Закарпаття

Поки що важелів нема

Відтік кадрів на Закарпатті дедалі збільшується. Заробітчан удома не тримають ні зарплата, ні перепони на кордоні. Хіба що нема на кого залишити дітей чи вік не дозволяє.

Досвідчений працівник в Україні може одержувати до 15 тисяч гривень на місяць. А виїжджаючи на місяць до Європи, наш співвітчизник, економлячи на харчуванні та іншому, привозить звідти від півтори до трьох тисяч євро. Удома ж щоденні витрати «з’їдають» майже все зароблене.

Щоб зменшити кадровий голод, українські роботодавці намагаються переглянути систему оплати. Але це не дуже допомагає. Збільшуються зарплати — тут як тут «подарунки» від уряду: ростуть ціни, комунальні послуги, запроваджуються нові податки. Тобто все одно працюєш, як кажуть, за харчі та житло. А у країнах ЄС, насамперед у Польщі, Угорщині, Чехії, на українських працівників великий попит. Зокрема, Угорщина взагалі скасувала всі перепони для працевлаштування заробітчан. Власник українського біометричного паспорта може спокійно приїхати в будь-яке угорське місто і офіційно влаштуватися на роботу. Заробітчан забезпечують медичним страхуванням, житлом і навіть харчуванням один раз на день. Заробіток становить щонайменше 70 гривень за годину. Тож якими важелями можна втримати українців удома, якщо їм пропонують такі умови праці? Поки що їх просто не існує...

— В інших сусідніх країнах також готуються законодавчі зміни, аби принадити українців, — говорить підприємець із Виноградова Анатолій Преображенський. — Тим паче, що там гостро почала відчуватися нестача освічених спеціалістів. Хай як ми не критикуємо свою вищу освіту, а випускників наших вишів цінують високо. Скажімо, у тій же Угорщині для українських лікарів значно спростили процедуру нострафікації, тобто визнання вітчизняних дипломів на території ЄС. Попрацювавши кілька місяців в Угорщині, наші фахівці нерідко їдуть далі — у Німеччину, Великобританію та інші країни Старої Європи, де медики заробляють ще більше.

Анатолій уже два роки надає послуги з оформлення документів для роботи за кордоном. Перед тим як відкрити свою фірму, багато часу провів у Польщі: відвідував тамтешні підприємства, розпитував про кадрові потреби, домовлявся щодо співпраці. А повернувшись додому, започаткував свою справу з надання юридичних послуги — від оформлення документів до вибору підприємств, де є необхідність у робочих руках.

Щомісяця з Виноградівського району на заробітки виїжджає від 100 до 500 місцевих. І ця тенденція не послаблюється. Якщо ж простежити, як витрачаються гроші, здобуті важкою працею за кордоном, то здебільшого вимальовується така картина: молодь насамперед купує «круту тачку», люди старшого віку починають будівництво будинку, а то й двох. Інколи їх зводять років десять, а потім ще добудовують, перебудовують, витрачаючи на це все своє життя... На жаль, мало хто вирішує вкласти зароблене у започаткування власного бізнесу в Україні. А це б стимулювало економіку, створювало робочі місця. Хтось боїться змін у житті, інші кажуть, що без хабарів своєї справи не відкриєш...

Сам Анатолій Преображенський має задум розширити бізнес: створити сайт «Біржа праці». Звичайно, подібні ресурси в Інтернеті вже є, але він має власні ідеї щодо ефективного пошуку роботи, та й досвід у цій сфері у нього чималий. Чоловік уже підрахував і фінансовий зиск від свого нового проекту. Він упевнений, що пристойно заробляти, а відповідно і жити, можна і в Україні, але для цього потрібно планувати своє життя, діяти, не боятися працювати на перспективу.

У Солотвино згоріла вщент база відпочинку

Пожежа знищила вщент базу відпочинку в селищі Солотвино Тячівського району Закарпатської області у ніч на понеділок. Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, повідомлення про надзвичайну подію надійшло до них 18 вересня о 2:34 ночі.

