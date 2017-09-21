Вінниччина

«Не віддасте — відберемо!»

Якщо у людей віднімають останнє, то боятися їм нічого. Приблизно так сформулювали свої настрої мешканці села Писарівка Вінницького району. Люди спантеличені й обурені: одним розчерком пера у них відібрали останніх 15 гектарів вільної землі з резервного запасу й передали… невідомим людям!

Звернення та скарги селян полетіли в усі інстанції. Люди пишуть: «15 гектарів площі колишнього садка віддали у приватну власність. Це остання земля, котра могла б бути роздана нашим молодим сім’ям, учасникам АТО, іншим мешканцям села під будівництво чи ведення особистого селянського господарства. Але у нас ніхто навіть не запитав, чи згодні ми віддати землю. Просто відібрали! Ми вже маємо приклад такої «прихватизації» у сусідньому селі Щітки. Там 12 гектарів землі за межами села вже навіть встигли перепродати.

Просимо місцеву владу скасувати всі розпорядження і заблокувати оформлення документів на цю землю. Інакше будемо змушені вдаватися до радикальних дій, аби ця проблема набула розголосу і всі люди побачили, яке свавілля чиниться у нашому районі. Можливо, тоді нас нарешті почують і чиновники не забиратимуть останній шматок землі».

Під цим зверненням поставили підписи понад півтори сотні жителів села. Ситуація загрожує перетворитися на ще одну «гарячу точку» протистояння між владою та людьми.

Депутат сільської ради, голова бюджетної комісії Петро Орел стверджує, що люди більше не піддадуться на вмовляння. «Досить того, що в Щітках землю відібрали, а історичним площам змінили призначення й перепродали підставним особам, котрі цієї землі навіть в очі не бачили, — передає суспільні настрої П. Орел. — Адже дійде до того, що і в Писарівці не буде де людей ховати й постане така ж проблема, як нині у Вінниці у мікрорайоні Сабарів, де вже місяць мешканці противляться чиновникам через облаштування нового кладовища».

Сьогодні селяни чекають розумних і виважених кроків від влади. Але завтра, якщо вона їх не почує, готові перекривати автомобільну трасу.

Відкрили пам’ятник Шевченку в рамках фестивалю «Русалка Дністрова»

У селищі Ольгопіль Чечельницького району в рамках літературно-мистецького фестивалю «Русалка Дністрова урочисто відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку та героїні його поеми «Катерина». Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

У неділю, 17 вересня, в селищі Ольгопіль Чечельницького району, відбулась фінальна частина літературно-мистецького фестивалю «Русалка Дністрова», якому цьогоріч виповнилось 5 років. Окрім того, приурочено зазначений фестиваль 180-річчю від дня першого виходу в світ альманаху «Русалка Дністровая» та 140-річчю Миколи Леонтовича.

Вітаючи всіх присутніх фестивалю, голова Вінницької ОДА Валерій Коровій зазначив: «Насправді, Ольгопіль - це історичне містечко, це один із форпостів української держави, адже тут надзвичайно розвинене почуття патріотизму, що є локомотивом відновлення Ольгополя. Це можна відчути на кожному кроці при спілкуванні з людьми, які тут проживають. Це приклад того, коли ми любимо власну землю і цінуємо власні традиції – робимо неодмінно кращим наше село, містечко, район і країну в цілому».

До участі у фестивалі долучились відомі майстри сцени як Вінниччини, так і України. Зокрема, Герой України і народний артист України Анатолій Паламаренко, ансамбль пісні і танцю «Поділля», ансамблі «Громиця» та «Водограй» і багато інших творчих професійних і аматорських колективів.

Почесними гостями фестивалю стали очільники області, народний депутат України Юрій Македон, голова районної державної адміністрації Сергій Пустовий та депутат обласної Ради і директор ФГ «Ольгопіль» Павло Каленич.

Родзинкою літературно-мистецького фестивалю «Русалка Дністрова» стала надзвичайна і урочиста подія – відкриття скульптурної композиції, присвяченої видатному українському поету, письменнику, драматургу, художнику, а також громадському і політичному діячеві Тарасу Шевченку та героїні його однойменної поеми «Катерина». Автором даної композиції є скульптор і член Національної спілки письменників України Микола Крижанівський.

В майбутньому ідейні натхненники відкриття пам’ятника видатному Кобзареві, планують створити в Ольгополі перший у світі сільський Майдан поетів.

Розповідаючи про мету проведення фестивалю, один з авторів цієї ідеї та організатор Михайло Каменюк зазначив: «Цим фестивалем ми хотіли об’єднати письменників і митців південно-західного регіону України з тих областей, які поєднані річкою Дністер. А це Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Хмельницька, Вінницька та Одеська області. І ми дуже вдячні за підтримку нашої ідеї обласній державній адміністрації та Національній спілці письменників України. Але найголовніше, це громада Ольгополя, яка має надвисокий рівень самоорганізації.Починали ми фестиваль, як творчий пленер письменників. І ось вже п’ятий ювілейний фестиваль став дійсно творчим вибухом. Адже за дні проведення заходу ми відкрили багато талановитих митців і літераторів».

Також цього дня жителі Ольгополя влаштували справжній ярмарок-виставку народної творчості, де свою майстерність демонстрували місцеві вишивальниці, пекарі, кухарі, пасічники й гончарі.

Після урочистого відкриття скульптурної композиції всі присутні мали можливість перегляну святковий концерт, який продовжився народними гуляннями.