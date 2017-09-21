В окупованому Севастополі провели рейд по квартирах сімей українських військових

В окупованому Севастополі 18 вересня ввечері російські поліцейські провели рейд квартирами одного з будинків Севастополя, де проживають сім'ї військовослужбовців ЗСУ та військові пенсіонери. Про це повідомляє "Крим.Реаліі" з посиланням на дружин українських офіцерів, які не змінили присяги і зараз проходять службу на материковій частині України.

За їхніми словами, напередодні, близько 19:00, двоє співробітників російської поліції і ще двоє осіб у цивільному обійшли всі квартири будинку №17 по провулку Новікова в Балаклаві й провели бесіди з мешканцями.

Зокрема, силовики запитували у людей, чи знають ті, що проживають в службовому житлі, цікавилися, скільки людина проживає у квартирі і де зараз знаходиться глава сімейства.

"Поліцейські пред'являли службові посвідчення, але про причини перевірки не повідомляли. У мешканців вимагали паспорти і перевіряли реєстрацію. Також поліцейські детально розпитували про сусідів: хто проживає, хто виїхав і де зараз знаходиться", - йдеться в повідомленні.

При цьому, за інформацією видання, співробітники в цивільному в бесідах не брали участь і не представлялися.

За словами мешканців, раніше вже була спроба виселити одну з сімей із службової квартири, але права на житло вдалося відстояти в суді.

У Росії визнали свою нездатність забезпечити анексований Крим електроенергією

Будівництво електростанцій у містах Сімферополь та Севастополь, а також експлуатація ТЕС малої потужності (місто Саки) відкладається до середини літа 2018 року.

У Міністерстві енергетики Росії заявили, що повноцінно забезпечити окупований Крим електроенергією неможливо у найближчі 2-3 роки.

А от українські експерти з питань електрифікації дають більш песимістичний прогноз: кримчанам не слід чекати на покращення ситуації аж до 2025 року.

Півострову необхідно 3,1 ГВт потужності, а це значно більше електроенергії, ніж її можуть дати дві гілки енергомоста та дві нові ТЕС разом узяті.

Компанія «КримТЕЦ» має намір добудувати всі три теплові електростанції та збільшити видачу потужності з 160 до 630 МВт за декілька років.

Запуск енергогенеруючих підприємств на територіях міст Сімферополь та Севастополь гарантує подачу ще 940 МВт електроенергії.

Крім того, на півострові розвинена альтернативна електроенергетика (до 400 МВт в гарну погоду), а також працюють мобільні газотурбінні електростанції (це ще близько 300 МВт).

Тобто, сумарно окупований півострів може отримувати до 2025 року близько 2,7 ГВт.

Потужностей енергомоста, який проклали через Керченську протоку з території Кубані на анексований півострів Крим (а це не більше 750 МВт), катастрофічно не вистачає.

Особливо брак електроенергіі відчувається взимку, а також у літню спеку, коли люди масово вмикають кондиціонери.

У пік курортного сезону нинішнього року, коли половина міст Криму занурилася у морок, окупаційна влада Криму була змушена знову ввести графік відключення електрики.

— Влітку 2017 року найбільш критична ситуація склалася у таких регіонах Криму як Джанкой, Сімферополь, Севастополь та Красноперекопськ, — заявив експерт фонду «Майдан закордонних справ» економіст Юрій Смілянський. — Наявних потужностей недостатньо через збільшення кількості військових баз країни-агресора на території окупованого Криму. Також сприяє дефіциту електроенергії штучне завезення людей з території материкової частини Російської Федерації.

Цю інформацію частково підтвердив заступник міністра палива та енергетики Криму Сергій Бедрик, який заявляє про необхідність реконструювати вже існуючі мережі енергозабезпечення.

За його словами, старі дроти не витримують те навантаження, яке необхідне для оновлення інфраструктури Чорноморського флоту та розвитку сучасного оборонно-промислового комплексу Росії в Криму.

Тотальний дефіцит електроенергії поставив на межу виживання не лише соціально значущі об’єкти півострова, а й великі підприємства.

Справа в тому, що санкції міжнародного рівня змусили частину інвесторів просто піти геть із території Криму, а друга частина — перенесла укладання договорів на невизначений термін.

Нагадаємо, перебої з електроенергією у Криму почалися восени 2015 року після того, як чотири опори ЛЕП на території Херсонської області були виведені з ладу.

Укладати новий контракт на постачання електроенергії з материковою частиною України країна-агресор відмовилася, тому кілька місяців кримчани були змушені жити у надзвичайних умовах, користуючись мобільними енергогенераторам.

Окупаційна влада Криму була змушена визнати, що для створення автономної системи енергозабезпечення півострова необхідно знайти кілька мільярдів рублів та витратити майже десять років часу.