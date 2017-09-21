У Луцьку пригощали 150 літрами борщу

У неділю, 17 вересня, в Центральному парку міста Луцька відбувся п’ятий "Фестиваль національної кухні", відвідувачів якого безкоштовно частуватимуть українськими стравами. Про це повідомляється на офіційному сайті заходу.

"У межах фестивалю проведено безліч різноманітних конкурсів та вікторин, майстер-класи з приготування українських страв від відомих волинян, змагання серед закладів харчування Волині на кращі страви, ярмарок декоративно-ужиткового мистецтва, "Свято молока", "Свято хліба", козацькі розваги та святкова концертна програма за участю відомих артистів та творчих колективів", - йдеться в публікації.

Зазначається, що на фестивалі було представлено різноманітні українські страви від кращих виробників та закладів харчування Волині й не тільки.

Гостей безкоштовно частували українськими стравами: 1000 порцій вареників і 150 літрів свіжозвареного борщу. Серед глядачів було розіграно цінні подарунки.

Цуманська пуща манить туристів унікальним автомаршрутом

Працівники відділу еколого-освітньої та рекреаційної роботи Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща" розробили новий туристичний автомаршрут. Про це повідомляє прес-служба установи.

"Автомаршрут "Довкола Цуманської пущі" – кільцевий маршрут, який пролягає асфальтованими дорогами територією Ківерцівського району Волинської області та частково Рівненською областю. Мета його – познайомити українців із рідним краєм. Подорожуючі зможуть побачити як історико-культурні пам`ятки, так і мальовничі місця природи", - йдеться в публікації.

Зазначається, що протяжність маршруту, розрахованого на 1-2 дні, становить близько 200 км. Туристи можуть самостійно обрати пункти зупинки. Старт – із міста Луцька по трасі Луцьк-Рівне.

Серед запропонованих маршрутом туристичних об’єктів - Петропавлівський костел 1460 року і замок Радзивилів бастіонного типу 1570 року в смт Олика, в'їздна брама в с. Залісоче XVII ст., гідрологічна пам'ятка природи "Гор’янівські джерела", замок князів Чорторийських 1475 року з мостом-віадуком у "Тунель закоханих" у Клевані, водосховище на річці Путилівка, комплексна пам’ятка природи загальнодержавного значення "Горинські крутосхили", музей волинського лісу та історико-природничий музейний комплекс в урочищі Лопатень тощо.

Маршрут опубліковано на сайті парку, там же містить інформація про кожну з 34 зупинок.

Творці маршруту зазначають, що його перевага – в рівновіддаленості від обласних центрів – Луцька та Рівного. До того ж його можна проїхати, не повторюючи дороги. Він розрахований на туристів, які не мають вдосталь часу для піших чи велоподорожей, або фізично не підготовлених до тривалих туристичних навантажень. Тому за 1-2 дні можна побачити максимально багато цікавинок, не виснаживши себе.

У Луцьку загинула жінка в ліфті

Жінку затиснули двері ліфта між кабіною і шахтою у багатоповерхівці на проспекті Молоді у Луцьку у вівторок. Жінка загинула.

За словами мешканців будинку, жахлива трагедія сталася через несправність ліфта.

Секретар Луцької міськради Ігор Поліщук написав у Facebook, що ліфт нещодавно пройшов капремонт, який виконувало ТОВ «Волиньліфт».

«Волиньліфт» - приватна компанія, яка обслуговує ліфти в Луцьку ще з 90-х років. Вказаний ліфт також перебував на обслуговуванні в цієї компанії. За попередньою інформацією, працівник ТОВ «Волиньліфт» увімкнув ліфт без висновку експерта, який є обов'язковим після капремонту. Причини несправності ліфта встановить експертиза в м. Києві. Відкрито кримінальне провадження», - написав пан Поліщук.

За його словами, керівництво міста наразі скликає нараду для вирішення питання щодо проведення позапланової перевірки ліфтів в житлових будинках Луцька.