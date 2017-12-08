У прифронтові села повертається нормальне життя

Жителям сіл Гладосове й Травневе на Донеччині, які нещодавно вивели із «сірої зони», надають різноманітну допомогу, завдяки якій вони невдовзі зможуть повернутися до нормального життя. Днями військові та волонтери вкотре привезли туди й роздали людям харчові набори, до складу яких входять крупи, цукор, м’ясні й рибні консерви, соняшникова олія, овочі, фрукти, чай тощо.

Тим часом представники місцевої влади переймаються іншими клопотами, яких назбиралося за три минулі роки, коли люди були заручниками незаконних воєнізованих формувань «ДНР». Насамперед розпочато відновлення електропостачання, бо селяни тривалий час перебували без електрики. Серед першочергових завдань — дати зрозуміти людям, що до них нарешті повернулася законна влада, здатна про них подбати. Голова Донецької ОДА Павло Жебрівський, побувавши в цих селах, доручив підготувати документи стосовно приєднання Гладосового (поки що належить до міськради тимчасово окупованої Горлівки) до Новолуганської селищної ради Бахмутського району.

«Сподіваюся, місцеві ради й Верховна Рада проголосують за це до кінця року, і ми матимемо змогу допомагати людям, залучаючи фінансовий ресурс обласного та місцевого бюджетів. Це сприятиме оформленню українських пенсій, бо багато хто їх не отримує», — каже керівник області.

Одне з невідкладних завдань — розвінчання проросійської пропаганди, яка цинічно звинуватила Україну в захопленні сіл і розправі «карателів» над мирним населенням. Насправді ж Гладосове й Травневе, як уточнили в Генштабі ЗСУ, і раніше перебували на українській території. Тим більш, що згідно з мінськими угодами, українські підрозділи можуть на підконтрольній території проводити певні дії щодо передислокації військових підрозділів і зміни тактичного положення. Проте пропаганда ОРДЛО відгукнулася на повернення законної влади до українських сіл вигадками й нісенітницями. Серед них «відкритий лист жителів Гладосового» до першого заступника голови СММ ОБСЄ Олександра Гуґа. Його автори прохали захистити їх від українських військових, які буцімто заарештували і вивезли невідомо куди частину мирних жителів села.

Невдовзі цей фейк вдалося спростувати з допомогою самих жителів Гладосового. «Опитування місцевих свідчить, що особи, які підписали це звернення, в цьому населеному пункті ніколи не жили. Навіть без спеціальної графологічної експертизи помітно, що всі підписи зроблено однією рукою», — йдеться у висновку української сторони у спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню на Донбасі.

Гвалт проросійської пропаганди пояснюється ще й тим, що, взявши під контроль населені пункти, українські вояки встигли натрапити тут на сліди військових злочинів, притаманних російським «іхтамнєтам». Україна повідомила ОБСЄ про виявлені в Гладосовому протипіхотні міни, заборонені Оттавською протимінною конвенцією. Наша держава ратифікувала її 2012 року, утилізувавши небезпечні боєприпаси. А ось сусіди, схоже, вирішили утилізувати заборонені міни в українських селах окупованої ними частини Донбасу.

Чотирилапі чергові прибули на ротацію

У Маріуполі у кінологічному центрі Національної поліції Донецької області відбулася чергова ротація зведеного загону кінологів. У зону проведення АТО приїхали у відрядження дев’ять службових псів із кінологічних центрів Полтави, Вінниці, Сум, Закарпаття, Чернівців, Тернополя та Рівного. П’ятеро натреновані на пошук боєприпасів та зброї, троє пошукові. Ще один спеціалізується на виявленні наркотиків.

Разом з правоохоронцями-кінологами прибулі собаки чергуватимуть на місцевих автостанціях і залізничних вокзалах, блокпостах. Вони допомагатимуть шукати зниклих людей, а також виїжджатимуть на місця скоєння злочинів.

Як уточнили у кінологічному центрі Національної поліції Донеччини, тут несуть службу 12 добре навчених і підготовлених псів, здатних виконувати складні завдання з пошуку людей, затримання злочинців, виявлення заборонених речовин. Їхній внесок у спільну справу переоцінити важко: з початку року завдяки чотирилапим помічникам правоохоронці вилучили з незаконного обігу 18 одиниць вогнепальної зброї, понад 4 тисячі боєприпасів, 149 вибухових пристроїв та 20 кілограмів вибухівки, а також 12 кілограмів наркотиків.

