Лептоспіроз забрав життя

Днями була зафіксована перша у столиці смерть від лептоспірозу. Загиблому було 40 років, він проживав у Подільському районі й працював будівельником.

…Спочатку в чоловіка заболіла голова, підскочила температура і з’явився нежить. Подумав, що підхопив звичайний грип, і став його лікувати народними методами. Проте незабаром почала мучити сильна спрага, заболів живіт. Теж не дуже насторожився, мовляв, з’їв щось не те, тож накупив в аптеці препаратів «од живота». Лише на сьомий день від початку нездужання звернувся в лікарню. У нього запідозрили лептоспіроз, узяли кров на аналіз. А вже за кілька годин хворий був у реанімації в критичному стані. Лікарі не змогли йому допомогти.

Де саме чоловік заразився, з’ясувати так і не вдалось. Як відомо, переносником бактерій-збудників є безліч тварин, зокрема й свійських. Лептоспіри виділяються з їхньою сечею. Людина може захворіти при купанні у водоймі або вживаючи забруднену їжу. Загалом же, за даними Київського лабораторного центру МОЗ, від початку року в столиці зареєстровано вісім випадків цього украй небезпечного інфекційного захворювання. Сімох пацієнтів вдалося врятувати.

Ушанували пам’ять усіх загиблих журналістів в Україні

Минулої суботи у Києві на майдані Незалежності відбулась акція з ушанування пам’яті Георгія Гонгадзе — зниклого 17 років тому українського опозиційного журналіста, засновника інтернет-видання «Українська правда», обезглавлене тіло якого згодом було знайдене у лісі біля Києва.

15 березня 2008-го Апеляційний суд Києва визнав винними у його вбивстві трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України — Валерія Костенка, Миколу Протасова та Олександра Поповича. Їм було призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 13 років. У січні 2013-го суд також засудив до довічного ув’язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста. Останній повністю визнав свою провину, проте заявив, що до злочину причетні колишній президент Леонід Кучма і голова його адміністрації Володимир Литвин…

16 вересня у центрі столиці відбувся мітинг-реквієм, після закінчення якого його учасники хвилиною мовчання ушанували пам’ять усіх загиблих журналістів в Україні часів незалежності. Уже понад два десятки їх пішли з життя за різних обставин.

Водночас медійники і громадські активісти закликали політиків і чиновників припинити будь-які політичні спекуляції навколо справи Гонгадзе, Шеремета й інших справ, пов’язаних із агресією проти журналістів.