Полотном дорога

Останніми тижнями багато хто радів і тішився з того, що бойовики знизили інтенсивність обстрілів, унаслідок чого майже припинили гинути українські військовослужбовці. Й справді, за час так званого шкільного перемир’я кількість порушень режиму тиші була найнижча з 2015 року. Втім, це не означає, що війна добігає кінця. Принаймні так вважають деякі військові експерти, котрі стежать за розвитком ситуації на Донбасі. Хоча противник останнім часом майже не використовував важке озброєння (за винятком в окремих випадках мінометів), є фактори, які вказують на те, що відносне затишшя на фронті може бути вкрай тимчасовим.

Зокрема, керівник групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук повідомляє про активне переміщення сил і засобів незаконних збройних формувань, поповнення арсеналу озброєнь і матеріально-технічного забезпечення, бойові навчання та інженерно-технічне облаштування позицій.

Водночас в окремих «військових частинах» «1-го АК ДНР», інформує «ІО», провадяться службові розслідування фактів самовільного відкриття вогню бойовиками. У розпорядженні штабу «армійського корпусу», в якому йдеться про заборону відкриття вогню без відповідного наказу вищого командування, констатується «неоднозначне ставлення» особового складу до регламентованого порядку застосування зброї. Зазначається, що цей порядок регулярно порушують як рядові «військовослужбовці», так і командири окремих підрозділів.

Група «ІО» також повідомляє, що в Ясинуватій серед місцевих бойовиків і цивільного населення посилено поширюються чутки про те, що командування «ДНР» складає «списки на евакуацію» на випадок наступу ЗСУ. До цих списків начебто включатимуть лише командний склад бойовиків і співробітників «адміністрації», яких евакуюють до Росії. Такі чутки викликають вкрай негативний резонанс серед місцевого населення.

Проте симпатикам «руского міра» надається можливість довести свою симпатію конкретними справами — переїхати на постійне місце проживання до РФ. Для цього там існує відповідна програма «переселення співвітчизників», а російські міграційні агентства, які останнім часом активізувалися на Донбасі, надають допомогу бойовикам «ЛДНР» і членам їхніх родин щодо виїзду і набуття громадянства Росії.

На Донбасі передали Україні 19 засуджених

Бойовики терористичної ДНР передали Україні 19 ув'язнених, які відбували покарання в колоніях на окупованій частині Донбасу. Передача відбулася на лінії розмежування поблизу Донецька 14 вересня. Про це повідомляє прес-служба Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської у Facebook.

Зазначається, що всього за ініціативою омбудсмена Лутковської відбулося 9 подібних переміщень українських засуджених з місць несвободи так званої ДНР. Загалом було переміщено 166 осіб.

Також 12 осіб були переміщені з пенітенціарних установ анексованого Криму.

Попередня передача ув'язнених відбулася 11 квітня. Тоді бойовики передали Україні 14 осіб, які не бажають відбувати покарання на окупованій території Донбасу. Працівник секретаріату омбудсмена Богдан Крикливенко зазначає у Facebook: «Після тривалої перерви з квітня місяця нарешті вдалося досягнути домовленостей тож Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерия Лутковская забрала ще 19 осіб із непідконтрольної території Донецької області. На сьогодні вже 178 осіб яких вдалося перемістити із окупованих територій. Працюємо далі».

Неподалік Покровська на Донеччині впав російський розвідувальний безпілотник «Орлан»

Російський безпілотник "Орлан-10" впав неподалік Новогродівки в Донецькій області, яка розташована в тилу лінії фронту, приблизно за 20 кілометрів від Авдіївки та Пісок. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

"Українська ППО не встигла збити ворожий безпілотник "Орлан", хоча і добре відслідковувала його маршрут. Учора, в першій половині дня "Орлан" впав сам, через технічний збій системи. Він відповідає моделі, яку виготовляють у Росії", - йдеться в повідомленні.

Розробкою "Орлан-10" займається російське підприємство під назвою "Спеціальний технологічний центр". Корпус і двигун - російського виробництва, електронна "начинка" родом з Тайваню.

У штабі заявили, що цей БПЛА Росія часто застосовує на Донбасі для розвідки і коректування вогню артилерії.

"Безпілотний літальний апарат недешевий – 18 мільйонів рублів коштує сам комплекс, а вартість літака коливається в районі 5-7 млн. рублів. Ці БПЛА несуть серйозну загрозу і, зазвичай, застосовуються комплексно, по 2-3 літаки на операцію", - додали в штабі.

Військові повідомляють, що такі безпілотники літають групами, тобто один із апаратів російської розвідки може повернутися на непідконтрольні Україні території.

Сумна статистика жертв

У Головному управлінні розвідки Міноборони України поінформували, що кількість злочинів і правопорушень, скоєних бойовиками 1-го (ДНР) і 2-го (ЛНР) «армійських корпусів», продовжує зростати. «Групою військовослужбовців 11-го окремого мотострілецького полку «1-го АК» пограбовано та вивезено меблі із залишених приватних будинків у населеному пункті Яковлівка. В іншому разі військовослужбовцями цього підрозділу зі стрілецької зброї вбито цивільну особу. Командування полку вживає заходів щодо тиску на невдоволене місцеве населення з метою недопущення розповсюдження інформації про скоєне вбивство та злочини мародерів», — йдеться у повідомленні.

Сумну статистику неоголошеної війни днями оприлюднило Управління верховного комісара ООН з прав людини. У його черговій доповіді, яку виголосила голова Моніторингової місії ООН Фіона Фрейзер, повідомляється, що за період з 14 квітня 2014 року по 15 серпня 2017-го зафіксовано 34 766 жертв збройного конфлікту на Донбасі серед цивільного населення, українських військових та членів озброєних груп. «Ця кількість включає 10225 загиблих та 24541 пораненого», — зазначається у документі. За понад три роки конфлікту загинуло щонайменше 2595 цивільних осіб: 1381 чоловік, 838 жінок, 90 хлопців та 47 дівчат, а також 149 дорослих, стать яких невідома. Згадали автори доповіді й жертв збитого літака «МН17»: 298 осіб, у тому числі 80 дітей, які загинули внаслідок його падіння.