродукції унікальних рослин, тварин, грибів. Для працівників лісової галузі проведуть лекції та тренінги. А завершить проект упорядкування «Червоної книги Прикарпаття».

Знову АЧС

Хворобу виявили у селі Топорівці Городенківського району Івано-Франківської області. Там захворіли тварини, які утримувалися в одного із сільських жителів і у фермерському господарстві «На горі». Внаслідок недуги 11 свиней загинуло.

Відтепер у Топорівцях діє карантин. А сусідні з ним два села, Торговицю і Підвисоке, оголосили зоною захисту. У селянських господарствах там вилучатимуть усіх свиней. За їх знищення, кажуть в управлінні Держпродспоживслужби, виплатять державну компенсацію.

Випадок у селі Топорівці — не перший. Джерело поширення вірусу вже фіксували у Тисменицькому і Надвірнянському районах.