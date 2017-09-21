Овочева житниця осучаснюється

Нове підприємство — перша в області «Пакувальна платформа» зі створення однорідних за вмістом торгових партій плодоовочевої продукції — незабаром відкриється у селі Водяне Кам’янсько-Дніпровського району. Нині завершується зведення унікального об’єкта.

Підприємство стане майданчиком для підготовки до продажу тепличних овочів, вирощених малими та середніми сільгоспвиробниками Запорізького краю. Тут провадитиметься калібрування, пакування, штрихкодування, палетування та охолодження овочевої продукції. Ті, хто займається овочівництвом, знають, як важливо не тільки отримати гарний врожай, а й, як кажуть, довести його до розуму.

Цей об’єкт сучасної плодоовочевої інфраструктури побудований і обладнаний приватним підприємцем Андрієм Чорним за фінансової підтримки Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP). Як відомо, цей напрям реалізується в Україні три роки поспіль і фінансується Міністерством міжнародних справ Канади.

Кам’янсько-Дніпровський район наче Бог благословив природними й кліматичними умовами на вирощування овочів. А жителі Водяного завжди були піонерами цієї справи. Звідси традиційно везуть в усі куточки України перші помідори, огірки. За існування Союзу село відправляло свою продукцію столичним можновладцям — з нею курсували поїзди на Москву. Не дивно, що у районному центрі встановлено пам’ятник помідору. Кажуть, що у водянських томатів особливий, магічний, смак…

За офіційними даними, близько двох тисяч гектарів земельних ділянок у цьому регіоні зайняті плівковими теплицями, де вирощують майже 500 тисяч тонн овочів закритого ґрунту. Такі обороти, врешті-решт, змусили задуматися над ідеєю створення «Пакувальної платформи».

На будівельні роботи з реконструкції старого АТП знадобилося ледь більше чотирьох місяців. Приміщення переобладнано й оснащено сучасним холодильним, ваговим, вантажним устаткуванням, системою кондиціонування й озонування для дезінфекції приміщень.

Зібрані від малих і середніх виробників тепличні овочі будуть сортувати, упаковувати, палетувати й головне — швидко охолоджувати до температури 50С, щоб зберегти якість свіжої плодоовочевої продукції, подовжити термін її реалізації і транспортувати без втрат.

Відкриття цього об’єкта — це другий після тепличного комбінату «Силівка» складник у створенні повноцінного «Пакувального дому» для роботи з овочами закритого ґрунту у Кам’янсько-Дніпровському районі. Тож цієї осені регіон зробив важливий крок до завоювання вітчизняного та європейського ринків. Це пожвавить виробництво, яким тут опікуються з діда-прадіда і яке, сподіваються селяни, створить нові робочі місця.

Як ефектно закатати літо в банки, знають у Запоріжжі

У Запоріжжі провели всеукраїнський фестиваль домашньої консервації «Нас не подолати», аналогів якого немає в Україні та світі. Про це повідомляється на офіційному сайті заходу.

«Ми показуємо консервування як частину народної культури України і Запоріжжя, справжнє мистецтво, яке об’єднує покоління і громади. Ми створюємо унікальні майданчики для просвіти, розваг та спілкування, популяризації народних традицій», - йдеться в публікації.

Заявки на участь у цьогорічному благодійному заході подали близько 40 громадських організацій із Запоріжжя, Києва, Полтавщини, Харкова.

В межах фестивалю організовано різноманітні кулінарні майстер-класи, дегустації, конкурси тощо. Зокрема, гостям свята пропонують взяти участь у шинкуванні капусти, яку планують передати до військових частин, що беруть участь у бойових діях на Донбасі.

Усі охочі також можуть передати свої домашні заготівлі для благодійних цілей.

«Торік ми зібрали близько 2 тонн консервації і поставили рекорд України. Цього року ми не ставимо перед собою такої мети, бо нас вже просто люди знають, знають, що можна принести сюди свої домашні заготівлі й зробити гарну справу. Ми передаємо вже не тільки воїнам АТО, але вони найбільші наші отримувачі допомоги. Ми передаємо вже інтернатам, дітям, переселенцям у тому числі – всім, хто цього потребує», – розповів один із організаторів фестивалю Віктор Бабенко.

Фестиваль домашньої консервації «Нас не подолати» відбувається в Запоріжжі третій рік поспіль.