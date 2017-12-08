Житомирщина

Тисячолітній колодязь хочуть зробити туристичним об'єктом

В Олевську на Житомирщині планують розчистити та обладнати для туристів тисячолітній колодязь, який цього літа розкопали археологи. Про це з посиланням на голову Олевської громади Олега Омельчука повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.

"На наступний рік розкопки колодязя продовжаться. Ми плануємо побудувати оглядову площадку, щоб усі бажаючі могли побачити цей об’єкт. Зараз звозимо матеріал, щоб укріпити верхній зовнішній шар ґрунту. Спеціалісти будуть намагатися відновити споруду, використовуючи стародавні технології зведення, щоб можна було кожному спробувати джерельної води з тисячолітнього колодязя", – зазначив Омельчук.

В ОДА інформують, що житомирська археологічна експедиція, яка проводила розкопки древлянського колодязя Х століття, дійшла до глибини 9 м. За словами фахівців, можливе заглиблення ще на 3 м. Верхній діаметр розкопки становить 10 м. Колодязь складається з унікального триконтурного зрубу. Всередині археологи виявили велику кількість знахідок, що датуються VІІІ-ІХ ст.

За словами Омельчука, зараз інститут археології проводить дослідження цих знахідок. Має відбутися експертиза, яка визначить точну дату заснування міста.

"Як показують знахідки, у VIIІ столітті тут вже знаходилося не просто поселення, а велика територіальна структура", – розповів очільник громади.

Житомирський музей не має місця для “місцевого” мамонта

У Житомирському обласному краєзнавчому музеї зберігається скелет мамонта, відкопаний у селі Бруньки Овруцького району. Але відвідувачам його не показують, бо, крім фондосховища, придатного для експонування приміщення музей не має.

Про це розповів директор музею Роман Насонов, повідомляє прес-служба Житомирської облдержадміністрації.

«Зараз приміщення, де знаходиться мамонт, музеєм природи використовується як фондосховище. Тому екскурсії тут неможливо проводити. Поки ми не маємо приміщення, яке б могло вмістити мамонта. Ті зали, які є в музеї зараз – замалі. Практично у кожному місті в музеї є мамонт, але наш мамонт унікальний тим, що він «місцевий» – він родом з села Бруньки Овруцького району. Раніше скелети мамонтів викопували десь у Монголії і передавали обласним центрам. Цінність же нашого саме в тому, що він із Житомирщини», – сказав Насонов.

За його словами, фондосховище розташоване у приміщенні Свято-Хрестовоздвиженського кафедрального собору, але за музеєм воно не закріплене, тож у будь-який момент релігійна громада може сказати «збирати речі». Що стосується нового приміщення, то в ньому має бути і сховище, і наукова лабораторія, і місце для наукових співробітників, де б вони могли працювати.

В.о. начальника управління культури облдержадміністрації Тетяна Парфентієва прокоментувала питання щодо нового приміщення: «Єдиного бачення немає і ще тривають дискусії на цю тему».

Особливі умови зберігання експонату – температура близько 23 градусів за Цельсієм та відсутність вологості. Тому співробітники музею щонайменше раз у місяць провітрюють приміщення, перевіряють стіни на відсутність грибка. Крім цього, експонат вже потребує реставрації, але ці роботи виконуватимуться, коли буде власне приміщення.

Частина експонатів з колишнього приміщення музею знаходиться у приміщенні центрального корпусу, а частина залишається у приміщенні магістрату – це палеонтологічні знахідки та дорогоцінне каміння.

Австрійська компанія вкладе 135 мільйонів євро у виробництво біопалива на Житомирщині

Австрійська компанія збудує у Попільнянському районі Житомирщини завод з виробництва альтернативного палива - біоетанолу. Про це з посиланням на директора департаменту економічного розвитку Олексія Шатила повідомляє прес-служба Житомирської облдержадміністрації.

"Після підписання меморандуму із головою ОДА Ігорем Гундичем австрійська компанія у Попільнянському районі будуватиме підприємство з виробництва біоетанолу, масла та корму з кукурудзи. Інвестори за сприяння влади вже обрали та оформили земельну ділянку", - йдеться у повідомленні.

Інвестор хоче привезти європейське обладнання, і йому вже надали всю необхідну документацію щодо податкових та митних платежів.

Як зазначили в ОДА, завод із виробництва біоетанолу має на меті використання новітніх біоферментаційних технологій із переробки зерна кукурудзи. Підприємство високотехнологічне та безвідходне. На першому етапі заплановано створення 100 робочих місць. Крім цього, на підприємстві буде встановлена сонячна електростанція. В економіку області буде залучено близько 135 млн євро. Проектна потужність заводу – переробка 285 тис. т зерна кукурудзи та отримання готової продукції в обсязі 300 тис. т біоетанолу на рік.