Житомирщина

На Олевщині відкрили пам’ятну дошку відомому діячеві ОУН та УПА Олегові Штулю-Ждановичу

Поліське містечко Олевськ, яке останнім часом згадується переважно у контексті бурштинових воєн, більш як півстоліття тому стало одним із перших центрів відродження вільної України.

Саме тут із серпня по листопад 1941 року діяла так звана Олевська республіка під проводом Тараса Бульби-Боровця.

На короткий час на невеликій території, яка охоплювала частину Житомирської та Рівненської областей, а також сусідньої Білорусі, було налагоджено українське життя, відновлено економіку, відбудовано церкви.

«В Олевську було запроваджено українське управління, зорганізовано міліцію, сформовано Українську повстанську армію «Поліська Січ». З середини серпня до середини листопада 1941 року Олевськ був справжньою столицею вільної української «республіки» з новими назвами вулиць», — згадував пізніше сам Бульба-Боровець у своїй книзі «Армія без держави».

Із німецькою владою була досягнута тимчасова угода про те, що Бульба-Боровець забезпечуватиме поставку лісоматеріалів та інших товарів до Німеччини, а ті закриватимуть очі на існування Олевської республіки.

За короткий час такої автономії його військо зросло до тисячі (а дехто зi старожилів ствер-джує, що тільки в Олевську було до півтори тисячі вояків).

Коли ж у листопаді німці отямилися і зажадали розпуску «Поліської Січі», Бульба-Боровець розпочав формування підпільної структури і наприкінці 42-го розгорнув партизанську боротьбу проти німців.

«Німці визнавали ефективність «Поліської Січі» і ще в листопаді 41-го пропонували стати поліційним підрозділом, але Бульба-Боровець відмовився. Пізніше на нього вийшли і представники червоних партизанів, які пропонували «січовикам» взяти на себе знищення гауляйтера рейхскомісаріату «Україна» Еріка Коха в обмін на постачання зброї. Однак Боровець висунув іншу вимогу — визнання Сталіним Незалежної України. На цьому перемовини припинилися, хоча певний час між партизанами і «бульбівцями» існувало ситуативне перемир’я», — розповідає кандидат історичних наук Олександр Хоменко.

Про це та інші невідомі сторінки діяльності «Поліської Січі» йшлося днями в рамках Всеукраїнського фестивалю «Олевська республіка», що уже вдруге зібрав на Олевщині фахових істориків, краєзнавців, музикантів та патріотичну молодь.

Цьогоріч фестиваль був присвячений 100-річчю від дня народження одного з провідних діячів Олевської республіки, правої руки Бульби-Боровця та лідера ОУН (м) після смерті Андрія Мельника, близького друга Олени Теліги та Олега Ольжича Олега Штуля-Ждановича.

На честь цієї дати у селі Лопатичі, де народився Штуль-Жданович, на фасаді Будинку культури було відкрито пам’ятну дошку. На церемонію відкриття приїхав і син героя Данило Штуль, який нині мешкає у Франції.

Загалом фестиваль укотре привернув увагу до теми, яку так довго замовчували і фальсифікували.

«Ми зіткнулися з тим, що наше суспільство й досі живе в системі радянських міфів, бо ідеологічна машина зомбування працювала професійно. Але, завдяки таким фестивалям, ми потроху повертаємося до нашої правдивої історії, повертаємо імена людей, які поклали своє життя задля утвердження незалежної української держави і яких радянська ідеологія намагалася витіснити на манівці людської пам’яті. Багато що зроблено силами ентузіастів: реконстру¬йовано велику кількість криївок, багато чого зроблено для того, щоб зберегти і повернути згадку про останній великий бій УПА в урочищі Гурби, про Колківську республіку.

Але потрібна ще серйозна робота, щоб пошанування героїв УПА вивести на рівень пошанування героїв Холодного Яру. Чим більше буде такої інформації, тим більше люди замислюватимуться: а хто ж ці герої, які жили поряд і творили історію, чого вони добивалися, чого прагли? І тим швидше руйнуватимуться старі міфи», — переконаний директор Інституту українознавства Богдан Галайко.

Під Житомиром забили лося, який потрапив у ДТП

Біля села Левків Житомирського району під колеса автомобіля марки Dodge моделі Ram Van потрапив лось, який отримав травми дуже важкі травми, тому ветеринари вирішили його умертвити.

Дика тварина раптово вибігла з лісу, водій транспортного засобу їхав повільно, але все ж таки не встиг уникнути зіткнення, від удару тварину відкинуло в сторону. Всі хто знаходився в автомобілі не постраждали, авто лише зазнало механічних пошкоджень.

Про аварію за участі лося повідомляє Державна екологічна інспекція в Житомирській області.

На місце події працювали працівники ГУНП в Житомирській області, Державної екологічної інспекції у Житомирській області, лісової охорони ДП "Житомирське ЛГ" та працівники ветеринарної медицини.

Від удару лось був травмований і не міг самостійно пересуватись. За висновком спеціаліста-ветеринара із зазначеними пошкодженнями травмована тварина в подальшому не могла існувати в природніх умовах і не підлягала лікуванню, тому було прийнято рішення умертвити її.

Враховуючи те, що в громадянина який збив дану тварину умислу на знищення не було, тому притягуватись до відповідальності не буде.

Під Житомиром розбили меморіальну дошку загиблому бійцю Юрію Коновалову

На Житомирщині розбили меморіальну дошку загиблому добровольцю батальйону "Донбас" Юрію Коновалову, встановлену на Денишівських скелях. Дошку на одній зі скель області встановили альпіністи-друзі героя, йдеться в сюжеті ТСН.

Товариші Юрія Коновалова кажуть, що він був альпіністом. Тому пам'ятник загиблому на Сході герою має бути у горах.

"Ми разом з ним їздили в ці місця ми тут тренувалися, все життя практично, юність, зрілість", - каже товариш загиблого учасника АТО Юрій Максименко.

Та згодом друзі і родичі побачили, що дошку розбили невідомі вандали. Про акт вандалізму повідомили поліцію. Та склала протокол. Друзі вирішили - понівечену дошку Юрієві Коновалову оновлювати не будуть.

"Ми хочемо залишити, як дошку розбиту і склеєну, щоб люди бачили - ось що до цього часу відбувається. Цю пам'ять розбиту ось такою показувати", - впевнений товариш загиблого.

Так товариші героя хочуть наголосити - хоч дошка і розколота, але пам'ять про полеглих бійців залишається незламною.

Юрій Коновалов був кандидатом економічних наук. Після Майдану пішов добровольцем на фронт. Загинув від тяжкого поранення під час виходу з Іловайського котла.