На місце пожежі – на вул. Гагаріна у смт Солотвино - було направлено 11 вогнеборців, три одиниці спецтехніки та дві мотопомпи.

"На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів площа пожежі складала 130 кв. м, вогонь швидко поширювався всією 2-поверховою будівлею бази відпочинку. Також існувала загроза перекидання полум’я на поряд розташовану сусідню базу відпочинку", - розповідають рятувальники.

Повідомляється, що о 3:30 пожежу вдалося локалізувати, ліквідація ж тривала до 4:54. Вогнем знищено покрівлю будівлі площею 130 кв. м та дерев’яні конструкції стін, а також майно, що знаходилося всередині.

"Вогнеборцями врятовано від знищення сусідню базу відпочинку", - зазначили у службі.

Загиблих та травмованих від пожежі немає.

У Мукачеві чиновники привласнили майже 4,7 млн гривень

Поліцейські викрили схему розкрадання коштів держави чиновниками одного із комунальних підприємств Мукачівської міськради. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

«Правоохоронці встановили, що посадовці під час тендерних торгів здійснили закупівлю 20 міських автобусів за завищеними цінами», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що посадовці переплатили приватному підприємцю майже 4,7 мільйона гривень з місцевого бюджету.

Відкрито кримінальне провадження за статтею «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» Кримінального Кодексу України.

Закарпатська поліція перехопила 30 ромів, які зі зброєю їхали на бійку в Сваляву

У суботу в місті Свалява стався побутовий конфлікт між місцевими жителями та групою з Великого Березного. Поліція не допустила продовження бійки, затримавши у Перечині 30 молодиків зі зброєю, які їхали у Сваляву на підмогу. Про це у неділю повідомила прес-служба ГУНП в Закарпатській області.

«16 вересня о 15.22 в поліцію надійшло анонімне повідомлення про те, що в місті Свалява на вул. Гірській відбувається бійка. На місце події прибули правоохоронці. У ході перевірки була отримана інформація про можливе продовження конфлікту», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють у поліції, завдяки оперативно-профілактичним заходам, проведеним на території Перечинського району, розвиток конфлікту вдалося припинити.

«Близько 19.35 в місті Перечин на вул. Ужанській місцеві правоохоронці разом із спецпризначенцями з Ужгорода зупинили автомобілі, в яких їхали три десятки чоловіків. Усі вони є жителями Великого Березного та району. У двох машинах поліція знайшла зброю. Зокрема, 14 патронів до мисливської рушниці, пістолет, схожий на пневматичний, 6 дерев’яних бит, дві металеві труби», - повідомляють у поліцїі.

Наразі вилучені речі направлено на експертизу.

Матеріали справи внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Усі обставини справи з’ясовують слідчі, повідомляють у ГУНП в Закарпатській області.

За даними місцевих ЗМІ, затриманими є представники ромської громади.

В Ужгороді готуються до гастрономічного екофесту

Протягом 23-24 вересня в межах відзначення Дня Ужгорода триватиме фестиваль здорового життя та правильного харчування "Дживафест". Про це повідомляє прес-служба Ужгородської міської ради.

"Фестиваль здорового життя – це жива платформа, де можна буде отримати знання про здорове харчування, поради кухарів з приготування корисної їжі, отримати консультації сімейних психологів, астролога та дитячих вихователів, консультації та рекомендації медиків. Буде представлено широкий вибір вегетаріанських страв, солодощів та напоїв", - йдеться в публікації.

Зазначається, що під час фестивалю працюватиме ярмарок екотоварів та органічних продуктів.

Розпочнеться "Дживафест" об 11.00 на площі Фенцика. Там, запевняють організатори, в кожного відвідувача заходу буде змога зрозуміти, що правильне харчування, якщо порівняти зі шкідливими звичками, коштує не так вже й дорого.