Чим здивує «Літопис українського Донбасу»

Мета ініціативи — зацікавити українців маловідомими сторінками історії та познайомити їх із видатними діячами з Донбасу, які відстоювали незалежність нашої держави. «Незнання своєї історії відкриває широкий люфт для маніпуляцій. Цим і користувалась радянська історіографія, яка викривлювала історію чи виправдовувала нею свої злочини, — говорить Еміне Джапарова, перша заступниця міністра інформаційної політики. — Тепер ми маємо спростувати міф «Донбасс — исконно русская земля», який просуває РФ, та вибудувати власний чіткий наратив на основі фактів».

Безстрокова кампанія розпочалась 20 листопада — у день підписання ІІІ Універсалу Української Центральної Ради. Ним проголосили Українську Народну Республіку, до якої увійшла й Катеринославська губернія. У Бахмуті на знак визнання УНР над будинком повітової земської управи (нині Бахмутський коледж транспортної інфраструктури) підняли українські прапори — вперше на Донбасі над урядовою будівлею.

Одним зі співавторів ІІІ Універсалу став Микита Шаповал — публіцист, соціолог, громадський діяч родом із тодішнього Бахмутського повіту. Його брат Микола був генералом-хорунжим армії УНР. Юрій Косенко, консультант проекту і дослідник УНР, розповідає, що саме на Донбасі з’явились перші в підросійській Україні осередки «Пласту». Створювалися тут і загони вільного козацтва, осередки «Просвіти» та українських партій. До складу Центральної Ради входили три делегати з Бахмутського повіту. «Сотні вихідців з Донбасу були учасниками визвольних подій того періоду, — наголошує Юрій. — Тож коли була можливість, український рух на Донбасі розквітав».

Про перебіг тих подій розповідає трихвилинний ролик, створений продакшн-студією «ВиДиво». Її керівник Тарас Підгірняк констатує: «Із підручників історії ми отримували дуже мало інформації про території на сході України. Тільки з часом ми зрозуміли, як багато сторінок історії було пропущено. Ми розраховуємо, що наша робота викличе інтерес у дітей та дорослих і спонукає їх шукати додаткову інформацію самостійно».

Окрім ролика, протягом кампанії реалізують ще кілька інформаційних продуктів. Зокрема, випущений цикл програм «Нові герої Донбасу» та видані наступні номери газети «Донбасс Информ».

«Дірява» блокада

Протягом минулих вихідних на різних ділянках лінії розмежування зафіксовано понад 10 випадків стрільби бойовиків із мінометів калібрів 82 і 120 мм, а також використання на першій лінії штатного озброєння БМП і танків. Крім того, в ніч з 2-го на 3 грудня противник гатив зі ствольної артилерії калібрів 122 і 152 мм. За даними групи «Інформаційний опір», відразу на кількох ділянках ворог під прикриттям туману намагався рейдовими групами проникнути на нейтральну смугу або у тактичний тил підрозділів ЗСУ з метою раптових обстрілів, прихованого мінування і проведення диверсій.

Активне мінування місцевості поблизу Докучаєвська та селища Ясного приховати не вдалося. Масштабність робіт викликала резонанс серед місцевого населення. Бойовики пояснили мінування тим, що українські війська, мовляв, готуються тут до наступу і начебто «до мікрорайону та відвалів уже підтягнуті найманці НАТО».

Дедалі більший некомплект особового складу в «1-му АК ДНР», відзначають у групі «Інформаційний опір», намагаються поповнити масованою кампанією з вербування. У Донецьку, Макіївці та інших великих містах окупованих районів агітація проводиться шляхом розклеювання оголошень у громадському транспорті та публічних місцях, також активно залучаються місцеві ЗМІ, проводиться «профорієнтація» в навчальних закладах.

Тим часом так звана блокада ОРДЛО виявилася доволі «дірявою». Про це розповів засновник волонтерської організації «Повернися живим» Віталій Дейнега: «Насправді контрабанда триває. Єдиний шлях, по якому вона припинила йти, — залізниця. Але залишаються інші: КПВВ (контрольні пункти в’їзду-виїзду) — через корупцію тих, хто там працює, зокрема прикордонників, фіскалів тощо; логістичні центри, які перетворились у перевалку такої контрабанди; далі — через військових (цим займається їх невеликий процент)».

Ще один шлях — перерваний транзит через територію Росії. «Це фіктивний транзит до Грузії та інших країн, на який пишеться відмова і він де-юре повертається на територію України, але вивантажується в ОРДЛО. Саме ця схема з перерваним транзитом робить неможливою та безглуздою будь-яку блокаду», — констатує волонтер.